Milovnice psů Halina se ke štěněti španělského vodního psa dostala vskutku kuriózním způsobem. „Viděli jsme ho jen na fotografii a pak jsme pro něj vyrazili do Brna, kde nám ho slovenští chovatelé předali. Dostali jsme do rukou bílé, nadýchané klubíčko a netušili jsme, co z toho drobečka vyroste,“ vypráví Halina.
Co stojí za nápadným zhubnutím Haliny Pawlowské? O polovinu štíhlejší spisovatelka se fanouškům ukázala s Tortilou
Známá česká spisovatelka pořádně rozvířila sociální sítě. Halina Pawlowská zveřejnila fotografii se svou fenou neobvyklého plemene a fanoušci zůstali v šoku. „Jste to vůbec vy?“ ptají se v komentářích. Více než roztomilá fenka je totiž zaujalo něco úplně jiného – viditelně štíhlejší postava Pawlowské.
Parťák snů
Neviděli přitom ani Tortilinu maminku, tatínka a už vůbec ne sourozence. A přestože se spisovatelčino počínání může zdát neuvážené, risk se vyplatil. Z Tortilky se nakonec stala milá, vyrovnaná a společenská psí dáma, která si získala srdce celé rodiny i lidí v jejím okolí. Spisovatelka si plemeno španělského vodního psa natolik oblíbila, že ho začala veřejně doporučovat jako ideálního domácího parťáka. Podle ní nejde o psa náročného na výběh, je šťastný i na gauči a hlavně miluje lidskou blízkost.
Hubnoucí trik
Zatímco Halina vychvalovala přednosti svého psího společníka, fanoušci měli jasno: spisovatelka výrazně pohubla. Pod příspěvkem se hromadí pochvaly za viditelnou proměnu a sledující se shodují, že jí nová životní etapa očividně prospívá. Sama autorka nechala otázky bez komentáře, už dříve se však svěřila, že za dobrou fotkou stojí především správný úhel snímku při focení.