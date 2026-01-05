Přeskočit na obsah
6. 1.
Ideál krásy v proměnách staletí: Ve které době by se vám líbilo?

Baroko
BarokoFoto: Shutterstock
Baroko
Lea Kotková

Marilyn, nebo Twiggy, opálená, nebo s pletí jako křída, dlouhé lokny, nebo chlapecký sestřih. Co myslíte, v jaké době byste uspěly jako ideální krásky a vnadný "objekt" rozpalující nejednoho muže?

To, že se ideál ženské krásy v dlouhodobém horizontu neustále vyvíjí a mnohdy celkem razantně mění, je jasné. Jde o přirozený proces a občas i nemilosrdnou daň, ale co naplat. Pokrok nelze zastavit, ať už je řeč o čemkoli.

Dávné krásky. Portréty žen z celého světa vyfotografované kolem roku 1900
Dávné krásky. Portréty žen z celého světa vyfotografované kolem roku 1900

Jak vypadala ženská krása? Jeden z historických snímků z přelomu století je výjimečný

Životní styl

Co se líbilo mužům v době viktoriánské Anglie, by se dnes možná setkalo s úplně opačnou reakcí. A legendární Věstonická Venuše by s největší pravděpodobností byla nemilosrdně označena za obézní ženu, co by s ohledem na přísný diktát současné módy měla pěkných pár desítek kilo zhubnout. 

Ano. Svět se mění, doba vyvíjí a životní podmínky (prý) zlepšují… Co je však stálé a vlastně docela přirozené, je touha zaujmout a líbit se. Zvláště ženy se v tomto oboru pohybují jako ryby ve vodě a svůj vzhled dokážou velice dobře přizpůsobit aktuálním požadavkům. Alespoň co se účesů, barev a make-upu týče. S postavou už to bývá složitější. Pojďte se s námi projít staletími a vyberte si dobu, ve které byste právě vy zazářila jako ideál ženské krásy.

Pravěk

Pravěk, žena.cz
Pravěk, žena.czFoto: iStock

Věstonická venuše, ikonická soška a jeden z nejznámějších symbolů pravěku, dodnes fascinuje svou podobou. Zobrazuje ženu s výraznými křivkami – vypouklým bříškem, širokými boky, plnými stehny a mohutným poprsím, které sahá téměř k pasu. Právě tyto rysy nebyly vnímány jako přehnané, ale jako ideál, který měl hluboký význam.

V pravěkých společnostech byla žena chápána především jako dárkyně života. Schopnost otěhotnět, porodit dítě a postarat se o něj zajišťovala pokračování rodu, a proto ženám přinášela výjimečné postavení v komunitě. Tělesné znaky spojené s mateřstvím a hojností byly symbolem bezpečí, stability a naděje.

Žena s takto výraznými tvary představovala zosobnění plodnosti a životní síly. Nebyla jen obyčejným členem kmene, ale často byla uctívána jako bohyně matka – ochránkyně života, hojnosti a budoucnosti. Právě tento pohled na ženské tělo jako zdroj života a prosperity se otiskl do umění i myšlení tehdejší doby a dodnes nám připomíná, jak odlišně byly ideály krásy vnímány v různých obdobích lidských dějin.

