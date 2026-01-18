Ačkoliv se o menopauze mluví nejčastěji v souvislosti s věkem 50+, odborníci upozorňují, že první změny nastávají mnohem dříve. „Už po 30. roku věku ženy dochází k perimenopauze,“ uvádí nutriční specialistka Jana Kolrusová s tím, že právě v tomto věku by ženy měly začít s doplňováním látek, které tělo přirozeně ztrácí.
„Tloustnutí v menopauze je výmluva.“ Nutriční specialistka radí, jak během 28 dní nastartovat skutečnou změnu
Období menopauzy bývá pro většinu žen obrovským strašákem. Je spojováno s obavami z úbytku energie, změn postavy či ztráty mladistvého vzhledu. Co když ale lze tím vším proplout úplně hladce, bez nechtěných kil nahoře, s vlasy bohyně a jiskrou v oku? Stačí jen správně pochopit potřeby těla a nastavit si správné rituály.
Ačkoliv se o menopauze mluví nejčastěji v souvislosti s věkem 50+, odborníci upozorňují, že první změny nastávají mnohem dříve. „Už po 30. roku věku ženy dochází k perimenopauze,“ uvádí nutriční specialistka Jana Kolrusová s tím, že právě v tomto věku by ženy měly začít s doplňováním látek, které tělo přirozeně ztrácí.
Tělo chce rituály
Nejde jen o estetiku, ale o hlubokou potřebu organismu. „Chybí nám fytoestrogeny, ubývá nám kolagenu, řídnou nám kosti,“ vysvětluje expertka. Cílem je, aby se péče o sebe stala něčím, po čem bude tělo doslova bažit. „Co se pro náš organismus stane rituálem, to je to, na co se tělo těší,“ dodává. Jednoduše stačí pochopit potřeby svého těla, nastavit si správné rituály a nenechat se odradit mýty o nevyhnutelném chátrání.
Menopauza? Ani kilo navíc!
Jedním z největších strašáků a důsledků menopauzy je rozhodně nekontrolované tloustnutí. Mnoho žen popisuje, že ač se rozhodně nezačaly přejídat, přibírání na váze nešlo zastavit. Podle odbornice to však rozhodně není nutnost, ale otázka postoje a sebepřijetí. „Není to nutné. Je to výmluva a je to čistě na té ženě, zda přibere nebo ne,“ tvrdí rezolutně a dodává, že si tento přístup sama na sobě vyzkoušela, aby dokázala, že i po padesátce si lze udržet skvělou postavu bez nechtěných kil navíc. Klíčem přitom není drastická dieta ani úmorné cvičení, ale rovnováha.
28 dní jako most k novému tělu
Pokud si dopřejete například oslavu nebo jiné vybočení z běžného režimu, je důležité se hned druhý den vrátit zpět. A to bez výmluv. Pokud ale máte problém s disciplínou, pak je vhodné vyhledat pomoc. „Zkuste požádat nějakého nutričního terapeuta o radu, protože ten vás jednak namotivuje a jednak vás nenechá spadnout do toho, kdy sklouznete,“ radí Jana Kolrusová. Podle ní přitom tělu trvá přibližně 28 dní, než najede na nový režim, začne vyplavovat přebytečnou vodu a dodávat více energie. 28 dní je tedy ona magická hranice, kdy na sobě začnete pozorovat první výsledky snažení. Proto se vyplatí vytrvat.
Pilíře zdravého životního stylu: Bílkoviny a pohyb
V jídelníčku je v tomto období vhodné udělat několik plošných změn, i když je každý člověk individuální. Odbornice doporučuje zaměřit se na zvýšení příjmu bílkovin, využívání zdravějších náhrad sladidel a také na striktní omezení průmyslově vyráběných potravin, které představují v dnešní době velký problém. Kromě úpravy stravy jsou nezbytné i další pilíře: pravidelný pohyb (třeba jen ve formě procházky), relaxace, čtení nebo chvilka pro sebe. Pro celkovou podporu organismu byly vyvinuty i speciální bylinné čaje pro ženy.
Vzkaz pro všechny ženy: Nevzdávejte to!
Menopauza je jen dalším životním úsekem, kterým je třeba se naučit proplout. Nejdůležitější je podle expertky vnitřní postoj a přijetí sebe sama. „Já bych ženám chtěla vzkázat to, ať se nad nějakým problémem povznesou, ať to nevzdávají a ať to neberou, že to je špatné období,“ uzavírá Kolrusová s povzbuzením, že i z tohoto mezidobí může žena čerpat pozitiva a radovat se. Je důležité nenechat se odradit začátky a obklopit se lidmi, kteří řeší podobné výzvy, abyste v tom nebyly samy.