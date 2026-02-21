Získání českého státního občanství není jen otázkou administrativy, ale také znalostí. Každý žadatel musí projít testem z českých reálií, který ověřuje, zda se orientuje v základních principech fungování státu, společnosti i každodenního života v České republice.
Obstáli byste v testu k získání českého občanství? Vyzkoušejte si otázky z reálií
Jak dobře znáte české reálie? Ověřte si v kvízu otázky, které musí zvládnout i žadatelé o státní občanství – od role ombudsmana přes volební právo až po základní fakta o České republice. Modelový test připravuje Národní pedagogický institut.
Součástí zkoušky jsou otázky z oblasti historie, politického systému, kultury nebo třeba občanských práv a povinností. Víte například, jaká je role ombudsmana, od kolika let se v Česku volí nebo jak fungují jednotlivé státní instituce? Vyzkoušejte si modelový kvíz sestavený podle podkladů Národního pedagogického institutu a zjistěte, jestli byste v testu na české občanství obstáli i vy. Možná vás překvapí, že některé otázky nejsou tak jednoduché, jak se na první pohled zdají.
