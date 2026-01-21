Menopauza není téma, o kterém by se mluvilo lehce. Přesto – nebo právě proto – o ní Hanka Kynychová mluví bez zbytečných obalů, čerpá totiž z vlastní zkušenosti. Ví, že to není lehké období a pro ženy, má slova plná povzbuzení: „Menopauza není konec. To, že je nám 45 nebo 50, neznamená, že už po tomhle období nic nebude. To prostě není pravda.“
„Menopauza není konec, je to nová etapa.“ Hanka Kynychová radí, jak ošálit stárnoucí tělo a nenosit kila navíc
Menopauza jí dala zabrat. Přesto cvičitelka Hanka Kynychová o tomto období, kterým si projde každá žena, mluví otevřeně a bez příkras. Ani jí se nevyhnuly tělesné i duševní změny, které s sebou menopauza přináší. Vyrovnala se s nimi s energií sobě vlastní a ženám dnes posílá jasný vzkaz: „Není důvod rezignovat!“
Kila navíc, únava i nespavost
Hanka si menopauzou prošla poměrně rychle, udeřila ale velmi intenzivně. „Procházela jsem jí necelých dva a půl roku. Někdo možná řekne, že to bylo krátký, ale o to rychlejší.“ Během této doby přitom Hanka pocítila snad všechny příznaky, jaké jen žena v přechodu může mít. „Kila navíc, povadlá kůže, únava, nespavost. Dostala jsem úplně všechno,“ svěřuje se.
A myslí si, že právě u žen, které byly celý život štíhlé, může být průběh ostřejší. „Když žena nemá tolik tuku, jsou hormonální propady rychlejší. Já jsem o hormonálních hladinách vlastně nevěděla skoro nic.“ S kily navíc se odmítala smířit nejen z pozice známé cvičitelky, ale také z pozice ženy, která se chce líbit.
Zkoušela měnit jídelníček, experimentovala i s přerušovaným půstem. „Když tělo nemá hormony v rovnováze, tak si prostě dělá, co chce. Vy mu můžete jít naproti jenom tím, že to začnete řešit včas,“ uzavírá.
Včasná příprava je základ
Podle Hanky ženy často podceňují první signály. „Špatné spaní, pocení, neklid – to jsou první příznaky, který by žena měla vnímat.“ Prevence by proto podle ní měla začít mnohem dřív, než když už překvapenou ženu semílá jeden nepříjemný jev menopauzy za druhým. „Klidně už od pětatřiceti. Záleží na životosprávě, stresu, genetice. Do menopauzy se dá vstoupit mnohem pozvolněji a v daleko větším komfortu,“ myslí si. I proto se sama nevyhýbala absolutně ničemu, co jí zvyšovalo vlastní komfort, a vydala se i cestou alternativ. „Nechala jsem si namíchat čaje se směsí bylinek, které zklidňují a pomáhají vyrovnávat hormony,“ vypočítává Hanka.
Druhá etapa života může být krásná
Podle Hanky zkrátka není jediný důvod k rezignaci. „V knížce Žena v ohni paní gynekoložka píše, že nám začíná druhá etapa života. A já tomu věřím. Nemusíme se smířit s tím, že máme dvacet kilo navíc a psychicky nás to sundá. Že se budeme bát, že se náš manžel otočí za jinou.“ Strach by zde neměl dostat prostor. Naopak. „Děti už nejsou malé, máme víc času na sebe. Když jsem si dřív nedopřála kosmetiku, dopřeju si ji teď. Budu se hýčkat,“ apeluje Hanka Kynychová na všechny ženy, aby neztrácely naději v lepší zítřky.
Kolagen jako odpověď na změny
Nový rok se pro Hanku rozjel pěkně svižně. Ostatně v tempu měla Hanka i závěr roku minulého. „Když by to takhle vydrželo, tak budu ráda. Otázka je, jestli to vydržím já,“ říká s nadsázkou. Právě zkušenosti s menopauzou, změnami těla i psychiky ji přivedly k dalšímu projektu. Všimla si totiž, že s úderem menopauzy na sobě začne každá žena markantně pociťovat úbytky kolagenu. „Vlasy odchází, pleť odchází, kůže ztrácí elasticitu,“ vyjmenovává. Kolagen podle ní není zázrak, ale naprostý základ. „Neřeší všechno na sto procent, ale je to první věc, po které bychom měly sáhnout, protože ten efekt je viditelný poměrně rychle.“
Jen růžová to může být
Právě proto ve spolupráci s přední nutriční specialistkou Janou Kolrusovou nechala vzniknout novému kolagenu podle originální receptury, který se těm běžně dostupným zcela vymyká. „Všechny kolageny chutnají dost podobně. Buď cítíte rybinu, nebo je chuť přebitá něčím jiným. Já chtěla takový holčičí. Zásadní roli v něm hraje kokosové biomléko, růžovou barvu mu dodává dračí ovoce, důležitý je ale i vitamín C,“ vysvětluje Hanka, která svou osvětu ale rozhodně nekončí. O menopauze se totiž rozhodla vydat i knihu.
VIDEO: „Menopauzou jsem procházela necelých dva a půl roku. Někdo možná řekne, že to bylo krátký, ale o to rychlejší,“ říká Hanka Kynychová
Zdroj: Autorský článek