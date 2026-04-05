6. 4. Vendula
Superpotravina z babiččiny kapsy: Proč vědci doporučují ženám v menopauze pět švestek denně?

ŠvestkyFoto: Shutterstock
ŠvestkyFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Menopauza je pro tělo ženy obdobím dramatických změn, které s sebou přinášejí nejen konec reprodukčního cyklu, ale i řadu nových výzev pro celkové zdraví. Zatímco trh s doplňky stravy chrlí jeden drahý preparát za druhým, vědecké výzkumy stále častěji ukazují na jednu nenápadnou, „staromódní“ potravinu, kterou naše babičky běžně nosily v kapsách jako svačinu a která dokáže nechtěné projevy zahnat.

Sušené švestky, které si mnozí spojují spíše s generací svých prarodičů, se v posledních letech stávají středem zájmu nutričních specialistů a vědců. Ukazuje se totiž, že toto obyčejné ovoce je ve skutečnosti „powerhouse pro ženské zdraví, a to zejména v období po přechodu, kdy tělo čelí zvýšenému riziku osteoporózy, zánětům a ztrátě svalové hmoty.

Revoluce v péči o kosti: Co říkají nové studie?

Jedním z nejzávažnějších rizik spojených s menopauzou je úbytek kostní hmoty. Právě zde sušené švestky prokazují až nečekanou efektivitu. Podle studie publikované v časopise Plos One mohou švestky pomáhat předcházet ztrátě kostí tím, že modulují aktivitu osteoklastů – buněk, které jsou zodpovědné za odbourávání kostní tkáně. Ještě konkrétnější důkazy však přinesla dvanáctiměsíční randomizovaná kontrolovaná studie známá jako „The Prune Study“. Tento výzkum sledoval postmenopauzální ženy (průměrný věk 62 let) a zjišťoval vliv konzumace švestek na hustotu kostí. Výsledky byly fascinující: u žen, které pravidelně konzumovaly sušené švestky, došlo k zachování kortikální hustoty a odhadované pevnosti holenní kosti (tibie), zatímco u kontrolní skupiny, která švestky nejedla, byl zaznamenán pokles těchto parametrů. Předchozí data z této studie navíc potvrdila, že švestky podobným způsobem chrání i hustotu kostí v oblasti kyčle.

Obyčejné jídlo našich babiček v sobě skrývá netušenou sílu.
Minerální koktejl pro pevný skelet

Za těmito účinky stojí unikátní kombinace látek, které sušené švestky obsahují. Nejde jen o vápník, ale o celou synergickou skupinu živin:

  • Vitamin K: Je klíčový pro samotnou tvorbu a údržbu kostní hmoty.
  • Bór: Podporuje efektivní metabolismus základních materiálů, jako je vápník, hořčík a vitamin D.
  • Draslík a hořčík: Tyto minerály jsou zásadní pro hustotu kostí, protože pomáhají udržovat vápník v rovnováze.

Právě tato kombinace dělá ze švestek ideálního spojence v boji proti osteoporóze, který je běžně dostupný, levný a v neposlední řadě přirozený.

Zažívání a imunita: Více než jen pomoc při zácpě

Sušené švestky jsou pravděpodobně nejznámější pro svou schopnost „udržovat věci v pohybu. Tento účinek je dán kombinací vysokého obsahu vlákniny a přirozeně se vyskytujícího sorbitolu, který usnadňuje vyprazdňování. V menopauze, kdy se metabolismus a trávení mohou zpomalit, je tato vlastnost neocenitelná. Přínos pro střeva jde však mnohem dál. Vláknina v sušených švestkách funguje jako prebiotikum – slouží jako potrava pro prospěšné bakteriální kmeny, jako jsou Bifidobacterium a Lactobacillus. Ostatně zdravý střevní mikrobiom je dnes vědou považován za základ silné imunity a celkové pohody, což je v období hormonálních turbulencí klíčové.

Boj proti zánětu a stárnutí buněk

Menopauza s sebou často přináší zvýšenou hladinu oxidativního stresu v těle. Sušené švestky vynikají mimořádným profilem polyfenolů, což jsou silné antioxidanty s protizánětlivými účinky. Tyto látky aktivně pomáhají neutralizovat volné radikály, které poškozují buňky a přispívají k jejich předčasnému stárnutí. Vědecké studie potvrzují, že tyto fenolické sloučeniny chrání nejen kosti, ale mají pozitivní vliv i na svalovou tkáň. To je důležitá zpráva pro ženy ve středním věku, pro které je udržení svalové hmoty nezbytné pro mobilitu a stabilitu.

Kolik švestek denně skutečně potřebujete?

Množství švestek, které byste měla zařadit do jídelníčku, se odvíjí od vašeho konkrétního cíle. Nutriční specialisté na základě výzkumů doporučují následující dávkování:

  1. Pro ochranu kostí: Výzkumy konzistentně ukazují, že pět až deset celých sušených švestek denně může zabránit ztrátě kostní hmoty a zlepšit jejich hustotu.
  2. Pro zlepšení trávení a zácpu: Obvykle stačí čtyři až šest švestek denně.
  3. Pro antioxidační účinek: Pokud hledáte pouze preventivní ochranu buněk, cílem jsou dvě až tři švestky denně.

Čerstvé vs. sušené: V čem je rozdíl?

Možná se ptáte, zda mají stejný účinek i čerstvé švestky. Proces sušení (dehydratace) však koncentruje živiny. Sušené švestky mají na 100 g sedmkrát více vlákniny než čerstvé plody, vyšší koncentraci antioxidantů, zejména polyfenolů, ale také čtyřikrát vyšší koncentraci cukru, což je třeba brát v úvahu z hlediska kalorií (cca 240 kcal vs. 50 kcal u čerstvých). Nutno ovšem podotknout, že ačkoliv jsou sušené švestky považovány za superpotravinu, nejsou vhodné pro každého. Opatrní by měli být zejména diabetici, lidé se syndromem SIBO, pacienti s onemocněním ledvin či osoby na lécích na ředění krve.

Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.govhellomagazine.comjournals.plos.org

