Sušené švestky, které si mnozí spojují spíše s generací svých prarodičů, se v posledních letech stávají středem zájmu nutričních specialistů a vědců. Ukazuje se totiž, že toto obyčejné ovoce je ve skutečnosti „powerhouse“ pro ženské zdraví, a to zejména v období po přechodu, kdy tělo čelí zvýšenému riziku osteoporózy, zánětům a ztrátě svalové hmoty.
Superpotravina z babiččiny kapsy: Proč vědci doporučují ženám v menopauze pět švestek denně?
Menopauza je pro tělo ženy obdobím dramatických změn, které s sebou přinášejí nejen konec reprodukčního cyklu, ale i řadu nových výzev pro celkové zdraví. Zatímco trh s doplňky stravy chrlí jeden drahý preparát za druhým, vědecké výzkumy stále častěji ukazují na jednu nenápadnou, „staromódní“ potravinu, kterou naše babičky běžně nosily v kapsách jako svačinu a která dokáže nechtěné projevy zahnat.
Revoluce v péči o kosti: Co říkají nové studie?
Jedním z nejzávažnějších rizik spojených s menopauzou je úbytek kostní hmoty. Právě zde sušené švestky prokazují až nečekanou efektivitu. Podle studie publikované v časopise Plos One mohou švestky pomáhat předcházet ztrátě kostí tím, že modulují aktivitu osteoklastů – buněk, které jsou zodpovědné za odbourávání kostní tkáně. Ještě konkrétnější důkazy však přinesla dvanáctiměsíční randomizovaná kontrolovaná studie známá jako „The Prune Study“. Tento výzkum sledoval postmenopauzální ženy (průměrný věk 62 let) a zjišťoval vliv konzumace švestek na hustotu kostí. Výsledky byly fascinující: u žen, které pravidelně konzumovaly sušené švestky, došlo k zachování kortikální hustoty a odhadované pevnosti holenní kosti (tibie), zatímco u kontrolní skupiny, která švestky nejedla, byl zaznamenán pokles těchto parametrů. Předchozí data z této studie navíc potvrdila, že švestky podobným způsobem chrání i hustotu kostí v oblasti kyčle.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Tloustnutí v menopauze je výmluva.“ Nutriční specialistka radí, jak během 28 dní nastartovat skutečnou změnu
Minerální koktejl pro pevný skelet
Za těmito účinky stojí unikátní kombinace látek, které sušené švestky obsahují. Nejde jen o vápník, ale o celou synergickou skupinu živin:
- Vitamin K: Je klíčový pro samotnou tvorbu a údržbu kostní hmoty.
- Bór: Podporuje efektivní metabolismus základních materiálů, jako je vápník, hořčík a vitamin D.
- Draslík a hořčík: Tyto minerály jsou zásadní pro hustotu kostí, protože pomáhají udržovat vápník v rovnováze.
Právě tato kombinace dělá ze švestek ideálního spojence v boji proti osteoporóze, který je běžně dostupný, levný a v neposlední řadě přirozený.
Zažívání a imunita: Více než jen pomoc při zácpě
Sušené švestky jsou pravděpodobně nejznámější pro svou schopnost „udržovat věci v pohybu“. Tento účinek je dán kombinací vysokého obsahu vlákniny a přirozeně se vyskytujícího sorbitolu, který usnadňuje vyprazdňování. V menopauze, kdy se metabolismus a trávení mohou zpomalit, je tato vlastnost neocenitelná. Přínos pro střeva jde však mnohem dál. Vláknina v sušených švestkách funguje jako prebiotikum – slouží jako potrava pro prospěšné bakteriální kmeny, jako jsou Bifidobacterium a Lactobacillus. Ostatně zdravý střevní mikrobiom je dnes vědou považován za základ silné imunity a celkové pohody, což je v období hormonálních turbulencí klíčové.
Boj proti zánětu a stárnutí buněk
Menopauza s sebou často přináší zvýšenou hladinu oxidativního stresu v těle. Sušené švestky vynikají mimořádným profilem polyfenolů, což jsou silné antioxidanty s protizánětlivými účinky. Tyto látky aktivně pomáhají neutralizovat volné radikály, které poškozují buňky a přispívají k jejich předčasnému stárnutí. Vědecké studie potvrzují, že tyto fenolické sloučeniny chrání nejen kosti, ale mají pozitivní vliv i na svalovou tkáň. To je důležitá zpráva pro ženy ve středním věku, pro které je udržení svalové hmoty nezbytné pro mobilitu a stabilitu.
Kolik švestek denně skutečně potřebujete?
Množství švestek, které byste měla zařadit do jídelníčku, se odvíjí od vašeho konkrétního cíle. Nutriční specialisté na základě výzkumů doporučují následující dávkování:
- Pro ochranu kostí: Výzkumy konzistentně ukazují, že pět až deset celých sušených švestek denně může zabránit ztrátě kostní hmoty a zlepšit jejich hustotu.
- Pro zlepšení trávení a zácpu: Obvykle stačí čtyři až šest švestek denně.
- Pro antioxidační účinek: Pokud hledáte pouze preventivní ochranu buněk, cílem jsou dvě až tři švestky denně.
Čerstvé vs. sušené: V čem je rozdíl?
Možná se ptáte, zda mají stejný účinek i čerstvé švestky. Proces sušení (dehydratace) však koncentruje živiny. Sušené švestky mají na 100 g sedmkrát více vlákniny než čerstvé plody, vyšší koncentraci antioxidantů, zejména polyfenolů, ale také čtyřikrát vyšší koncentraci cukru, což je třeba brát v úvahu z hlediska kalorií (cca 240 kcal vs. 50 kcal u čerstvých). Nutno ovšem podotknout, že ačkoliv jsou sušené švestky považovány za superpotravinu, nejsou vhodné pro každého. Opatrní by měli být zejména diabetici, lidé se syndromem SIBO, pacienti s onemocněním ledvin či osoby na lécích na ředění krve.