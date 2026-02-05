Tři generace žen Jana Wericha, českého herce a klíčové osobnosti Osvobozeného divadla. Manželka Zdena, dcera Jana a vnučka Zdena řečená Fanča. To byly souputnice v životě Jana Wericha, jejichž příběhy jsou zahaleny mnoha dohady spojenými se životem ve stínu osobnosti hereckého velikána.
Ta láska byla destruktivní. Wericha a jeho osudové ženy odkryla rodinná korespondence i soukromé deníky
Život po boku génia bývá plný světla i stínu. Ženy kolem Jan Werich nestály jen v pozadí slavného jména, ale nesly tíhu jeho popularity, humoru i osobních bojů. Lásky, oddanost i složité vztahy utvářely zákulisí jedné z nejvýraznějších osobností české kultury – a ukazují Wericha jinak, než jak ho známe z jeviště.
Knihu O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha vydalo 22. března 2021 nakladatelství Limonádový Joe. Nahlédnout do publikace můžete v naší galerii.
O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha
Tři generace žen Jana Wericha, českého herce a klíčové osobnosti Osvobozeného divadla. Manželka Zdena, dcera Jana a vnučka Zdena řečená Fanča. To byly souputnice v životě Jana Wericha, jejichž osudy jsou zahaleny mnoha dohady spojenými se životem ve stínu osobnosti hereckého velikána.
O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha
Tři generace žen Jana Wericha, českého herce a klíčové osobnosti Osvobozeného divadla. Manželka Zdena, dcera Jana a vnučka Zdena řečená Fanča. To byly souputnice v životě Jana Wericha, jejichž osudy jsou zahaleny mnoha dohady spojenými se životem ve stínu osobnosti hereckého velikána.
Jan Werich na Kampě
Pro Wericha byly tyto tři ženy tím nejcennějším, co na světě měl – kromě jeho publika. Kniha Terezy Brdečkové O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha čtenáře provází třígeneračním příběhem o životním údělu žen a současně odkrývá hluboký vnitřní rozpor umělců v Československu.
Jiří Voskovec režíruje Divotvorný hrnec, Jan a Zdena Werichovi
Publikace předkládá život Werichových žen na pozadí společenské atmosféry v Československu. Čtenáře zavede do světa Werichových divadelních představení, večírků a společenských setkání v jeho vile na Kampě, odkrývá i jeho průběžnou korespondenci s Jiřím Voskovcem, nerozlučně spjatým i s Jaroslavem Ježkem a Osvobozeným divadlem.
Zdena Werichová s Fančou
Historicky první publikace na téma „Werichových žen“ na více než třech stech stranách čerpá z dosud nepublikované exkluzivní rodinné korespondence či z Werichových soukromých deníků.
Vnučka Wericha Fanča alias Zdenka Hulik
Zdrojem monografie O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha bylo vyprávění a archivní materiály Werichovy vnučky Zdeny Hulik (roz. Kvapilové), historicky ověřená fakta, Werichovy knihy či televizní a rozhlasové pořady. Část materiálů vychází i z archivu autorky Terezy Brdečkové, z vyprávění a textů jejího otce, scenáristy a výtvarníka Jiřího Brdečky, který se s Werichem znal a spolupracoval s ním.
Jiří Brdečka a Zdena Werichová v kuchyni u Werichů na Kampě
Brdečka byl na Kampě „insider“, k Werichovi tak mohl chodit jako domů, čehož moc nevyužíval. Werich byl mým rodičům dokonce za svědka na svatbě, byli zkrátka přátelé a rozuměli si. V té společnosti panoval zvyk, že si lidé tak trochu navzájem odkazovali své děti a přáli si, aby také zůstali přáteli," říká o vztahu svého otce a Jana Wericha Tereza Brdečková.
Fanča s Terezou Brdečkovou
Právě přátelský vztah Terezy Brdečkové s vnučkou Wericha Fančou stál u zrodu knížky věnované i komplikovanému a krátkému životu Fančiny matky Jany Werichové.
První společné foto Zdenky Werichové a Jana Wericha
Ta jej prožila v uzavřené rodinné „buňce“, které dominovala Werichova výrazná osobnost, jeho svérázné a bohémské otcovství, jehož protikladem byla pragmatická a praktická manželka Zdenka, jež udržovala chod rodiny.
Malá Jana Werichová
Rodinná pouta byla mocná a svazovala i rozlet Jany Werichové.
Jan Werich s dcerou Janou v divadle
"Korespondence a deníky mluví jasně: Werichovi byli navzájem svázáni mimořádnou, ale i destruktivní rodinnou láskou. Pro nás všechny je rodina to nejdůležitější, ale také je to strašné břemeno. Když se břemeno rodinných vztahů sejde s mizernou dobou, pak jde o život," tvrdí autorka publikace.
Jana Werichová
"Tragédií Jany Werichové bylo, že se cítila jako Američanka, ale žila v Československu. Že chtěla být sama sebou a udělala pro to mnoho, že měla talent, ale společnost jí dovolila být právě jen Werichovou dcerou. Mohlo to být jinak, kdyby zůstala po válce v USA, kdyby myslela více na sebe a méně na své blízké. Ale to nemohla a nechtěla," popisuje osud Jany Werichové Tereza Brdečková.
Jan Werich, vnučka Fanča a Jaroslava Adamová
Werichově vnučce Fanče, dnes žijící se svou rodinou ve Švýcarsku, doma ležely desítky let zabalené krabice s deníky, dopisy a fotografiemi významného předka. Tento odkaz se rozhodla jednou provždy vyřešit s pomocí autorky Terezy Brdečkové, jež měla podobnou zkušenost s pozůstalostí svého slavného otce.
Malá Fanča s kočičkou
Kniha vznikala během pandemie, kdy Fanča Tereze Brdečkové posílala skeny desítek až stovek dopisů, fotek, stránek z deníků, kresbiček a poznámek. Autorka spolu s Werichovou vnučkou pak v hodinových telefonátech ověřovala údaje i fakta.
Manželka Zdena
Knihu O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha vydalo 22. března 2021 nakladatelství Limonádový Joe.