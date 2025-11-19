21. 11. Albert
Jablečný ocet jako levný zázrak: 11 tipů, jak ho využít v domácnosti, na tělo i domácí mazlíčky

Jablečný ocetFoto: Shutterstock
Jablečný ocetFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Málokdo tuší, že obyčejný jablečný ocet má mnohem širší využití než jen k dochucení salátů. Může být praktickým společníkem nejen v kuchyni, ale i při péči o vlasy a pokožku, v domácnosti nebo dokonce při péči o domácí mazlíčky. Je levný, snadno dostupný a často podceňovaný – přitom dokáže ulehčit každodenní život mnoha způsoby.

Pokud hledáte přírodní alternativu k chemickým čisticím prostředkům, kosmetice nebo prostředkům proti zápachu, jablečný ocet stojí za vyzkoušení. Stačí znát pár jednoduchých triků a jeho účinky vás mohou překvapit.

Vyberte kvalitní ocet

Ne každý ocet je stejný. Pro zdravotní a kosmetické účely volte variantu vyrobenou z celých jablek, nefiltrovanou a bez chemických přísad. Pro běžné domácí čištění postačí i základní druh, ale pro péči o tělo a vlasy se vyplatí sáhnout po kvalitní řemeslné verzi.

Jablečný ocetFoto: Shutterstock
Jablečný ocet je mnohem víc než jen kuchyňská přísada. S jeho pomocí lze podpořit zdraví, udržet domácnost čistou, pečovat o vlasy, pleť i mazlíčky a přitom šetřit peníze i přírodu. Přesto je důležité zachovat míru – například při použití na zuby nebo pokožku vždy dodržujte správné ředění, aby nedošlo k poškození.

Zdroj: healthline.com, blesk.cz

