Knihy dokážou přenést čtenáře do jiných světů, vyvolat silné emoce i otevřít témata, o kterých jsme dosud nepřemýšleli. Některá díla se stala natolik slavná, že jejich názvy zná téměř každý — ale poznáte také, kdo je napsal? Právě na to se zaměřuje náš literární kvíz.
Poznáte, kdo napsal slavné romány? Přiřaďte správné autory ke známým knihám
Povinná literatura k maturitě každoročně vyvolává stejné otázky: co si vybrat, co se opravdu čte a co stačí jen znát „z doslechu“. Seznamy knih se mohou lišit podle škol, jedno ale zůstává stejné — správná volba titulů může studentům výrazně usnadnit přípravu i samotnou zkoušku. Podívejte se, jak se v maturitní četbě zorientovat a které knihy patří mezi stálice, po kterých sahá většina studentů.
Připravili jsme pro vás 30 otázek, které prověří vaši paměť i čtenářský přehled. Čekají vás klasická díla, moderní bestsellery i knihy, které se nesmazatelně zapsaly do světové literatury. Některé odpovědi budete vědět okamžitě, jiné vás možná přimějí trochu zapátrat v paměti. Ať už čtete každý večer, nebo jen občas sáhnete po knize na dovolené, tenhle kvíz je hlavně zábava. Otestujte se a zjistěte, jestli patříte mezi začátečníky, zkušené čtenáře, nebo skutečné knihomoly, kteří mají literární svět v malíku.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: 12 otázek, které odhalí, jak vám to opravdu myslí: Tenhle matematický kvíz nezvládne každý
Jak jste dopadli? Zorientovali jste se ve všech úlohách, nebo vám některé otázky zavařily mozek? Pokud se vám tenhle kvíz nepovedl podle představ, nic se neděje – vyzkoušejte jiný a třeba vám sedne víc: Myslíte si, že rozumíte cizím jazykům? Tenhle kvíz vás možná rychle vyvede z omylu
Zdroj: zpracování redakce