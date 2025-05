Kolik otvorů má žena "tam dole"? Nečekaně málokdo to ví. Poznání vede k sebevědomí

I když ji vlastní polovina populace, je pro mnoho žen stále nejtabuizovanější a nejtajemnější částí těla. A nejen pro ně. Výzkumy z poslední doby ukazují, že jakmile dojde řeč na oblast "tam dole", sebevědomí žen se vytratí a muži absolutně tápou. O tom, jak zlepšit vztah ke svým genitáliím, k sexuálnímu - a ve výsledku k celému - životu, radí kniha The Little Book of Vaginas a sexuální koučka Julie Gaia Poupětová.