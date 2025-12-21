Rok 2026 se podle čínského kalendáře ponese ve znamení Ohnivého Koně. Čínský nový rok začíná 17. února 2026 a končí 7. února 2027. Kůň, navíc v elementu ohně, patří k nejtemperamentnějším a nejnezávislejším znamením východního zvěrokruhu. Ohnivý Kůň symbolizuje vášeň, akci, sílu i charisma Můžeme proto očekávat rok plný pohybu, změn a výzev. Přejímat bude hlavně těm, kteří se nebojí vykročit do neznáma, chopit se příležitosti a jednat rozhodně. Odměněni budou odvážní a iniciativní – ovšem jen pokud dokážou své nadšení vyvážit rozvahou. Energie Koně totiž může být i trochu zbrklá a netrpělivá. Kdo by váhal příliš dlouho nebo setrvával na místě, mohl by později litovat promarněných šancí.
Čínský horoskop 2026: Co přinese rok Ohnivého Koně?
Rok 2026 se v čínském horoskopu nese ve znamení Ohnivého Koně – energie, která přeje odvaze, pohybu a velkým rozhodnutím, ale trestá zbrklost a přepálené tempo. Od 17. února 2026 do 7. února 2027 se tak mnozí z vás ocitnou na rozcestí: ve vztazích se budou vyjasňovat hranice, v práci se otevřou nové příležitosti a tělo si řekne o lepší režim.
Celkově rok 2026 přeje osobnímu růstu, svobodě a sebevyjádření. Bude to čas nových začátků – mnozí z nás pocítí touhu změnit to, co už nefunguje, a vydají se vlastní cestou. V popředí bude životní styl, vztahy, zdraví, kariéra i osobní rozvoj. Pod Ohnivým Koněm se do popředí dostanou hodnoty jako nezávislost, odvaha a autenticita. Zároveň ale musíme mít na paměti, že klíčem k úspěchu je rovnováha – spojit spontánnost a nadšení s klidným uvažováním. Jak se tato ohnivá energie promítne do jednotlivých znamení čínského zvěrokruhu? Připravili jsme pro vás podrobný horoskop pro všech dvanáct zvířat čínského kalendáře. Najděte si to své a zjistěte, co můžete v roce 2026 očekávat v oblasti vztahů, práce, zdraví i osobního života.
Krysa (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Pro zrozence v tomto prvním znamení zvěrokruhu bude rok 2026 znamenat výrazné vykročení z komfortní zóny. Ohnivý Kůň přináší rychlé tempo a nečekané zvraty, které prověří vaši proslulou bystrost a schopnost přizpůsobit se. Můžete se těšit na nové příležitosti, ale zároveň pocítíte, že je třeba jednat obezřetně a s rozvahou – unáhlené kroky se tentokrát nevyplatí.
Kariéra a finance: Připravte se na finančně proměnlivé období. Příjmy i výdaje mohou kolísat, proto je rozumné mít přehled o rozpočtu a případně investovat do svého vzdělání či změny kariéry. Držte na uzdě sklon k impulzivním nákupům a dobře zvažujte větší finanční rozhodnutí, aby vám později nepřinesly komplikace.
Vztahy: Ve vztazích nastane čas pravdy. Dlouho potlačované problémy mohou vyplout na povrch, což dá šanci je konečně vyřešit. Stabilní partnerství tyto zkoušky ustojí a ještě zesílí, naopak slabé svazky se mohou rozpadnout. Jste-li nezadaní, možná potkáte zajímavou osobu při práci nebo při řešení finančních záležitostí – tedy ve chvíli, kdy to budete nejméně čekat.
Zdraví a osobní rozvoj: Divoké tempo roku Koně by mohlo vyústit ve stres a vyčerpání, zvláště pokud budete dlouhodobě přetížení. Citlivě může reagovat zejména váš nervový systém a trávení, proto nepodceňujte odpočinek, pravidelný režim a kvalitní spánek. Naučte se také říkat „ne“ nadměrným požadavkům okolí. Každá překážka, na kterou narazíte, vás má posílit – pokud zůstanete nohama na zemi a soustředíte se na své cíle, může se pro Krysy rok 2026 stát zásadním milníkem, který vás posune vpřed k moudrosti a vnitřní síle.
