Blízkost místo stresu: Jak si letos užít Vánoce, které mají skutečný smysl
Když se blíží Vánoce, máme často pocit, že musíme všechno stihnout. Adventní čas se mění v závod s kalendářem – dárky, cukroví, výzdoba, úklid… Do toho práce, děti, rodina. Ale co kdybychom to letos zkusili jinak? Možná méně dokonale, ale klidněji a s pocitem, že si opravdu dopřejeme být spolu.
Vánoce nejsou o tom, kolik dárků stihneme zabalit, ale o lidech, se kterými je můžeme rozbalit. O chvílích, kdy vypneme notifikace, otevřeme srdce a prostě jsme spolu. Přesto před svátky často ztrácíme drahocenný čas ve frontách.
Podle aktuálního průzkumu společnosti dm, realizovaného ve spolupráci s agenturou Ipsos, touží 88 % dotázaných Čechů o Vánocích po osobním kontaktu s blízkými, nikoli po dokonalé výzdobě nebo nekonečných nákupech. Přesto se každý čtvrtý během svátků cítí osaměle.
Možná je právě teď ideální příležitost dát si letos jiný cíl – zastavit se a skutečně si užít společnost druhých. Proto se dm letos rozhodla vydat jinou cestou – nabídnout pomoc a umožnit lidem více se soustředit na společné chvíle.
Nákupy, které uvolní prostor na to důležité
Stále více lidí volí pohodlnější cestu – nákupy online. Společnost dm od listopadu rozšířila možnosti doručování o Zásilkovnu, která nabízí téměř 10 000 výdejních míst a Z-BOXů po celé republice. Balíček je díky tomu možné vyzvednout cestou z práce, na procházce nebo při venčení psa.
Pro ty, kteří spěchají, dm rozšířila i expresní doručení. Po Praze nově doručuje i do Brna, Ostravy, Plzně a Českých Budějovic. Až do konce listopadu mohou registrovaní zákazníci využít tuto službu zdarma pro objednávky nad 1 290 Kč. „Chceme, aby zákazníci měli možnost volby – doručovací službu, která se přizpůsobí jejich rytmu života. Díky tomu mohou ušetřený čas věnovat sobě nebo svým blízkým,“ vysvětluje Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm.
Když se dotek nahradí kliknutím
Z průzkumu vyplývá, že i když 78 % Čechů používá o svátcích sociální sítě, reálný kontakt nic nenahradí. 60 % respondentů zároveň přiznalo, že jim online svět nepomáhá cítit se méně osamělými. „Osamělost přichází, když toužíme po kontaktu, který nemáme. O Vánocích, kdy se tolik mluví o blízkosti, mohou být tyto pocity silnější. Proto stačí maličkosti – krátká zpráva, pozvání na kávu nebo úsměv. I to může druhému změnit den,“ říká Barbora Pšenicová, psychoterapeutka a ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši.
Jednoduché věci, které dělají svátky kouzelnými
Možná letos místo nervózního běhání po obchodech využijete online nákup a zbytek dne strávíte s rodinou. Možná se zastavíte u sousedky, která žije sama. Nebo si jen dopřejete tichý večer s hrnkem čaje a vědomím, že všechno podstatné už máte.
Právě ty malé radosti – společné chvíle, sdílení, objetí nebo obyčejný klid – tvoří to, co si z Vánoc pamatujeme nejvíc. A díky chytrým službám, jako je doručení přes Zásilkovnu nebo expresní doručení z dm, se letos dá ten nejcennější dárek – možnost být spolu – skutečně rozbalit.
3 tipy, jak si letos užít Vánoce v klidu
1. Nechte technologie pracovat za vás: Objednejte dárky online, využijte Zásilkovnu nebo expresní doručení a ušetřený čas věnujte tomu, co je pro vás důležité.
2. Zastavte se u blízkých: Krátká návštěva, společné pečení nebo i telefonát potěší víc než další balíček pod stromečkem.
3. Netlačte na dokonalost: Nevadí, že letos nebude deset druhů cukroví. Důležité je, abyste byli spolu, ne abyste byli perfektní.
Letos si dovolte Vánoce, které nejsou o výkonu, ale o přítomnosti. Klid, blízkost a sdílené chvíle s blízkými – to jsou dary, které vydrží i po svátcích.