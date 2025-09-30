Jedním z nejčastějších signálů jsou potíže s trávením, jako je nadýmání, průjem nebo naopak zácpa. Tyto obtíže nám mohou napovědět, že střevní mikrobiom není v rovnováze, a je dobré sledovat, po jakých potravinách se problémy zhoršují. Vést si jednoduchý jídelní deník pomůže odhalit, co střevům škodí a co jim naopak prospívá.
Podle bylinkářky Jarmily Podhorné jsou střevní obtíže spojené s nemocemi slinivky a dají se řešit i přírodními prostředky. „Na podporu a regeneraci slinivky je vhodná tinktura z penízovky, jejíž účinky můžeme též využít u problémů s diabetem nebo při ekzému. Také gemmoterapeutikum z borůvky nám pomůže při regeneraci sliznic i střevních potížích. Střevní problémy pomáhá řešit také řimbaba a na regeneraci sliznic se hodí gemmoterapeutikum z dubu a černého rybízu,“ doporučuje.
Střeva ovlivňují i pocit únavy
Únava, která přetrvává i po dostatečném odpočinku, může být dalším signálem, že něco není v pořádku. Střevní bakterie se podílejí na tvorbě látek ovlivňujících energii a kvalitu spánku, a když jejich rovnováha chybí, můžeme se cítit vyčerpaní. Pomoci může zařazení více vlákniny do jídelníčku, například celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny, které podporují správné trávení a zároveň slouží jako potrava pro prospěšné bakterie.
Nevyvážený mikrobiom se často projevuje i oslabenou imunitou. Časté nachlazení nebo jiné infekce mohou být důsledkem toho, že střevní mikroflóra pak není schopná správně chránit tělo. Naopak pravidelné konzumování fermentovaných potravin, jako jsou kefír, kimchi nebo kysané zelí, může přirozenou obranyschopnost posílit. Proto je dobré střeva opečovávat nejen kvůli trávení, ale i pro celkovou odolnost organismu.
Co je mikrobiom?
Mikrobiom je souhrn veškerého genetického materiálu mikroorganismů, které s námi žijí (bakterie, kvasinky, viry, archea). Často se tím ale laicky myslí i samotná „mikrobiota“ – tedy tyto organismy. Největší mikrobiom máme ve střevech, ale i na kůži, v ústech nebo plicích.
Chybějící bakterie škodí psychice
Střeva a mozek jsou propojeny, a tak nerovnováha ve střevní flóře často ovlivňuje i psychickou pohodu. Kromě vyvážené stravy prospívá trávení i pravidelný pohyb a dostatek spánku, které podporují tvorbu hormonů štěstí a udržují psychickou rovnováhu. Úzkost, podrážděnost nebo sklony k depresím mohou být signálem, že tělu chybí správné bakterie. „Ne nadarmo se říká, že střeva jsou druhý mozek. Bylinkou první volby je třezalka, která má uklidňující účinky na nervovou soustavu a pomáhá organismu aktivovat obranné reakce při výskytu mikrobů. Ke zklidnění organismu může přispět i gemmoterapeutikum z lípy, která zmírňuje stavy deprese a úzkosti a posiluje nervovou soustavu,“ radí bylinkářka Podhorná.
Problémy se střevy se mohou projevit i navenek – například na kůži. Akné, ekzémy nebo suchá pokožka často signalizují, že střevní prostředí není ideální. Nadbytek cukru a průmyslově zpracovaných potravin podporuje růst škodlivých bakterií a může vést k zánětlivým procesům, které se odrážejí právě na pleti.
Vláknina a pohyb prospívají zdraví střev
Pokud chcete vrátit střeva do rovnováhy, základem je pestrá strava s dostatkem vlákniny, která funguje jako potrava pro dobré bakterie. „Pro harmonizaci a podporu fyzického i duševního stavu, stejně jako na zlepšení trávení, může pomoci bazalka posvátná, která zároveň podporuje činnost žluče a tlumí plynatost. Správnou činnost trávicích orgánů může zabezpečit také sporýš lékařský,“ dodává Jarmila Podhorná. Jídelníček je vhodné doplnit o probiotické a prebiotické potraviny. Kromě fermentovaných pokrmů se doporučuje například cibule, česnek, pór nebo banány. Nezapomínejte ani na dostatečnou hydrataci a pravidelný pohyb, které podporují správnou peristaltiku střev a zlepšují trávení.
Potíže zhoršuje stres
Stres hraje při zdraví střev rovněž významnou roli. Chronický stres narušuje rovnováhu střevní mikroflóry a může zhoršovat všechny výše zmíněné potíže. Zařazení relaxačních technik, jako jsou dechová cvičení, jóga nebo meditace, může výrazně pomoci nejen střevům, ale i psychické pohodě.
Je důležité si uvědomit, že některé obtíže mohou vyžadovat odbornou pomoc. Pokud potíže přetrvávají déle než několik týdnů, zhoršují se nebo jsou výrazné, je vhodné obrátit se na praktického lékaře či gastroenterologa, který dokáže přesně diagnostikovat příčinu a navrhnout efektivní řešení.