Buvol (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Klidný a vytrvalý Buvol má rád svůj pořádek a rutinu, ale rok 2026 prověří i jeho trpělivost. Ohnivý Kůň vnese do života Buvolů dynamiku a nečekané změny, které mohou zpočátku vyvolat pocit nejistoty. Nebraňte se však těmto změnám – místo boje vás letošní energie vyzývá, abyste se s ní sladili a vytěžili z ní maximum. I když opustit zaběhnuté zvyky nemusí být snadné, právě díky tomu můžete objevit nové obzory a možnosti rozvoje.
Kariéra a finance: Rok Koně vás doslova donutí zrychlit. Jistotu v práci a výdělcích získáte jen tehdy, pokud se pružně přizpůsobíte novým okolnostem, které přijdou, ať chcete nebo ne. Setrvávat ve stagnující či nevyhovující práci se letos nevyplatí – mohli byste utrpět zbytečné ztráty. Otevřete se proto novým nabídkám a nebojte se učit novým dovednostem, vyplatí se to.
Vztahy: Pracovní povinnosti by letos neměly dostávat přednost před osobním životem. Váš partner bude potřebovat více pozornosti a podpory – nezapomínejte, že harmonický vztah je zdrojem síly, ne přítěží. Pokud jste nezadaní, můžete navázat vztah s někým výrazně temperamentním, kdo vám zpočátku může připadat až příliš energický. Dejte tomu čas; možná si jen budete chvíli zvykat na to, jak rozdílný člověk vedle vás stojí, ale nakonec vás může obohatit.
Zdraví a osobní rozvoj: Pozor na bolesti zad, namožené klouby a ztuhlou šíji– tělo vám rychle připomene, pokud zanedbáte pohyb. Dopřejte si proto pravidelný aktivní odpočinek, protahování a procházky, ať předejdete problémům. Také si hlídejte krevní tlak a nepodceňte preventivní prohlídky. Z mentálního hlediska pro vás bude klíčové naučit se přijímat změny s nadhledem. S moudrostí a odvahou se totiž tento rok může stát nejen zkouškou odolnosti, ale i obdobím plným pozitivních proměn a životních lekcí, díky nimž vyrostete v ještě silnější osobnost.
Tygr (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Sebevědomý Tygr miluje výzvy, dobrodružství a rychlý životní rytmus – a přesně to mu rok 2026 nabídne. Energie Ohnivého Koně je podobně vášnivá a nespoutaná, takže zpočátku může Tygrům vyhovovat. Přesto by neměli zapomínat na opatrnost. I když se tempo roku možná bude zdát vaší nátuře blízké, věci se nemusí dít přesně podle vašich představ a rozhodnutí by neměla být ukvapená. Klíčem k úspěchu bude najít rovnováhu mezi odvahou a zodpovědností.
Kariéra a finance: Čeká vás velmi dynamický rok plný finančních pohybů. Peníze mohou přicházet i odcházet nebývale rychle, a tak byste měli pečlivě zvažovat každou investici. Vyhněte se riskantním podnikům a nejasným smlouvám – vše si nechte raději dvakrát vysvětlit. Vlastní projekty a podnikání však mají šanci na úspěch, pokud zůstanete nohama pevně na zemi a zachováte si realistický pohled.
Vztahy: V lásce i rodinném životě slibuje rok 2026 vášeň, ale i možné napětí. Tygří touha po svobodě a sebevyjádření může narážet na potřebu partnera cítit se v bezpečí. Abyste předešli zbytečným konfliktům, snažte se otevřeně komunikovat o svých pocitech i obavách. Nezadaní Tygři mohou prožít intenzivní románky plné vzrušení, i když ne vždy půjde o dlouhodobé vztahy – spíše ohňostroje citů, ze kterých si odnesou cenné zkušenosti.
