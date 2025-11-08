8. 11. Bohumír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Co prozradí nehty o zdraví: nenápadné signály, které není radno přehlížet

Nehty jako zdravotní kompas.
Nehty jako zdravotní kompas.Foto: Shutterstock
Nehty jako zdravotní kompas.
Nehty jako zdravotní kompas.Foto: Shutterstock
Petra Holakovská

Nehty jsou oknem do vašeho zdraví. Můžete je lakovat, pilovat a zdobit dle aktuální nálady, ale pod vrstvou laku se skrývá víc než odraz vašeho stylu. Tvar, barva i textura nehtů dokážou naznačit, že v těle něco nefunguje úplně ideálně – od drobných nedostatků živin až po velmi závažná onemocnění. Kdy je lepší vyhledat lékaře? Zde je přehled nejčastějších signálů, které mohou vaše nehty vysílat.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Nehty nejsou jen estetický detail. Jejich barva, povrch nebo tvar mohou upozornit na závažné nemoci, které se v těle vyvíjejí často bez výrazných příznaků. Od poruch štítné žlázy přes onemocnění srdce a plic až po některé typy rakoviny — změny na nehtech mohou být prvním varovným signálem, který se nevyplatí přehlížet.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Bílé skvrnky: drobné poranění nebo chybějící minerály

Malé bílé flíčky na nehtech, které se často objevují po manikúře nebo nárazu, bývají neškodné. Vznikají po poranění nehtového lůžka a s růstem nehtu samy zmizí. Pokud se ale objevují opakovaně nebo nemizí, může jít o nedostatek zinku, vápníku či o alergickou reakci na lak nebo odlakovač. Pomůže vyřadit agresivní kosmetiku a dopřát nehtům pauzu od lakování.

Tenké černé čárky
Foto: Shutterstock
Reklama
Reklama
Reklama

Zdroj: women.com

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama