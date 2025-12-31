Přeskočit na obsah
31. 12. Silvestr
15 silvestrovských zajímavostí: Červené prádlo, hrozny a novoroční políbení

V Itálii si lidé tradičně na Silvestra a Nový rok oblékají červené spodní prádlo. Jde už téměř o (milou) povinnost, známou od dob středověku.
V Itálii si lidé tradičně na Silvestra a Nový rok oblékají červené spodní prádlo. Jde už téměř o (milou) povinnost, známou od dob středověku.
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Už jen malý krůček zbývá do často bujarých oslav konce roku, resp. příchodu nového. Noc z 31. prosince na 1. ledna je tradičně spojována s všeobecným veselím a množstvím nejrůznějších tradic. Proč na Silvestra nemáte prát špinavé prádlo ani věšet čisté? Co vlastně znamená "PF" a z jakého důvodu si na Nový rok nedávat humra nebo kuře?

Se starým rokem se nejčastěji loučíme zvesela. Nakonec vždyť ať už byl dobrý, anebo ne, je nenávratně pryč. Přáním snad každého z nás je, aby ten, který nastupuje, byl rokem lepším, úspěšnějším, zkrátka takovým, ve kterém se budeme cítit dobře.

Čínský horoskop 2026: Co přinese rok Ohnivého Koně?

Poslední den v roce, Silvestr, slaví lidé ve všech koutech světa. Jde o historickou záležitost, kterou provází množství více či méně podivných tradic. Na Silvestra, podobně jako i na Nový rok, by se některé věci vůbec neměly dělat, a naopak jiné se zase přímo doporučují. Ať už jde o tradiční pokrmy, nejrůznější rituály, anebo třeba doporučené kousky oblečení. Projděte si naši grafiku a ponořte se do světa zajímavostí, které jste o Silvestru dosud ještě neslyšeli.

Proč je Silvestr hlučný

Silvestr
SilvestrFoto: iStock

K silvestrovským oslavám tradičně patří i hlasitý doprovod. Není to náhoda a vše má svůj dobrý důvod. Abyste si totiž zajistili v nadcházejícím roce štěstí, potřebujete právě tyto hlasité vjemy (ohňostroj, odletující zátky šampaňského). Díky způsobenému hluku totiž zaženete zlé duchy a pojistíte si úspěšný a nezatížený vstup do nového roku.