Zdraví a osobní rozvoj: Pozor na úrazy z nepozornosti a přetěžování sil. V zápalu aktivit můžete snadno přehlédnout varovné signály těla, proto nepodceňujte pravidelnou regeneraci. Relaxace, sport pro radost a dostatek spánku vám pomohou udržet energii v rovnováze. Po psychické stránce se letos učíte trpělivosti a strategii – ne vše lze vyřešit hrubou silou nebo okamžitou akcí. Když zkrotíte svou zbrklost a občas se zastavíte k zamyšlení, dokážete využít ohnivou sílu roku Koně naplno k dosažení svých cílů.
Zajíc (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Citlivý a opatrný Zajíc má rád klidný životní rytmus a jistotu známého prostředí. V roce 2026 však narazí na energii, která je hlasitější a rychlejší, než je zvyklý. Ohnivý Kůň prověří vaši vrozenou touhu po klidu a bezpečí tím, že přinese nejednu nečekanou změnu. Místy to může být skličující, ale právě tyto situace vám nabízejí příležitost zesílit, získat odolnost a sebevědomí v nepředvídaných podmínkách. Učíte se zůstat pevní uprostřed chaosu a přijímat změny, aniž byste ztratili svou jemnou povahu.
Kariéra a finance: Tento rok skutečně nepřeje unáhlenému riskování. Vyplatí se naopak opatrnost, dlouhodobé plánování a držení se osvědčených postupů. Vyhněte se půjčkám nebo tomu, abyste ručili za cizí závazky – mohlo by vás to později nepříjemně zaskočit. Důvěřujte jen těm, kdo si to zaslouží, a mějte detailní přehled o svých financích (třeba si každý měsíc spočítejte rozpočet), ať vás nic nepřekvapí.
Vztahy: Vaše již tak citlivá duše bude letos vnímavější než kdy dřív. Ve stávajících partnerstvích může dojít na zkoušku důvěry a trpělivosti – pokud je vztah pevný, tyto zkoušky ho posílí, ale slabší svazky je nemusí ustát. Snažte se komunikovat otevřeně a naslouchat, i když to pro vás není snadné. Nezadaní Zajíci mohou narazit na člověka, který je doslova vytáhne z jejich komfortní zóny. Zpočátku z toho nebudete mít dobrý pocit, ale časem zjistíte, že právě taková zkušenost vám pomohla vyrůst.
Zdraví a osobní rozvoj: Psychická únava nebo problémy se spánkem pro vás mohou být varovným prstem. Naučte se proto zařadit do svého programu více klidu a odpočinku. Pomůže pobyt v přírodě, meditace nebo jemné cvičení, které zklidní vaši mysl. Ohnivá energie Koně ve vás současně může probudit dosud netušenou kreativitu – využijte ji například v koníčcích nebo při zvelebování domova. Pamatujte, že i uprostřed turbulencí můžete zůstat sami sebou. Rok 2026 vás naučí, že zvládnete víc, než jste si mysleli, a vyjdete z něj silnější a moudřejší.
Drak (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Charismatičtí a silní Draci se v roce 2026 ocitnou v energii, která podporuje jejich přirozenou chuť vítězit a dosahovat velkých cílů. Po klidnějším roce Zajíce přichází dynamika, která Drakům vyloženě sedne. Čeká je období růstu, dobrodružství a nečekaných šancí – může to být rok, který opravdu stojí za to. Štěstí je čeká i v lásce, přesto se mohou v průběhu roku objevit překážky, k nimž bude třeba přistupovat opatrně. Pokud Draci zůstanou rozvážní a neztratí ze zřetele své priority, mají před sebou velmi plodný rok.
