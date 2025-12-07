Mezi slavné spolubydlící patří například Jan Nedbal a Oskar Hes, představitelé bratrů Mašínů ve snímku Bratři. Spolubydlícími byly krátkou (nicméně velice intenzivní) dobu také Martha Issová a Anna Polívková.
Když spolu slavní bydlí. Divoké večírky, binec, ukradený scénář i vyhazov ze školy
Divoké večírky, propařené noci, ale i stížnosti na nepořádek a naschvály. Osudy řady slavných lidí spojilo na začátku jejich kariér společné bydlení. Většině z nich vydrželo tehdejší přátelství dodnes. I když výjimky potvrzují pravidlo.
Tehdy se, mimochodem, začalo rodit i jejich představení Krasavice interkontinentální, které mělo premiéru před dvanácti lety a obě herečky v něm můžete vidět dodnes. Zajímavé pak muselo být spolubydlení Jany Švandové a Elišky Balzarové. „Dali ji na koleji ke mně na pokoj na převýchovu. Byla divoká a já jsem byla holka z vesnice,“ prozradila Balzerová s tím, že efekt to mělo opačný – místo aby se Jana Švandová uklidnila, tak Eliška Balzarová začala divočet. Více o slavných spolubydlících zjistíte v naší galerii.
Anna Polívková a Martha Issová
Během studií spolu rok bydlely herečky Anna Polívková a Martha Issová. „Když bylo Anče osmnáct nebo tak nějak, přizvala mě k sobě do bytu, který jí koupila maminka, aby na ni nemusela čekat, až se vrátí z mejdanu. Bydlely jsme spolu rok, než Anička odjela na dva roky do Paříže studovat cirkusovou školu,“ zavzpomínala Issová pro Novinky.cz a dodala: „Vždycky jsme ráno vyrazily do školy a nedošly jsme tam. Výsledek našeho společného bydlení bylo moje vyloučení z konzervatoře.“
Jan Nedbal a Oskar Hes
Jan Nedbal a Oskar Hes, představitelé bratrů Mašínů ve filmu Bratři, mají k sobě velmi blízko i mimo filmové plátno. „Nejdřív jsme bydleli jen s Oscarem a teď s námi bydlí taky moje přítelkyně Sára,“ prozradil Jan Nedbal v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Myslím si, že ji to s námi docela baví. Nejsme nějací extra bordeláři,“ dodal Nedbal.
Anna Fialová a Anna Linhartová
Herečky Anna Fialová a Anna Linhartová jsou dobré kamarádky, jeden čas spolu bydlely, a dokonce se spekulovalo o jejich sexuální orientaci. „Kdyby nám nevstoupili do cesty ti chlapi, se kterými dneska každá jsme, klidně to mohlo trvat dalších čtyři pět let,“ řekla v rozhovoru pro Magazín DNES Anna Fialová.
Alena Doláková a Bára Jánová
Herečka Alena Doláková, představitelka Holeny z pohádky Tři bratři, a Bára Jánová, potvora Sylva ze seriálu Slunečná, spolu jeden čas sdílely byt. "Bydlelo se nám spolu dobře, 'rozstěhovat se' nás donutily různé záležitosti. I když jsme teď v životě každá jinde, to přátelství stále zůstává," svěřila Jánová na křtu knihy Anna z Hollywoodu, kterou Doláková napsala.
Eliška Balzarová a Jana Švandová
Eliška Balzarová a Jana Švandová spolu bydlely na koleji, když studovaly JAMU. "Eliška nejprve bydlela s klavíristkami a já s jinými děvčaty. Jenže jsem byla velké číslo, tak mě dali za trest k Elišce, a já zkazila i ji. Pak jsme měly obě problémy, protože to byla dívčí kolej, kam nesměli chlapci, a za námi jich chodilo opravdu hodně," uvedla Jana Švandová pro magazín Ona DNES.
Hana Zagorová a Vlasta Peterková
Na svou spolubydlící Hanu Zagorovou zavzpomínala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka její kamarádka Vlasta Peterková. „Potkaly jsme se u přijímaček na JAMU, a protože jsme obě holky z Moravy, to ty holky okamžitě poznají, tak jsme si padly do noty. A taky jsme spolu bydlely na koleji, tam jsme řádily hodně,“ prozradila okolnosti seznámení s Hanou Zagorovou. Obě už tehdy byly hodně obsazované, a tak i dobře vydělávaly – peníze pak štědře investovaly do večírků. „Pořádaly jsme na koleji mejdany. Do té doby, než nás tedy ‚rozsadily‘, protože to prý už takhle dál nešlo,“ dodala Peterková.
Matt Damon a Ben Affleck
Než se z Bena Afflecka a Matta Damona staly hvězdy, sdíleli spolu byt. Spolu s nimi tam žil i Affleckův bratr Casey. Oba bratři prý byli znepokojeni bordelářstvím Matta Damona. Aby ho napravili, rozhodli se 14 dnů neuklízet. Tím ale vytrestali jen sami sebe. „Chtěli jsme počkat, dokud si Matt neuvědomí, že žije v bordelu,“ prozradil Ben Affleck. K tomu ovšem nedošlo. Po dvou týdnech našli Damona, jak hraje videohry zasypaný odpadky. Nechyběla krabice se zbytky pizzy nebo zkažené suši. To už bratři Affleckovi psychicky nedali. „Vzdáváme se. Vzdáváme. Jsi moc dobrej. Vyhrál jsi,“ řekli prý Damonovi a pustili se do úklidu.
Winona Ryderová a Gwyneth Paltrowová
Ryan Gosling a Justin Timberlake
Ryan Gosling, představitel filmového Kena, a Justin Timberlake byli spolubydlícími, když jako malí účinkovali v Disneyho „Mickey Mouse Clubu“. Timberlakeova matka tehdy zároveň byla Goslingovou zákonnou zástupkyní, protože paní Goslingová tehdy pracovala v Kanadě.
Brad Pitt a Jason Priestley
Hollywoodský herec Brad Pitt a hvězda seriálu Beverly Hills 902 10 Jason Priestley spolu bydleli v době, kdy ani jeden z nich ještě nebyl známý. Ve společné domácnosti prý kouřili jednu cigaretu za druhou a vsázeli se například o to, kdo z nich se dokáže déle nesprchovat a neholit.
Eddie Redmayne a Jamie Dornan
Eddie Redmayne, známý například z filmů Fantastická zvířata nebo Dánská dívka, bydlel na začátku kariéry s dalším úspěšným hercem z britských ostrovů – Jamiem Dornanem (Padesát odstínů šedi).
Owen Wilson a Wes Anderson
Herec a scenárista Owen Wilson a režisér Wes Anderson (mj. Grandhotel Budapešť) se přátelí od doby, kdy spolu navštěvovali Texaskou univerzitu a byli spolu na koleji. Wilsonovou první filmovou rolí byl následně Dignan v Andersonově snímku Grázlové. Pak spolu pracovali na dalších filmech – Jak jsem balil učitelku a Taková zvláštní rodinka. Za posledně jmenovaný byl Wilson nominován na Oscara v kategorii Nejlepší původní scénář.
Jude Law a Ewan McGregor
Než Jude Law a Ewan McGregor začali dělat kariéru v Hollywoodu, několik let obývali společný byt v Londýně. Později spolu založili i produkční společnost.
Al Gore a Tommy Lee Jones
Al Gore, bývalý viceprezident USA, a herec Tommy Lee Jones (Muži v černém) spolu bydleli během studií na Harvardově univerzitě.