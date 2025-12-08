Životní styl zaměřený na tělesnou a duševní harmonii totiž není výkon ani povinnost. Je to stav, který nabíjí energií, dodává sebevědomí a umožňuje ženám být ženami bez kompromisů. A když dokážeme propojit starost o tělo, mysl a každodenní drobné radosti, vzniká moderní wellbeing: osobní, intuitivní a skutečně funkční. Návštěva drogerie dlouhé roky znamenala nakoupit kosmetiku nebo potřeby do domácnosti. Jenže dnešní žena hledá něco víc. Inspiraci, podporu a kombinaci produktů, které dávají jejím rituálům nový smysl. A přesně tímto směrem se vyvíjí dm – ne jako klasická drogerie, ale jako parťák, který zdravý životní styl posouvá na zcela novou úroveň.
Více energie, krásy a sebevědomí: Objevte nový způsob, jak o sebe pečovat
Ztrácíte se v tom, co je ještě zdravé a co už je jen další módní výstřelek? Současná žena se dnes pohybuje pod palbou výživových doporučení, wellness rituálů a nekonečných seznamů toho, co by měla, nebo neměla dělat. A přestože je zdraví nejvyšší hodnotou, pod náporem „rad“ je snadné zapomenout na to nejdůležitější – naslouchat sama sobě.
Když drogerie přestává být jen místem nákupu
Proměna, kterou dm v posledních letech prochází, není náhodná. Je to reakce na skutečné potřeby žen, které o sebe chtějí pečovat komplexně. „Od svého vzniku se dm profiluje jako drogerie, která vnímá péči o zdraví a krásu jako nedílnou součást každodenního života,“ vysvětluje Martina Horká, jednatelka společnosti dm, a dodává: „Nejsme parfumerie s doplňkovým sortimentem, ale odborný partner, který nabízí komplexní péči a inspiraci pro zdravý životní styl.“ Tento přístup přinesl dm nejen vysokou důvěru zákaznic, ale i vedoucí postavení v oblasti drogistického sortimentu péče o zdraví. A čísla ukazují, že tato strategie funguje.
Zdraví jako priorita: nárůst zájmu o doplňky stravy
V posledním obchodním roce vzrostlo prodané množství doplňků stravy v dm o více než 11 %. To je silný signál toho, že zákaznice i zákazníci dm se dnes aktivně zajímají o prevenci a dlouhodobou podporu svého těla. Hledají produkty, které mají smysl, jsou kvalitní a současně dostupné. A přitom chtějí mít možnost vybírat si podle svých vlastních potřeb, ne podle univerzálních doporučení. Proto dm neustále rozšiřuje nabídku doplňků stravy, funkčních potravin, sportovní výživy i produktů pro mentální pohodu a energii. Je to odpověď na rostoucí poptávku po komplexním přístupu nejen k ženskému zdraví.
Longevity: nový způsob, jak o sobě přemýšlíme
Velkým tématem je i longevity – směr zaměřený na dlouhodobou vitalitu, energii a kvalitu života. Už to není „trend pro vyvolené“, ale přirozený krok žen, které chtějí být zdravé nejen dnes, ale i za deset či dvacet let. Nejde zde přitom jen o dlouhověkost, ale o život, který je plný energie, síly a psychické odolnosti. Drogerie dm na tento vývoj reaguje posílením sortimentu, který zdraví podporuje komplexně: od vitaminů přes regenerační pomůcky až po produkty, které pomáhají s koncentrací, kvalitním spánkem nebo hormonální rovnováhou.
Privátní značky: profesionální péče v každodenním životě
Zásadní roli hrají i privátní značky, které kombinují kvalitu, dostupnost a moderní přístup. Drogerie dm rozšiřuje například řadu Visiomax, zaměřenou na zdraví a komfort očí – ideální pro ženy trávící hodiny za obrazovkou, nebo profesionální dentální péči Dontodent PRO+, která přináší výsledky inspirované dentální hygienou, ale v podobě vhodné pro každodenní domácí používání. Tyto produkty dokazují, že kvalitní podpora zdraví může být nejen odborná, ale také estetická, příjemná a nemusí stát majlant.
Udržitelnost jako součást zdravého životního stylu
Dnešní život není jen o nás samotných, ale i o světě kolem. Drogerie dm to chápe a dlouhodobě zařazuje šetrná řešení tam, kde dávají smysl: přírodní a veganské produkty, čisté složení, refill stanice, omezení plastů a inovativní přístupy, díky nimž mohou nejen ženy pečovat o sebe i planetu najednou. Udržitelnost tedy není další z trendů, ale logickým pokračováním cesty za zdravějším životním stylem.
Jak zasadit wellbeing do praxe?
Malé rituály, ne radikální změny
Vyberte si doplňky stravy, které opravdu odpovídají vašemu tělu, a zařaďte je do pravidelné rutiny.
Nebojte se longevity produktů
Zaměřte se na podporu vitality, imunity a dlouhodobé energie – je to investice, která se vrátí.
Regenerace je vaše superpower
Spánek, mentální hygiena, meditace, relaxace… bez nich se žádná žena necítí dobře.
Buďte šetrná k sobě i světu
Udržitelné alternativy jsou dnes krásné, funkční a v dm dostupné.
Inspirujte se, ale nenechte se zahltit
Zdravý životní styl je osobní volba. Vy jste ta, kdo určuje pravidla.