Kariéra a finance: V pracovní oblasti vás čeká mimořádně silný rok. Nové projekty, kariérní postup i vyšší příjmy jsou na dosah, takže neváhejte využít příležitostí. Dávejte si však pozor, abyste na sebe nevzali více závazků, než je zdrávo, a nepřeceňovali své síly. I vy máte nárok na odpočinek a nic neuteče, když občas vypnete. Pokud vám někdo zkušenější nabídne radu či pomocnou ruku, přijměte ji – může se vám velmi hodit.
Vztahy: Dejte si pozor, aby vás práce příliš nepohltila na úkor rodiny a partnerů. Vaši nejbližší po vás letos budou toužit více než kdy jindy, a pokud jim nevyjdete vstříc, hrozí odcizení. Naplánujte si čas pro své milované tak pečlivě jako pracovní schůzky – vyplatí se to. Nezadaní Draci budou mít magnet na velmi atraktivní a charismatické známosti, ne všechny však budou spolehlivé či vhodné pro trvalý vztah. Vychutnejte si kouzlo nových setkání, ale nespěchejte na vážná rozhodnutí.
Zdraví a osobní rozvoj: Po zdravotní stránce máte poměrně silnou výchozí pozici, přesto pozor na vyčerpání a problémy se spánkem. Držte se zásad spánkové hygieny – zkuste omezit noční práci na počítači či mobilu a raději sáhněte po dobré knize, která vás před spaním zklidní. V ohromném víru aktivit nezapomínejte na duševní hygienu. Rok Koně ve vás probudí ambice a odvahu pouštět se do nových věcí – a také vám nastaví zrcadlo, kdy poznáte, že i vy máte své limity. Když se naučíte včas zpomalit, zvládnete všechny výzvy a uchováte si zdraví i elán.
Had (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Tajemní a přemýšliví Hadi si potrpí na klid, hloubku a pečlivé zvažování kroků. Naproti tomu Ohnivý Kůň jedná zprudka a miluje pohyb a změnu. Není divu, že rok 2026 může pro Hady představovat zkoušku – bude třeba pochopit odlišnosti mezi vaší opatrnou povahou a zběsilým tempem doby a naučit se těžit z obojího. Neberte rozdíly jako překážku, ale jako možnost vzájemného doplnění: vy světu nabídnete svou moudrost a rozvahu, a na oplátku získáte trochu odvahy a entusiasmu Koně.
Kariéra a finance: Připravte se na rok zásadních rozhodnutí. Vše, co dlouhodobě nefunguje, bude muset skončit, aby uvolnilo místo něčemu lepšímu. Držte se promyšlené strategie a vyvarujte se unáhlených kroků – trpělivost vám letos přinese své ovoce. Je pravděpodobné, že se objeví nová pracovní nabídka či změna příjmů, která se neodmítá. Pokud ve vás taková novinka vzbudí zprvu obavy, důvěřujte své intuici a klidně risk podstupte.
Vztahy: Vaše pověstná intuice bude v roce 2026 mimořádně silná a pomůže vám udělat si jasno i ve vztazích. Skrytá tajemství nebo dlouho přehlížené problémy vyplují na povrch a díky tomu se vaše vztahy pročistí – přesně po tom jste možná v koutku duše toužili. Nebojte se upřímných rozhovorů, vedou ke svobodě. Pokud jste nezadaní, můžete zažít osudové setkání s někým, kdo vám převrátí priority naruby a ukáže nový směr v životě.
Zdraví a osobní rozvoj: Letos buďte laskaví ke svému tělu i nervům. Můžete trpět na citlivé zažívání nebo hormonální výkyvy spojené se stresem, proto je klíčový vnitřní klid a pravidelný režim. Udělejte si čas na relaxaci, tichou meditaci nebo čtení – cokoliv, co vám pomůže uchovat duševní rovnováhu. Rok Ohnivého Koně vás učí neztrácet hlavu, ani když se věci mění rychleji, než by vám bylo milé. Když spojíte svou moudrost s odvahou udělat občas rázný krok vpřed, zjistíte, že dokážete překonat i to, co by vás dříve odradilo.
