24. 2. Matěj
Hromady nevyžehleného prádla? Tenhle levný trik s alobalem pomůže, aby oblečení vyšlo z pračky téměř vyžehlené

Pomačkané prádlo po vyprání nemusí znamenat hodiny u žehličky. Jednoduchý trik s alobalem pomůže oblečení zůstat hladší už při praní.
Pomačkané prádlo po vyprání nemusí znamenat hodiny u žehličky. Jednoduchý trik s alobalem pomůže oblečení zůstat hladší už při praní.
Jana Harmáčková
Otevřete pračku a je to jasné: košile i trička jsou samý záhyb. Přitom existuje jednoduchý domácí fígl, který zvládnete za pár vteřin – stačí dvě až tři kuličky z alobalu v bubnu. Pomohou omezit statickou elektřinu i shlukování prádla, takže oblečení vyndáte uhlazenější a žehlení zkrátíte na minimum.

Otevřete pračku nebo sušičku a hned je jasno, co vás čeká. Košile se zmačkanými rukávy, šaty s ostrými přehyby a trička, která si říkají o žehličku. Pomačkané prádlo po vyprání je naprosto běžná věc, jenže málokdo chce trávit dlouhé minuty – nebo spíš hodiny – u žehlicího prkna. Přitom existuje jednoduchý trik s alobalem, díky kterému může oblečení z pračky vypadat téměř jako přežehlené. Upravené oblečení totiž není jen otázkou vzhledu. Ovlivňuje první dojem i náš pocit pohody. A pokud si ho můžeme dopřát pomocí něčeho tak obyčejného, jako je kousek hliníkové fólie, jde o překvapivě elegantní řešení.

Jak na to?

Z alobalu vytvarujte dvě až tři pevné kuličky zhruba o velikosti tenisového míčku. Důležité je, aby držely tvar a během praní se nerozpadly. Poté je jednoduše přidejte do bubnu k prádlu a zapněte běžný prací program. Může se zdát, že tak jednoduchý postup nemůže mít žádný efekt. Právě tahle minimalistická vychytávka se ale v poslední době stala oblíbeným tipem mezi lidmi, kteří dávají přednost účinným a přirozeným řešením. Bez aviváže, bez chemie, bez speciálních funkcí pračky.

Dvě až tři pevně zmáčknuté kuličky z alobalu v bubnu pomáhají omezit statickou elektřinu a zamezují shlukování prádla během praní. Oblečení se tak méně mačká a po vyprání působí uhlazeněji.
Dvě až tři pevně zmáčknuté kuličky z alobalu v bubnu pomáhají omezit statickou elektřinu a zamezují shlukování prádla během praní. Oblečení se tak méně mačká a po vyprání působí uhlazeněji.
Foto: Shutterstock
Proč hliníková fólie pomáhá? Kuličky při praní a odstřeďování napomáhají rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu. Tím se sníží jeho shlukování a látky nejsou stlačené do jedné zmačkané hromady.

Méně žehlení, více volného času

Největším benefitem není jen uhlazenější vzhled oblečení, ale i úspora času. Žehlení patří mezi domácí práce, které většina z nás dělá spíš z nutnosti než s radostí. Pokud tento krok můžete zkrátit nebo u některých kousků úplně vynechat, je to malý luxus, který se vyplatí.

Klíčový krok po vyprání

Na výsledku se podílí i to, co uděláte hned po skončení programu. Nenechávejte prádlo ležet v bubnu – vlhké teplo podporuje vznik dalších záhybů. Oblečení vyndejte co nejdříve, každý kus jemně protřepejte, aby se vlákna uvolnila, a nechte ho krátce „odpočinout v koši nebo na rovné ploše. Teprve potom ho pověste na ramínko nebo sušák.

Během praní a odstřeďování se jednotlivé kusy o sebe třou, čímž vzniká statická elektřina. Ta způsobuje slepování vláken, jejich zamotávání a následné mačkání. Hliníková fólie funguje jako vodič, který pomáhá statický náboj snižovat.

Výsledek? Látky se méně lepí k sobě, volněji se pohybují v bubnu a po vyprání se snáze oddělují. Efekt je znatelný hlavně u košil, ložního prádla nebo lehkých bavlněných kousků. Tento drobný zvyk, který zabere jen pár minut, umožní vláknům přirozeně se narovnat vlastní vahou. Výsledkem je méně vrásek a upravenější vzhled bez zbytečné námahy.

Pro jaké materiály je trik vhodný?

Nejlépe funguje u bavlny, směsí bavlny a polyesteru nebo ložního prádla. Také košile a lehké oblečení po vyprání působí uhlazeněji. U velmi jemných materiálů, jako je hedvábí nebo tenká vlna, se ale stále doporučuje používat šetrné programy a prací sáčky. Důležité je také nepřeplňovat buben. Příliš plná pračka je jednou z hlavních příčin silně zmačkaného prádla – oblečení potřebuje prostor k pohybu, jinak se zmačká bez ohledu na použitý trik.

Hliníkové kuličky můžete používat opakovaně několik měsíců, dokud si udrží svůj tvar. Až budete příště prát, zkuste si dát tu práci a vytvořit dvě malé kuličky z alobalu. Možná vás překvapí, jak velký rozdíl dokáže tak malá změna udělat.

Zdroj: SCIENTIFIC AMERICANclotheslyne.comtasteofhome.com

