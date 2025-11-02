Slovenská operní pěvkyně Sisa Lelkes Sklovská, známá svým temperamentem, výjimečným hlasem a extravagantním vkusem, žije už čtrnáct let se svým manželem, podnikatelem Jurajem Lelkesem, v luxusním domě v širším centru Bratislavy. Jejich společný domov je stejně výrazný jako oni sami – plný světla, barev, třpytu a osobních příběhů. Spojuje v sobě umělecký duch i lásku k pohodlí, ale také neobvyklý smysl pro detail.
Vila, která září luxusem
Interiér jejich rozlehlého domu by se dal popsat dvěma slovy – prostorný a okázalý. Už při vstupu do obývacího pokoje je zřejmé, že zde žijí lidé, kteří se nebojí extravagance. Dominantou místnosti je bílá kožená sedačka ve tvaru písmene U, doplněná zlatými polštářky, které v kombinaci s vysokým leskem nábytku vytvářejí atmosféru luxusního salonu. Nad sedačkou se tyčí stříbrná socha tygra, který působí dojmem, že návštěvníkům dýchá na záda – prvek, který okamžitě upoutá pozornost každého hosta.
Z obývacího pokoje se prochází do kuchyně s klasickou hnědou linkou, odkud vede cesta do společenské části domu. Tu tvoří dlouhá místnost zakončená netradičním tyrkysovým sezením, které plynule přechází v jídelní stůl a elegantní bar s výběrem kvalitních destilátů. Celý prostor propojují velká prosklená okna, skrze něž se vychází přímo na zahradu a terasu.
Obrazy, fotografie a zrcadla
Sisa Sklovská je nejen interpretkou, ale i tvůrkyní. Na stěnách visí množství obrazů a fotografií, z nichž většina zachycuje ji samotnou – při koncertech, na cestách i v soukromí. Některé portréty malovala sama, jiné jsou dílem profesionálních umělců. Jak uvedla pro server iDNES.cz, „na několika obrazech jsem já, několik jsem jich já zase nakreslila. No, a ještě jich mám spoustu nepověšených. Nejspíš je manžel pověsí v mém druhém bytě.“ Právě tahle sbírka portrétů a osobních vzpomínek vytváří dojem soukromé galerie, která vypráví příběh jejího života. Kromě umění ale nechybí ani otevřené police s knihami a sbírkami suvenýrů z cest po světě.
Kočky všude, kam se podíváš
Nejvýraznějším motivem domu jsou kočkovité šelmy. Jsou všude – ve formě sošek, dekorací, motivů na povlečení i v samotném šatníku majitelky. „Kdo mě zná, ví, že kočky miluju a jsou mojí vášní. Za život jsem jich chovala několik. Novým přírůstkům předávám část jména od jejich zesnulých předchůdců,“ svěřila se Sklovská.
V současnosti má tři kocoury, mezi nimi i čtrnáctiletého bengálského, a přiznává s úsměvem, že by mezi nimi a manželem měla problém si vybrat: „Kdyby došlo na rozhodnutí, jestli manžel, nebo kočky, asi tušíte, jak by to dopadlo.“ Kočky se odrážejí i v jejím stylu oblékání – často volí overaly se zvířecími vzory, flitry a doplňky s kamínky. „Lesk a třpyt ke mně prostě patří,“ říká pěvkyně, která si na výstřednost potrpí nejen v módě, ale i v interiéru.
Když se potkají operní diva a technický nadšenec
Zatímco Sklovská miluje umění, barvy a extravaganci, Juraj Lelkes je vášnivý fanoušek techniky a sportu. Podle iDNES.cz si libuje zejména ve fotbale a elektronice – v domě má hned několik plazmových televizí, na kterých sleduje zápasy svého oblíbeného klubu Real Madrid. Jeho žena ale fandí konkurenční Barceloně, takže při derby to doma občas jiskří. Manželé si prý výborně rozumí, i když jsou každý jiný. „Když jsem si manžela brala, nevěřila jsem, že by mohl být zručný. Úplně mě ale překvapil, jaký je kutil. Jednou se mu povedlo spravit plazmovou televizi, na kterou ani technik nestačil,“ prozradila zpěvačka s obdivem.
Juraj má v domě vlastní pracovnu s masivním dřevěným stolem a zlatou lampou, doplněnou knihovnami plnými svazků. Právě tam tráví čas, když jeho žena pečuje o domácnost nebo o své rostliny.
Zimní zahrady a tropický ráj
K domu patří i dvě zimní zahrady, které Sisa využívá pro své pěstitelské experimenty. „V jedné nejsou dobré podmínky pro pěstování, ale ta druhá připomíná tropický prales. Moji přátelé mi říkají, že jsem reinkarnace Mičurina,“ říká. V prostorách pěstuje orchideje, růže i sukulenty, a podle návštěvníků to tam voní jako v botanické zahradě.
Zahrada s bazénem a dokonalým trávníkem
Za domem se rozkládá rozlehlá zahrada s bazénem, který by záviděl i profesionální plavec. Křišťálově čistá voda, upravená tráva a elegantní terasa s barem vytvářejí dokonalé místo pro odpočinek. Právě tady manželé tráví slunečné dny a pořádají přátelská setkání.
Každý kout jejich vily odráží osobnost svých majitelů. Není to sterilní luxus, ale svět plný emocí, lesku, umění a života. Všechno má svůj příběh – od tygra nad gaučem po zlaté lampy, od portrétů na zdech po kočky, které jsou součástí rodiny. Dům Sisy Sklovské a Juraje Lelkese je přesně takový, jací jsou oni – výrazný, odvážný a plný vášně pro život.