Kůň (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Pro zrozence Koně nastává jejich velká chvíle – vládnou roku 2026, a to hned v ohnivém elementu. Ohnivý Kůň je symbolem vášně, akce, síly a charisma. Tento rok nabízí Koním nesčetné příležitosti prosadit se, cestovat, poznávat nové věci a navazovat nové kontakty. Pozor však, ať vás vlastní temperament nezdolá. Ve vlastním roce totiž na Koně čeká nejen štěstí, ale i chaos a zkoušky sebedisciplíny. Klíčové bude najít rovnováhu mezi touhou po svobodě a nezávislosti a potřebou udržet směr a pořádek ve svém životě.
Kariéra a finance: Vlastní rok vám přináší velké šance – ale také riziko chaosu. Pokud budete jednat ukázněně, můžete profesionálně zazářit, ale bez disciplíny hrozí zbytečné ztráty, kterých byste později litovali. Vyvarujte se především unáhlených finančních rozhodnutí. Rychlé půjčky, spekulace nebo nejisté investice by vám mohly uškodit. Naopak pokud toužíte po změně zaměstnání nebo rozjezdu vlastního projektu, směle do toho – právě v takových změnách se může skrývat váš úspěch.
Vztahy: V roce 2026 zatoužíte po ještě větší svobodě a prostoru než obvykle. To může vztahům paradoxně prospět – ujasníte si, co opravdu chcete. Pokud žijete v partnerství plném zákazů a kontroly, hrozí, že vaše trpělivost praskne a neudržitelný svazek rychle vezme za své. Nové lásky budou opojné a vášnivé, ale nemusí mít dlouhého trvání. Je možné, že vás letos někdo okouzlí na první pohled, ale životního partnera z toho neuděláte. Více než velkým závazkům bude tento rok přát poznávání a sebepoznání – dopřejte si prostor, abyste zjistili, co od vztahu a od života opravdu očekáváte.
Zdraví a osobní rozvoj: Obrovský příval energie s sebou nese i riziko vyhoření a přepínání sil. Abyste tomu předešli, hýbejte se – fyzický pohyb vám pomůže přebytečnou energii vybít zdravě. Stejně důležité je však umět i odpočívat. Zařaďte do nabitého programu pravidelné pauzy na relaxaci, ať už aktivní (sport, procházky) nebo pasivní (dobrá kniha, meditace). V roce, kdy máte tolik možností, bude lákavé rozletět se na všechny strany. Vy však nezapomínejte také plánovat a promýšlet své kroky. Milujete sice volnost, ale abyste opravdu uspěli, potřebujete i jasný cíl a směr. Když zkrotíte neklid a přidáte ke své spontánnosti špetku rozvahy, stane se rok 2026 jedním z vašich nejúspěšnějších a nejnaplněnějších období.
Koza (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Romantická a citlivá Koza miluje pohodu a jistotu domova. Rok 2026 však její zaběhnutý rytmus naruší a postaví ji před nové výzvy, které vyžadují větší flexibilitu a otevřenost změnám. Kombinace Kozy a Koně není vždy jednoduchá – Kůň je nezávislý a neklidný, což jemnou Kozu může zpočátku vyvádět z míry. Přesto se právě v tomto kontrastu skrývá šance k růstu. Pokud se naučíte najít zlatou střední cestu mezi pohodlím a dobrodružstvím, můžete svůj život obohatit. Vám vlastní lásku a něhu nabídnete ostatním a od energie Koně se na oplátku přiučíte zdravé odvaze vykročit občas do neznáma.
Kariéra a finance: Čeká vás poněkud nestabilní, ale velice poučný rok. Vaše příjmy mohou kolísat, proto je nezbytné vytvořit si finanční rezervu a nepodléhat momentálním emocím při utrácení. Pamatujte, že není ostuda přijmout pomocnou ruku, pokud vám ji někdo nabízí. Nemusíte všechno zvládnout sami – přílišná samostatnost vás jen zbytečně vyčerpává. Naučíte-li se občas delegovat nebo požádat o radu, uleví se vám.
