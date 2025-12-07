Přeskočit na obsah
8. 12. Květoslava
Když spolu slavní bydlí. Divoké večírky, binec, ukradený scénář i vyhazov ze školy

Martha Issová, Anna Polívková
Martha Issová, Anna Polívková
Martha Issová, Anna Polívková
Martha Issová, Anna Polívková
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Divoké večírky, propařené noci, ale i stížnosti na nepořádek a naschvály. Osudy řady slavných lidí spojilo na začátku jejich kariér společné bydlení. Většině z nich vydrželo tehdejší přátelství dodnes. I když výjimky potvrzují pravidlo.

Mezi slavné spolubydlící patří například Jan Nedbal a Oskar Hes, představitelé bratrů Mašínů ve snímku Bratři. Spolubydlícími byly krátkou (nicméně velice intenzivní) dobu také Martha Issová a Anna Polívková.

Tehdy se, mimochodem, začalo rodit i jejich představení Krasavice interkontinentální, které mělo premiéru před dvanácti lety a obě herečky v něm můžete vidět dodnes. Zajímavé pak muselo být spolubydlení Jany Švandové a Elišky Balzarové. „Dali ji na koleji ke mně na pokoj na převýchovu. Byla divoká a já jsem byla holka z vesnice,“ prozradila Balzerová s tím, že efekt to mělo opačný – místo aby se Jana Švandová uklidnila, tak Eliška Balzarová začala divočet. Více o slavných spolubydlících zjistíte v naší galerii.

Anna Polívková a Martha Issová

Anna Polívková a Martha Issová
Anna Polívková a Martha IssováFoto: Profimedia

Během studií spolu rok bydlely herečky Anna Polívková a Martha Issová. Když bylo Anče osmnáct nebo tak nějak, přizvala mě k sobě do bytu, který jí koupila maminka, aby na ni nemusela čekat, až se vrátí z mejdanu. Bydlely jsme spolu rok, než Anička odjela na dva roky do Paříže studovat cirkusovou školu, zavzpomínala Issová pro Novinky.cz a dodala: Vždycky jsme ráno vyrazily do školy a nedošly jsme tam. Výsledek našeho společného bydlení bylo moje vyloučení z konzervatoře.

