Jejich hlavní předností je především to, že neobsahují kofein, a přesto dokážou nabídnout plnou, lehce nahořklou chuť připomínající klasickou kávu. Díky tomu jsou ideální volbou nejen pro ty, kteří jsou na kofein citliví, ale i pro všechny, kdo si chtějí dopřát svůj oblíbený kávový rituál kdykoliv během dne — bez obav z nervozity, bušení srdce nebo narušeného spánku.
Bez kofeinu i výčitek: Zdravý nápoj našich babiček dnes frčí víc než latte
Když se řekne káva, většina z nás si okamžitě vybaví tmavý, voňavý šálek plný kofeinu, který nás spolehlivě nastartuje pokaždé, když je potřeba. Co když ale existuje nápoj, který je jemnější, zcela bez kofeinu a přitom zdraví prospěšný? Hádáte správně — v posledních letech se o pozornost stále častěji hlásí staří známí z kuchyní našich prababiček: melta a čekanková káva.
Dříve nutnost, dnes volba
Melta i čekanková káva mají za sebou dlouhou historii. Vznikly v dobách, kdy byla pravá káva luxusem a lidé hledali dostupnější alternativy. Kořen čekanky, obiloviny a jejich pražení se ukázaly jako geniálně jednoduché řešení. Nápoj si rychle našel místo v domácnostech a stal se běžnou součástí každodenního života. Dnes se k nim nevracíme z nutnosti, ale z vědomé volby.
Jemná chuť, která prospívá tělu
Zdravotní benefity jsou jedním z hlavních důvodů, proč si melta a čekanková káva znovu získávají popularitu. Základem obou nápojů je čekanka, jejíž kořen obsahuje cenný inulin — přírodní vlákninu, která podporuje zdravé trávení a přispívá k rovnováze střevní mikroflóry. Pravidelné popíjení může pomoci s lepším trávením, podpořit činnost jater a žlučníku a zároveň napomáhat stabilizaci hladiny cukru v krvi. Právě proto jsou tyto nápoje oblíbené i mezi lidmi, kteří se zajímají o zdravý životní styl nebo hledají šetrnější alternativy ke klasické kávě.
Melta versus čekanková káva
Ačkoliv jsou si velmi blízké, každý z těchto nápojů má svůj charakter. Melta je směsí pražené čekanky a obilovin, díky čemuž má jemnější, lehce nasládlou chuť. Je ideální pro ty, kdo s bezkofeinovou „kávou“ teprve začínají nebo dávají přednost jemnějším tónům. Čekanková káva je naopak výraznější a chuťově blíže klasické kávě. Připravuje se výhradně z praženého kořene čekanky a potěší všechny, kteří mají rádi plnější a lehce nahořklý šálek. Jedno mají ale oba nápoje společné, a to univerzálnost. Skvěle chutnají samotné, s mlékem i rostlinnými alternativami, hodí se k nim kapka medu, skořice nebo vanilka. A protože neobsahují kofein, můžete si je vychutnat ráno, odpoledne i večer – jako malý rituál klidu u knihy, seriálu nebo tichého posezení s blízkými.
Návrat ke klidu a jednoduchosti
Melta a čekanková káva nejsou jen nápojem. Jsou symbolem návratu k jednoduchosti, k pomalejšímu tempu a k vědomému vychutnávání drobných radostí, které jsou v dnešním světě tolik potřeba. Připomínají, že ne všechno musí být silné, rychlé a povzbuzující – někdy stačí, když je to jemné, hřejivé a prospěšné. Možná právě proto dnes znovu nacházejí své místo v moderních kuchyních. Ne jako náhražka, ale jako plnohodnotná alternativa, která spojuje tradici našich předků, zdraví a v neposlední řadě chvíle, kdy si dovolíme na moment zpomalit.