Vztahy: V roce 2026 se učíte stát si pevně za svým. Mnohé vztahy se vyjasní, někdy i za cenu slz, ale to jen proto, abyste do budoucna věděli, na čem jste. Nebojte se ozvat, cítíte-li křivdu, a zároveň buďte připraveni vyslechnout druhé. Nezadaní mohou potkat partnera silné osobnosti, který jim ukáže, co dosud postrádali – může to být zpočátku náročné, ale otevře vám to oči. Dostanete-li nabídku k sňatku nebo jinému zásadnímu kroku, opravdu pečlivě zvažte, zda jste připraveni. Nemusí to být tak snadné, jak se možná zdá v romantických představách.
Zdraví a osobní rozvoj: Rychlé životní tempo ve vás může zanechat psychickou únavu a zvýšenou přecitlivělost. O to důležitější bude pečovat o svou duševní rovnováhu. Zařaďte do svého denního režimu aktivity, které vás uklidňují – ať už je to tvoření, procházky přírodou nebo čas strávený s blízkými přáteli. Posilujte také imunitní systém, dopřejte si dostatek spánku a zdravý pohyb, abyste se cítili odolnější. Rok Ohnivého Koně vás naučí větší asertivitě a odvaze. Jakkoli pro vás mohou být změny nepohodlné, díky nim se posunete vpřed a získáte novou sebedůvěru.
Opice (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Zvídavé a hravé Opice vstupují do roku 2026 se zvonivým smíchem a touhou využít každou šanci. Ohnivý Kůň jim nabídne pestrou paletu nových možností – bude jich opravdu dost, ale ne všechny se vyplatí chytat. Vaše bystrá inteligence vám pomůže odhalit, které nabídky jsou až podezřele lákavé. Dávejte si pozor na smlouvy a sliby, jež už na první pohled budí pochybnosti. Máte však výhodu: vytušíte, kdo to s vámi nemyslí upřímně, a nenecháte se zneužít. Konec roku vás pak zastihne v dobré kondici a na správné cestě – pokud nic neuspěcháte a zachováte si zdravou obezřetnost, dokážete z roku Koně vytěžit maximum.
Kariéra a finance: Pracovně to bude rok plný příležitostí, kdy se nudit rozhodně nebudete. Svá rozhodnutí ale filtrujte rozumem. Plánujte dopředu a raději se vyhněte unáhleným investicím nebo velkým změnám bez přípravy. Vaše kreativita a vynalézavost vám pomůže vyřešit i náročné situace – nebojte se tedy přijít s originálními nápady, ale zároveň zůstávejte praktičtí. Sledování dlouhodobých cílů vám zajistí, že se nenecháte odvést z cesty lákadly, která by vás zpomalila.
Vztahy: Vaše hravost a sklony k flirtování mohou letos narušit i jinak pevný vztah. Zdá se však, že drobným pokušením se tento rok zcela nevyhnete. Pokud jste zadaní, pamatujte na to, co je pro vás opravdu důležité, a nepokazte si dlouhodobé štěstí pro chvilkové rozptýlení. Naopak nezadané Opice si rok plný společenských zážitků užijí, vážnější závazky pravděpodobně přijdou až později. Všichni příslušníci tohoto znamení – a možná nejen oni – projdou v oblasti vztahů důležitou zkouškou, která prověří upřímnost a pevnost citových pout.
Zdraví a osobní rozvoj: Dejte pozor na přetížení nervového systému. Jste stále v jednom kole a vaše mysl pracuje na plné obrátky, což je sice vaše přednost, ale mohlo by vás to vyčerpat. Kvalitní odpočinek a vypnutí hlavy jsou letos pro Opice zásadní. Naučte se relaxovat bez neustálých podnětů – zkuste třeba na chvíli odložit telefon a dopřát si klid. Po duševní stránce vám tento rok ukáže, které aktivity a lidé za to opravdu stojí. Získáte jasnější představu o tom, kam chcete směřovat, a uvědomíte si, že někdy je méně více – raději pár opravdových přátel a projektů než množství povrchních známostí. To je lekce, která vám do budoucna velmi prospěje.
