Nehty nejsou jen estetický detail. Jejich barva, povrch nebo tvar mohou upozornit na závažné nemoci, které se v těle vyvíjejí často bez výrazných příznaků. Od poruch štítné žlázy přes onemocnění srdce a plic až po některé typy rakoviny — změny na nehtech mohou být prvním varovným signálem, který se nevyplatí přehlížet.
Reklama
Bílé skvrnky: drobné poranění nebo chybějící minerály
Malé bílé flíčky na nehtech, které se často objevují po manikúře nebo nárazu, bývají neškodné. Vznikají po poranění nehtového lůžka a s růstem nehtu samy zmizí. Pokud se ale objevují opakovaně nebo nemizí, může jít o nedostatek zinku, vápníku či o alergickou reakci na lak nebo odlakovač. Pomůže vyřadit agresivní kosmetiku a dopřát nehtům pauzu od lakování.
Bílé skvrnky: drobné poranění nebo chybějící minerály
Malé bílé flíčky na nehtech, které se často objevují po manikúře nebo nárazu, bývají neškodné. Vznikají po poranění nehtového lůžka a s růstem nehtu samy zmizí. Pokud se ale objevují opakovaně nebo nemizí, může jít o nedostatek zinku, vápníku či o alergickou reakci na lak nebo odlakovač. Pomůže vyřadit agresivní kosmetiku a dopřát nehtům pauzu od lakování.
Tenké černé čárky: úraz, nebo něco vážnějšího?
Tzv. třískovité krvácení – tenké tmavé linky pod nehtem – vzniká nejčastěji následkem úrazu. Pokud se ale černé čárky objevují bez zjevné příčiny, mohou naznačovat problémy s cévami, infekci srdečních chlopní nebo poruchy krevní srážlivosti. V takovém případě návštěvu lékaře raději neodkládejte.
Důlky a rýhy: tělo upozorňuje na zánět
Nehty poseté drobnými důlky nebo jamkami mohou být projevem autoimunitního onemocnění, například lupénky, atopického ekzému nebo alopecie. Tyto stavy bývají chronické a často se projevují i na kůži nebo vlasech. Čím dříve dermatolog zjistí příčinu, tím větší šanci máte na úspěšnou léčbu.
Reklama
Měkké a lámavé nehty: signál přetížení
Pokud se vám nehty snadno lámou, třepí nebo ohýbají, často za to může přílišná vlhkost, čisticí prostředky, ale i nedostatek živin. Zkuste omezit kontakt s vodou, používat ochranné rukavice při úklidu a dopřát tělu dostatek železa, vápníku a vitaminu B. Pomoci mohou i výživné oleje nebo kúra s biotinem.
Paličkovité prsty: varování od plic a srdce
Zaoblené konečky prstů a nehtů se nazývají paličkovité nebo také Hippokratovy prsty. Tento příznak může souviset s chronickým plicním onemocněním, nedostatkem kyslíku v krvi, ale i se srdečními chorobami. Vzhledem k tomu, že jde o potenciálně vážný stav, je vhodné vyhledat lékařské vyšetření co nejdříve.
Lžícové nehty: nedostatek železa nebo dědičná porucha
Nehty prohnuté dovnitř, připomínající tvar lžičky, bývají typickým projevem anémie. Může za to nedostatek železa nebo porucha jeho vstřebávání. Vzácněji se tento tvar nehtů objevuje u hemochromatózy – dědičného onemocnění, při kterém se železo v těle hromadí. Pokud máte v rodině problémy s játry nebo krví, nechte si hodnoty železa zkontrolovat.
Reklama
Vodorovné rýhy: stres zanechává stopy
Beauovy rýhy, tedy vodorovné zářezy na nehtu, vznikají při zpomalení jeho růstu. Spouštěčem bývá silný stres, horečnaté onemocnění nebo dokonce prodělaný covid-19. Tyto rýhy časem odrostou, ale mohou být cenným upozorněním, že tělo potřebuje zpomalit.
Bílé nehty s růžovým okrajem: zkontrolujte játra
Tzv. Terryho nehty, které vypadají jako mléčně bílé s tenkým růžovým proužkem u špičky, mohou naznačovat potíže s játry, ledvinami nebo srdcem. Podobně vypadají i Lindsayiny nehty – napůl hnědé, napůl růžové – které se mohou objevit při onemocnění ledvin. I tady platí, že pokud změna zasáhne více nehtů, je vhodné navštívit lékaře.
Odlupující se nehty: často vina manikúry
Oddělení nehtu od lůžka (onycholýza) může být následkem používání lepidel, akrylů nebo zpevňovačů. Vzniknout ale může i při plísňové infekci nebo po úrazu. Pokud se nehet loupe, držte ho v suchu, omezte lakování a vyhněte se agresivním chemikáliím. V případě infekce bývá nutná lokální nebo perorální léčba.
Reklama
Kousání nehtů: víc než jen zlozvyk
Kousání nehtů není jen estetický problém. Často jde o reakci na stres a úzkost, ale může způsobit i infekce, poškození zubů nebo dásní. Pomůže pravidelná manikúra, krátké zastřihování nehtů a najít zdravější způsob, jak zvládat napětí – třeba dechová cvičení nebo mindfulness.
Péče, která dává smysl
Krásné a zdravé nehty nejsou jen otázkou kosmetiky, ale i životního stylu. Základem je vyvážená strava, dostatek tekutin, spánek a šetrná péče. Trendy manikúra je fajn, ale nejdůležitější je, co se děje pod lakem. Pokud se vám na nehtech objeví změny, které trvají déle než pár týdnů, je lepší svůj zdravotní stav konzultovat s dermatologem nebo praktickým lékařem.
Jak poznat zdravý nehet?
Barva: je přirozeně růžová, bez skvrn nebo barevných změn.
Povrch: je hladký, bez důlků a rýh.
Tvar: rovný nebo lehce zakulacený, ne příliš tvrdý ani měkký.
Růst: přibližně 2–3 mm za měsíc.
Nehtová kůžička: hydratovaná, bez zánětů nebo trhlinek.
Tip redakce: Masírujte nehtové okolí výživným olejem (např. s vitaminem E nebo mandlovým olejem) a při úklidu noste rukavice. Vaše nehty se vám odmění pevností i zdravým leskem.