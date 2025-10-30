30. 10. Tadeáš
8 snadných DIY nápadů na halloweenské dekorace, které promění váš domov

Halloweenské dekorace
Halloweenské dekoraceFoto: Shutterstock
Halloweenské dekorace
Halloweenské dekoraceFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Halloween je za rohem, a ať už plánujete strašidelnou oslavu nebo jen chcete vytvořit podzimní atmosféru doma, originální dekorace tomu mohou dodat správný nádech.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Strašidelná výzdoba k Halloweenu má kořeny ve starobylých zvycích a kulturních tradicích. Halloween, původně známý jako Samhain, byl keltský svátek oslavující konec sklizně a příchod zimy. Věřilo se, že během této noci je hranice mezi světem živých a mrtvých nejtenčí, což umožňuje duchům přecházet mezi světy. Aby se lidé ochránili před bloudícími duchy, začali zdobit své domovy strašidelnými motivy a rozsvěcet dýně, které měly odhánět zlé síly.

Halloween
Halloween

Skvělou zprávou je, že halloweenské dekorace si snadno vyrobíte i sami, často s minimem materiálů a nákladů. Zde je pár inspirativních tipů na DIY Halloween dekorace, které dodají vašemu domovu kouzlo, ale zůstanou příjemně útulné. Inspirujte se v galerii.

Vyřezávané dýně

Vyřezávanou dýni na Halloween zvládnete snadno doma začněte tím, že uříznete vršek dýně a odstraníte všechny semínka a vláknitou dužinu. Poté si předkreslete jednoduchý obličej nebo vzor, který chcete vyřezat. Ostrým nožem opatrně vyřezejte tvar podle předkreslených linií. Nakonec do dýně vložte svíčku nebo LED světlo, které dodá výzdobě strašidelný nádech.

Náš tip: Aby dýně vydržela déle, potřete její řezné okraje vazelínou nebo tenkou vrstvou oleje. Zpomalíte tím vysychání a plesnivění dýně. Můžete také zkusit dlabat dýni zespodu.

Halloween
Foto: iStock
