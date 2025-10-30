8 snadných DIY nápadů na halloweenské dekorace, které promění váš domov

Strašidelná výzdoba k Halloweenu má kořeny ve starobylých zvycích a kulturních tradicích. Halloween, původně známý jako Samhain, byl keltský svátek oslavující konec sklizně a příchod zimy. Věřilo se, že během této noci je hranice mezi světem živých a mrtvých nejtenčí, což umožňuje duchům přecházet mezi světy. Aby se lidé ochránili před bloudícími duchy, začali zdobit své domovy strašidelnými motivy a rozsvěcet dýně, které měly odhánět zlé síly.
