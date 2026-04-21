Nemůžete večer usnout nebo se budíte nevyspalí? Odpověď možná leží v tom, co máte na sobě

Kvalitu spánku může výrazně ovlivnit i zdánlivá maličkost – teplota v ložnici, která rozhoduje o tom, jak rychle usnete i jak dobře se vyspíte.Foto: Shutterstock
Kvalitu spánku může výrazně ovlivnit i zdánlivá maličkost – teplota v ložnici, která rozhoduje o tom, jak rychle usnete i jak dobře se vyspíte.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková

Příliš vysoká teplota v ložnici může zhoršit usínání, kvalitu spánku i celkovou regeneraci. Odborníci doporučují udržovat v místnosti nižší teplotu, zajistit proudění vzduchu a nepodceňovat ani volbu oblečení na spaní. Chladnější prostředí podle nich prospívá také hormonům a reprodukčnímu zdraví.

Teplota v ložnici hraje při usínání i kvalitě spánku mnohem větší roli, než si většina lidí uvědomuje. Odborníci upozorňují, že i mírné zvýšení teploty nebo nedostatečné proudění vzduchu může narušit přirozené procesy v těle a ztížit usínání. Ideální podmínky proto zahrnují chladnější prostředí – zhruba mezi 15 a 19 stupni Celsia – a co nejlehčí oblečení, případně spaní bez něj. Jak uvádí CNN, nižší teplota v místnosti má pozitivní vliv nejen na spánek samotný, ale také na hormonální rovnováhu a reprodukční zdraví.

Obejdete se bez pyžama

„Teplota je jedním z nejvíce podceňovaných faktorů spánku. Často slýcháme o světle, obrazovkách a stresu, ale i malé změny teploty a proudění vzduchu mohou ovlivnit, jak rychle usnete a jak hluboce spíte,“ uvedl Joseph Dzierzewski, viceprezident pro výzkum a vědecké záležitosti v Národní nadaci pro spánek. Připomíná také, že tělesná teplota před spaním přirozeně klesá asi o 0,6 až 1 stupeň Celsia. Pokud se tento proces naruší, může to mít přímý dopad na kvalitu spánku. Zásadní je podle něj vytvořit takzvané spánkové mikroklima – tedy prostředí, ve kterém se teplo nezadržuje mezi pokožkou, oblečením a ložním prádlem.

„Pro některé lidi to může znamenat spát nahý nebo s minimem oblečení; pro jiné dobře fungují lehké látky odvádějící vlhkost,“ popsal s tím, že cílem je cítit se pohodlně a bezpečně a zároveň pomáhat tělu přirozeně se ochlazovat. Podobnou zkušenost popisuje i Brian Diva Cox z Portlandu v Oregonu, který považuje spaní bez oblečení za nejefektivnější způsob, jak dosáhnout kvalitního odpočinku. „Probouzím se svěží,“ uvedl s tím, že má více energie a jeho chytré hodinky dlouhodobě potvrzují lepší spánková data. Dzierzewski zároveň upozorňuje, že k rychlejšímu usínání může pomoci i zahřátí rukou a nohou před spaním, které podpoří uvolňování tepla z těla.

Seductive,Woman,Sleeping,In,Bed,At,Home
Cílem je cítit se pohodlně a bezpečně a zároveň pomáhat tělu přirozeně se ochlazovat.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Důležitou roli hraje také vlhkost vzduchu

„Vysoká vlhkost omezuje schopnost těla ochlazovat se potem,“ vysvětlil Dzierzewski. Pomoci mohou prodyšné materiály v matracích, povlečení i oblečení, které odvádějí vlhkost a zamezují přehřívání. „Udržování nižších teplot v místnosti – obvykle kolem 15 až 19 stupňů Celsia – s dobrým prouděním vzduchu může tento proces také podpořit,“ dodal s tím, že důležitá je i stabilita podmínek během celé noci.

Teplota prostředí však neovlivňuje jen spánek. Podle urologa Jamina Brahmbhatta z Orlando Health má vliv i na reprodukční zdraví. „Varlata jsou mimo tělo z nějakého důvodu – optimální produkce spermií vyžaduje teploty o několik stupňů nižší než je teplota tělesného jádra,“ uvedl. Odkázal také na studii Harvardské univerzity, která ukázala, že muži nosící volnější spodní prádlo mají vyšší koncentraci spermií než ti v těsném oblečení. Klíčovým faktorem je podle něj právě teplo. „Těsné spodní prádlo zachycuje teplo na těle,“ vysvětlil.

Kvalitní spánek se přitom promítá i do hormonální rovnováhy. „Když muži lépe spí, zlepšuje se produkce testosteronu,“ dodal Brahmbhatt s tím, že tento hormon se tvoří především během spánku. Lepší odpočinek tak může podpořit nejen celkové zdraví, ale i libido. „Abyste dosáhli těchto výhod, nemusíte spát nazí. Stačí spát v chladu,“ uzavřel.

Zdroj: CNN, Oxford Academic

