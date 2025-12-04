Muži obecně nemají nakupování rádi hlavně proto, že ho vnímají úplně jinak než ženy – jako nutnou povinnost, nikoli jako zážitek. Zatímco pro mnoho žen je nákup spojený s emocemi, inspirací a radostí z objevování, muži k němu většinou přistupují účelově: přijít, koupit, odejít. Jakmile se tento jednoduchý plán začne protahovat, přichází frustrace.
Spící, znudění a na pokraji sil. Vtipné momentky mužů při nekonečných nákupech se ženami
Vánoce klepou na dveře a obchody jsou plné lidí. Ke svátečnímu shánění dárků patří také typický obraz k vidění v nákupních centrech - muži bez výrazu, spící, znudění. Instagramový účet Miserable Men zveřejňuje vtipné fotografie mužů na nákupech. Má 320 tisíc sledujících.
Muži obecně nemají nakupování rádi hlavně proto, že ho vnímají úplně jinak než ženy – jako nutnou povinnost, nikoli jako zážitek. Zatímco pro mnoho žen je nákup spojený s emocemi, inspirací a radostí z objevování, muži k němu většinou přistupují účelově: přijít, koupit, odejít. Jakmile se tento jednoduchý plán začne protahovat, přichází frustrace.
Jedním z hlavních důvodů je zátěž pro psychiku. Obchodní centra jsou plná lidí, hluku, světel, vůní a podnětů. Mužský mozek, který je evolučně spíše nastavený na řešení konkrétního úkolu, se v tomto prostředí rychle unaví. Výsledkem je podráždění, únava a pocit, že „tohle už trvá strašně dlouho“.
Dalším faktorem je nedostatek kontroly nad situací. Když muž doprovází ženu, často nemá moc ovlivnit tempo ani délku nákupů. Neví, kolik obchodů se ještě obejde, kolik věcí se bude zkoušet ani kdy se půjde domů. Tento pocit nejistoty a pasivity je pro mnoho mužů velmi nepříjemný.
Velkou roli hraje i rozdílný způsob rozhodování. Muži jsou zvyklí vybírat rychle – vidím, líbí se, beru. Ženy často porovnávají, zkouší více variant, vrací se, přemýšlejí. Muž pak dlouhé minuty jen postává před kabinkou, bez možnosti se jakkoli zapojit, což vede k nudě a pocitu zbytečnosti. Nesmíme zapomínat ani na fyzický diskomfort. Stání, chůze po tvrdé podlaze, těžké tašky, horko v obchodech a minimum míst k sezení způsobují rychlé vyčerpání. Spící muži na lavičkách v nákupních centrech tak nejsou jen vtipným symbolem, ale často i realitou.
A v neposlední řadě je tu psychologický rozměr energie a pozornosti. Muži rádi investují energii do aktivit, kde mají jasný smysl – sport, práce, koníčky, řešení problému. Dlouhé bloumání mezi regály bez jasného cíle pro ně tento smysl často nemá, a proto ztrácejí motivaci.
Instagramový účet Miserable Men zachycuje fotografie zmožených mužů na nákupech už přes deset let. Časopis Rolling Stone dokonce účet v minulosti zařadil mezi stovku nejlepších instagramových účtů. Pobavte se a podívejte se na to, jak mužské pokolení prožívá nákupy.