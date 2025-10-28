Neuvěříte, jak bydlí Jiří Štěpnička! Umělecký skvost ukrývá poklady staré celé generace

Herec Jiří Štěpnička pochází z významné umělecké rodiny. Jeho matkou byla slavná herečka Jiřina Štěpničková, která patřila mezi největší hvězdy českého filmu 40. a 50. let, a otec Jan Štěpnička byl uznávaným akademickým malířem, ilustrátorem a výtvarníkem. Umělecké prostředí jej ovlivňovalo od dětství, přesto se k herectví dostal až později – původně zvažoval jinou dráhu.
Svoji životní partnerku Janu poznal už během studií na gymnáziu. Tehdy jejich vztah rozhodně nevypadal idylicky. „U nás to bylo zajímavé. Zatímco jiní se napřed milují a pak nenávidí, tak my jsme si nenávist odbyli hned na začátku, a nakonec nás tak sblížila, že jsme se po letech vzali. Poznali jsme se spolu už na škole, Jana byla poctivá studentka a já jsem to učení tak trochu flákal,“ svěřil se pro CNN Prima NEWS. Mezi jeho spolužáky tehdy patřili také Jaromír Hanzlík nebo Martin Štěpánek. Manželství Štěpničkových trvalo bezmála šedesát let a přineslo jim dvě děti – dceru Juditu, která vystudovala práva, a syna Jakuba, jenž se stal lékařem. V roce 2022 však Jiří Štěpnička prožil těžkou ztrátu – jeho žena Jana zemřela.
Malý kabinet kuriozit
Herec žije v poměrně střídmém třípokojovém bytě na pražské Kampě, který působí jako malý kabinet kuriozit: starožitnosti, cenné obrazy a hromady knih vytvářejí osobitou, klidnou atmosféru. Každý kus vybavení má vlastní příběh a dohromady skládají interiér s noblesou starých časů. Z jedné strany se z oken otevírá pohled na Kampu, z druhé lze z pavlače dohlédnout až k zeleným svahům Petřína.
V obývacím pokoji stojí sedací souprava potažená zeleným sametem; s krajinami na stěnách a teplou kresbou dřevěných parket ladí do harmonického celku. Právě tady herec rád tráví čas s knihou. Místnost navazuje dvoukřídlými dveřmi na ložnici, kde má svůj kout s masivním tmavým psacím stolem a rotopedem, na němž pravidelně trénuje. Pruhované kanape v ložnici pochází z ateliéru jeho tchána, akademického malíře Josefa Říhy; nad ním visí obraz ženy sedící na témže kusu nábytku — působivé propojení artefaktu a malby.
Druhá ložnice bývala světem jeho zesnulé manželky Jany, s níž prožil šedesát společných let. I zde je originální mobiliář a všudypřítomné knihy, které patřily k vášním obou. Vedle rozsáhlé knihovny se v bytě nachází také působivá sbírka videokazet a gramofonových desek napříč hudebními žánry. Celý prostor tak vypráví životní příběh svého obyvatele v detailech, které se neokoukají.
Domov jako galerie
Stěny všech místností pokrývají obrazy – převážně práce tchána, akademického malíře Josefa Říhy. Ve výběru se objevují i plátna Jana Zrzavého, takže náklonnost k výtvarnému umění je u herce zřejmá na první pohled. Umění ale není jeho jediná vášeň. Překvapí i tím, jak je šikovný a rád „kutí“. V bytě si zřídil vlastní dílnu; dříve to bývala kuchyně a později kotelna. Mnoho zásahů zvládl bez cizí pomoci – od obkládání kachličkami až po pokládku dlažby. Profesionální řemeslníky si proto volá jen zřídka.
Kromě pražského bytu má herec i venkovské útočiště v jihočeské Malči. V roce 1987 tam koupil barokní statek v havarijním stavu, bez vody a elektřiny. Postupně jej svépomocí uvedl do života: opravil historická kachlová kamna a pustil se i do dalších náročných prací, které z ruiny proměnily statek v obyvatelné stavení.
