Evropské vlajky na první pohled působí jednoduše – pár barev, několik pruhů, někdy znak uprostřed. Jenže právě v té zdánlivé jednoduchosti se skrývá záludnost. Stačí prohodit pořadí barev nebo zapomenout jeden odstín a rázem se z Francie stane Nizozemsko nebo z Rumunska Čad. Myslíte si, že byste takovou chybu nikdy neudělali? Možná budete překvapeni.
Jak dobře znáte vlajky? Doplňte chybějící barvu a správné pořadí pruhů
Myslíte si, že evropské vlajky poznáte na první pohled? Stačí ale zaměnit jediný pruh nebo barvu a jistota je pryč. Otestujte si v našem kvízu, jak dobře znáte pořadí barev a detaily, které odlišují jednotlivé státy.
Barvy i jejich uspořádání přitom často odrážejí historii, revoluce, národní symboly i politické změny. Některé kombinace jsou si natolik podobné, že je od sebe spolehlivě rozeznají jen opravdoví znalci. Rozdíl mezi horizontálními a vertikálními pruhy, správné pořadí barev shora dolů nebo zleva doprava – to všechno hraje roli.
Vyzkoušejte si, jak dobře máte evropské vlajky „v oku“. Poznáte, která barva chybí? Dokážete určit správné pořadí pruhů bez dlouhého přemýšlení? Tento kvíz prověří nejen vaši paměť, ale i pozornost k detailům.
Jak jste dopadli? Zorientovali jste se ve všech otázkách nebo vám některé zavařily mozek?
Zdroj: Redakční zpracování