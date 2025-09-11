Bod G očima odborníků: Dráždění "černé perly" může doprovázet škubání těla i pláč

Bod G neboli Gräfenbergův bod, je ve skutečnosti součástí nervové tkáně klitorisu. Ačkoliv sám o sobě anatomicky neexistuje, představuje velmi citlivou oblast ženské vaginy nacházející se na přední stěně vaginy mezi stydkou kostí a dělohou. U některých žen může stimulace tohoto bodu přivodit orgasmus a v některých případech i ženskou ejakulaci. Protože toho bylo k bodu G napsáno již mnoho, připravili jsme spolu s odborníky šest nejzajímavějších a neobvyklých informací.
Největší český mýtus: pouze vaginální orgasmus je ten pravý
V české společnosti stále koluje řada mýtů a nepravd o bodu G. Jedním z těch nejrozšířenějších je podle expertů tvrzení, že žena dosáhne správného orgasmu pouze vaginálně. „Přestože je to dávno, co Sigmund Freud tvrdil, že pouze vaginální orgasmus je ten pravý, a že orgasmus dosahovaný drážděním klitorisu na povrchu vulvy je „nedospělý“, toto povědomí se u některých lidí udržuje už přes 100 let. I v současnosti se nejedná o vzácný stav, kdy žena či pár marně usiluje o „ten správný, tedy vnitřní“ orgasmus,“ uvedl psychiatr a sexuolog Ondřej Trojan.
Penis není nejlepším nástrojem ke stimulaci
Asi vás to překvapí, ale penis není
vhodným prostředkem pro hledání a stimulaci bodu G, a to z více
důvodů. „V erekci je penis
příliš tvrdý, zároveň neohebný a málo pohyblivý. Nicméně v
některých polohách má penis vyšší šanci oblast bodu G
stimulovat. Například v misionářské poloze, kdy si žena
pod boky umístí polštář, nebo v pozici na pejska – zezadu.
Dobrá je také poloha na koníčka nebo poloha lžíce,“
vysvětlila Lucie
Slováčková, odbornice na
zdravou sexualitu z e-shopu Ruzovyslon.cz
s tím, že ideální je stimulovat oblast pomůckami se
speciálním zakřivením na bod G.
Podle Ondřeje Trojana mužský pohlavní úd není obecně nejlepším nástrojem k uspokojení ženy. „Na dráždění klitorisu zvenčí fungují nejlépe prsty, jazyk a erotické hračky, zevnitř zase prsty a sexuální hračky,“ dodává sexuolog.
Dráždění bodu G může doprovázet škubání těla, smích i pláč
Při dráždění bodu G je dobré se připravit na bouřlivé a různorodé reakce, v některých případech i na ženskou ejakulaci. „Stimulaci bodu G mohou doprovázet nezvyklé tělesné projevy, jako je škubání těla podobné svalovým křečím, chvění, nadměrné pocení. Mohou se ale objevit rovněž různé emocionální výlevy – smích, pláč, křik, opakované projevy lásky, ale i vulgarity a škrábání. Muž by měl všechny tyto projevy respektovat a dát ženě čas k vrcholnému prožitku i k uvolnění v bezprostřední době po orgasmu,“ řekla Lucie Slováčková.
Drážděním bodu G dosahuje orgasmu pětina žen
Dráždění oblasti na přední stěně poševní přináší určité vzrušení u většiny žen. „Samotného orgasmu drážděním pochvy kolem G bodu dosahuje asi 20 % žen. Ostatní ženy dosahují orgasmu jen drážděním poštěváčku zvenčí (asi 75 %), kombinovaně vnější i vnitřní stimulací kolem 15 %,“ upřesnil sexuolog Ondřej Trojan.
Aktuální hit: augmentace G bodu kyselinou hyaluronovou
V současnosti vzrůstá zájem o tzv. augmentaci bodu G. Jedná se o proceduru, při které se aplikuje malé množství kyseliny hyaluronové do bodu G, čímž se zvětší jeho velikost přibližně na dvojnásobek. „Díky tomu by mělo dojít ke zvýšení citlivosti, zlepšení pohlavního života a zintenzivnění milostných prožitků,“ dodala Lucie Slováčková.
Bod G a jeho přezdívky
V
tantrickém sexu se oblast bodu G nazývá „posvátné místo“.
Název vychází z knihy Průvodce tantrickými páry:
Komunikace, sex a léčení od Jeffereyho Dawsona.
Taoisté zase označují bod G jako „černá perla“.
