7. 12. Ambrož
Král komiků Vlasta Burian se rád chlubil bohatstvím. Zradila jej jeho bývalá láska

Vlasta BurianFoto: Profimedia
Vlasta BurianFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Všestranně nadaný Vlasta Burian si užíval úspěch za první republiky plnými doušky; žil v luxusu, miloval sport, rychlá auta a uniformy. Po válce doplatil na lidskou závist.

Vlasta Burian je jedním z mála herců, kterých obliba a popularita přetrvává i více než po půl století od jejich smrti. V první polovině jeho života se zdálo, že se narodil pod šťastnou hvězdou: z chudého chlapce se stala kabaretní a posléze filmová hvězda, která patřila mezi světovou komediální špičku.

O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha
O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha

Jan Werich a ženy jeho života. Nová publikace nahlíží do soukromí hereckého velikána

Volný čas

Za protektorátu se octl ovšem ve svízelné situaci a po válce byl obviněn z kolaborace na základě obvinění z úst jeho bývalé lásky. Komunisté mu odňali majetek, zakázali mu uměleckou činnost a zlomili jeho ducha. Zemřel na plicní embolii, téměř slepý a s pošramocenou pověstí, kterou se povedlo rehabilitovat až po sametové revoluci. Na smutný osud krále komiků, jeho vzestupy, pády a jeho hříchy se můžete podívat do naší galerie.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jindřich Plachta byl stydlivý, měl rád baculky a Vlasta Burian na něj žárlil

Předchozí
1234512
Pokračovat

Na třech místech najednou

Za první republiky neznala popularita Vlasty Buriana mezí. Kabaretní scény se o oblíbeného komika přímo rvaly a Burian se cítil přetížený a současně si popularity užíval, dokonce se nechal angažovat i ve třech místech najednou.

Na oblíbeného komika si však došlápla nemilosrdná historie a za protektorátu byl donucen ke spolupráci, za kterou se později dočkal odsuzování. Byl to jeho hřích, nebo jen nespravedlivá souhra okolností?

Vlasta Burian
Vlasta BurianFoto: Profimedia
