6. 2. Vanda
Ta láska byla destruktivní. Wericha a jeho osudové ženy odkryla rodinná korespondence i soukromé deníky

Život po boku génia bývá plný světla i stínu. Ženy kolem Jan Werich nestály jen v pozadí slavného jména, ale nesly tíhu jeho popularity, humoru i osobních bojů. Lásky, oddanost i složité vztahy utvářely zákulisí jedné z nejvýraznějších osobností české kultury – a ukazují Wericha jinak, než jak ho známe z jeviště.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Tři generace žen Jana Wericha, českého herce a klíčové osobnosti Osvobozeného divadla. Manželka Zdena, dcera Jana a vnučka Zdena řečená Fanča. To byly souputnice v životě Jana Wericha, jejichž příběhy jsou zahaleny mnoha dohady spojenými se životem ve stínu osobnosti hereckého velikána.

Knihu O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha vydalo 22. března 2021 nakladatelství Limonádový Joe. Nahlédnout do publikace můžete v naší galerii.