Kohout (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Pracovitý a perfekcionistický Kohout má rád ve věcech pořádek a systém, zatímco Ohnivý Kůň přináší impulzivnost a neklid. V roce 2026 se tak střetnou odlišné přístupy k životu. Kohouti mohou díky své důslednosti zvládnout i náročné situace, ale měli by se zároveň učit od Koně trochu uvolněnosti. Když si začnete vážit nejen vlastních silných stránek, ale i přijmete, že nemůžete vše kontrolovat, uleví se vám. Kůň vám ukáže, jak si víc užívat svobodu a radosti života, aniž by se svět zhroutil, což pro vás bude cenná lekce.
Kariéra a finance: Vaše tvrdá práce přinese výsledky, o jakých se vám ani nesnilo. V roce 2026 je skutečně možné dosáhnout významného kariérního posunu nebo úspěchu v podnikání. Dejte si ale pozor na konflikty s nadřízenými či úřady – hrozí, pokud budete příliš prosazovat svou pravdu bez taktiky. Dobře zvažujte, s kým a co řešíte; ne každou připomínku musíte říct nahlas. Někdy je lepší strategicky pomlčet a počkat na vhodnější příležitost, což se vám nakonec vyplatí.
Vztahy: Vaše snaha mít vše pod kontrolou může letos partnerské vztahy zbytečně zatěžovat. Váš protějšek ocení, když projevíte více empatie a důvěry – nejde přece o to žárlit nebo podezírat, ale naslouchat si navzájem. Zkuste občas ustoupit z nároků na dokonalost a dejte prostor spontánnosti. Nezadaní mohou potkat zajímavého partnera či partnerku v pracovním prostředí. Dejte si však pozor, aby romance na pracovišti nenarušila vaše profesní vztahy – někteří kolegové by to nemuseli nést dobře. Diskrétnost a ohleduplnost budou na místě.
Zdraví a osobní rozvoj: V roce 2026 byste si měli hlídat především oblast dýchacího ústrojí a hlasivek, které mohou být náchylnější k potížím. Pravděpodobně je to důsledek stresu – ten se u vás může somatizovat právě častějšími nachlazeními nebo ztrátou hlasu. Proto nezapomínejte na relaxaci a otužování těla i ducha. Pravidelné cvičení, pobyt na čerstvém vzduchu a vyvážená strava posílí vaši imunitu. Zároveň se učíte nebrat si vše příliš osobně a nedělat si starosti s každým detailem. Když trochu povolíte perfekcionistická měřítka, zjistíte, že život je najednou lehčí a plný příjemných překvapení.
Pes (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Po náročnějším roce Draka přichází období, které by věrným a poctivým Psům mělo vyhovovat. S Koněm pojí Psa láska ke svobodě a pravdě, takže energie roku 2026 na vás nebude působit tak chaoticky jako na jiná znamení. Naopak, můžete z ní vytěžit posílení stability, kterou tolik oceňujete. Bude to převážně klidný a vyrovnaný rok, v němž dostanete šanci upevnit základy své budoucnosti. Pokud zůstanete obezřetní a nenecháte se zlákat k žádným nerozvážnostem, čeká vás příznivé období.
Kariéra a finance: Čeká vás poměrně stabilní rok bez velkých výkyvů. To z něj činí ideální dobu pro plánování, budování jistot a zajištění budoucnosti, po které jste možná dlouho toužili. Nedoporučuje se pouštět do rizikových podniků nebo zásadně měnit směr – alespoň ne bez důkladné přípravy. Naslouchejte své intuici, dobře vám napoví, které příležitosti stojí za to. Když budete trpělivě a pečlivě plánovat, nemůžete udělat chybu.
