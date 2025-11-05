Po rozchodu s manželkou Zuzanou se bývalý člen skupiny Fešáci a bavič rozhodl opustit jejich rozlehlý dům v pražských Řepích. Ten byl podle něj energeticky i finančně neúnosný. „Za měsíc platíme 26 tisíc za energie. Ten dům byl rekonstruovaný před 18 lety a už to začíná zase chátrat. Je tam třeba šest záchodů… Chci se toho zbavit, manželka zatím moc nechce,“ řekl tehdy pro eXtra.cz.
Reklama
Protože se s exmanželkou nedokázal dohodnout na rozdělení majetku, zůstával nějakou dobu bez stálého bydlení. Jak sám přiznal, přespával v kanceláři: „Bydlím v kanceláři v areálu své bývalé ženy. Nedá se tam ale pořádně žít, je to nedůstojné. Lucinka řekla, že to se mnou vydrží, ale že si to tam mám zařídit.“ Z nutnosti si tak z jedné kanceláře udělal improvizované bydlení. „Koupil jsem tam propan-butanový vařič, pár hrnců a malý bojler, aby se dalo mýt nádobí. Lucinka vždycky říká: ‘Já musím jít na záchod přes tu zimu tam.’ Tak to nějak zvládáme,“ popsal bavič s nadhledem.
ČTĚTE TAKÉ: „Naše spory vyřeší možná až smrt,“ stěžuje si Václav Upír Krejčí na vztah s manželkou
Nový začátek s Lucií
Současná partnerka Lucie mu v těžkém období stála po boku. A i když její bytová situace nebyla o moc lepší, společně hledali cestu, jak z toho ven. Nejprve trávili víkendy u Luciiny maminky poblíž Písku, kde si k chatě pořídili karavan, aby měli aspoň trochu soukromí. „Bavilo nás do něj jezdit, i když syn přítelkyně nás nabádal, abychom v něm moc neskotačili, nebo se sesune po stráni do vody a bude z něj hausbót,“ smál se Upír v rozhovoru pro Sedmičku. Po nějaké době se však na pár usmálo štěstí – sousedka prodávala chatu s výhledem na řeku. „Ta stavba není žádný zázrak, kamarád, co tu byl, trefně podotkl: ‚Ta chata je hnusná, ale o to hezčí je ten výhled,‘“ vyprávěl s typickým humorem.
Reklama
Život u řeky a práce od rána do večera
Dnes si Václav s Lucii užívají klidné tempo života v jižních Čechách. „Ten výhled je opravdu nádherný. Rád chodím dolů k vodě, dokonce jsme si pořídili pramici, ale teď je málo vody, tak vesluji aspoň nasucho, ať nevyjdu ze cviku,“ popsal herec. K rybaření ho to prý netáhne, práce má dost i bez něj. „Je tu práce jako na kostele. Teď jsem dodělal schody dolů k řece, nedávno jsem se tam pěkně natáhl. Další schodiště buduju vedle karavanu, vede nahoru k babičce. Když je chvilka času, sedneme si s Lucinkou ke stolu a koukáme na hausbóty, co tu plují,“ uvedl.
Na verandě visí i jeho oblíbený obraz z místního bazaru. „Pořád překážel, tak jsem ho přidělal na zeď a kupodivu přežil i déšť,“ směje se. Z původní chaty v Mirošovicích mu zůstala alespoň cedule „Upírovo náměstí“, kterou hrdě umístil na novou chatu.
Nový domov s příběhem
Chata má jednoduchou konstrukci – dole je spižírna a malá dílna, nahoře terasa s výhledem a útulný obývací pokoj s kuchyňkou. V podkroví je postel, ale herec raději spí dole na pohovce. „Ty schody jsou dost příkré, a když si potřebuju v noci odskočit, nemusel bych to přežít,“ vtipkoval. Karavan, který mu v těžkých dobách posloužil jako útočiště, plánuje nyní s Lucii opravit a pronajímat. „Chceme ho vyšperkovat a třeba přivítat první hosty“.
Z bývalého manželství mu zůstaly nejen vzpomínky, ale i neuzavřené majetkové spory. Přesto se dnes cítí konečně spokojeně. „Jsem důchodce. Vydělával jsem půl milionu měsíčně. Měl jsem reklamní agenturu, spoustu jiných aktivit a také jsme jezdili hrát do zahraničí, kde jsme vydělávali trochu jiné prachy. Teď už v podstatě nevydělávám nic,“ svěřil se eXtra.cz. Z Prahy se přestěhoval na jih Čech a našel tu všechno, co mu chybělo – klid, přírodu i novou lásku. A přestože jeho nová chata není luxusní vila, pro Václava Upíra Krejčího má nevyčíslitelnou hodnotu.
ČTĚTE TAKÉ: „Byl to gejzír,“ popsal Václav Upír Krejčí první sex s manželkou
VIDEO: Dům si nemohla dovolit, tak se přestěhovala do kůlny
Mohlo by vás zajímat
Reklama