Vztahy: V osobním životě pro vás budou letos klíčové upřímnost a loajalita. Pevné vztahy se ještě utuží, zatímco povrchní či neupřímná spojení mohou skončit. Zamyslete se proto nad tím, co ve vztazích (i obecně v životě) opravdu hledáte, a nepokoušejte osud zbytečnými hrami. Možná už teď tušíte, že v něčem balancujete na tenkém ledě – dál už by to ale nemuselo procházet. Buďte otevření a féroví, vyplatí se to.
Zdraví a osobní rozvoj: Citlivě může reagovat váš žaludek a celkově imunita, zejména pokud byste podlehli nadměrným starostem. Lepší životospráva je proto základ. Dopřejte si kvalitní stravu, posilujte tělo pohybem a otužujte se. Nezapomínejte na prevenci – třeba na vitaminy a dostatečný odpočinek. Celkově je rok 2026 skvělou příležitostí zapracovat na dlouhodobých plánech a životní rovnováze. Pes má šanci prožít klidné a úspěšné období, pokud zůstane věrný svým hodnotám a bude postupovat s rozumem.
Vepř (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Pro dobrosrdečné Vepře bude rok 2026 klidnějším obdobím. Po výzvách předchozích let tak konečně přichází čas, kdy se můžete soustředit na své vlastní cíle bez zbytečného stresu. Energie Ohnivého Koně je sice dynamická, ale vám umožní s potřebným nadhledem naplánovat si budoucnost. Stačí, když se vyvarujete zbrklých rozhodnutí – zejména v oblasti financí – a budete dělat věci promyšleně. V práci se můžete těšit na stabilitu a možná i určité uznání či postup. V osobním životě vám prospěje větší otevřenost a snaha porozumět partnerovi nebo rodině. Celkově máte šanci zažít pohodový rok plný postupného pokroku.
Kariéra a finance: Nadcházející rok vás bude učit nastavovat si zdravé hranice. Máte sklon být příliš štědří a přebírat odpovědnost za problémy druhých – to však vyčerpává vaše zdroje. Uvědomte si, že nemusíte každého zachraňovat. Peníze k vám přijdou snáze, jakmile přestanete na svých bedrech nosit cizí břemena. Nepůjčujte finance lidem, kteří vám je stejně nevrátí, a dohlédněte na to, aby rodinný rozpočet držel pohromadě. Už loni jste možná pocítili, že je potřeba říct „dost“ – a letos to platí dvojnásob.
Vztahy: Toužíte po vztahu, který vám dá všechno, co vám v minulosti chybělo. To je pochopitelné a rok 2026 může takové naplnění přinést – musíte však být opatrní, komu otevřete své srdce. Je možné, že se objeví někdo na první pohled úžasný, ale s nevyřešenou minulostí, která by pak mohla vrhat stín na váš společný život. Proto nikam nespěchejte a ověřujte si, zda nový protějšek nemá tajemství, jež by vás trápila. Pokud žijete v partnerském svazku, rok Koně vám pomůže posílit jeho stabilitu, ovšem jen za předpokladu, že do něj vstoupíte s čistou hlavou a nebudete zatíženi pochybnostmi.
Zdraví a osobní rozvoj: Máte sklony k únavě, nabírání na váze a zpomalování metabolismu – proto je namístě zavést pevný režim a dostatek pohybu. Letos opravdu dbejte na vyváženou životosprávu: kvalitní stravu, pravidelný lehký sport a také na odpočinek. Pokud jste v minulosti svůj zdravotní rytmus zanedbávali, teď je ideální doba to napravit. Po psychické stránce využijte poklidnější energii roku k sebezdokonalení. Naplánujte si, co byste rádi dokázali, a vydejte se za tím vlastním tempem. Vepřům rok 2026 nabízí šanci upevnit se ve svých dobrých návycích a zbavit se těch špatných – bez velkých otřesů, zato s trvalým efektem pro vaše štěstí.