Pozor: SÚKL stahuje vadné masti a krémy. Zkontrolujte, jestli je nemáte doma

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozornil na stahování vybraných mastí a krémů z trhu. Důvodem je vada v jakosti, která se týká několika běžně používaných přípravků – mimo jiné Framykoinu, Fungicidinu Léčiva, Hydrocortisonu Léčiva či Heparoidu. Některá dotčená balení mohou mít dobu použitelnosti až do roku 2027, proto se vyplatí zkontrolovat, zda je nemáte doma.
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozornil na stažení vybraných šarží oblíbených mastí a krémů z trhu.
SÚKL v pátek 20. února zveřejnil spis související se stažením konkrétních šarží. Podle oznámení se opatření týká těchto přípravků: Framykoin (3300IU/G+250IU/G UNG 1X10G), Fungicidin Léčiva (100000IU/G UNG 10G), Hydrocortison Léčiva (10MG/G UNG 10G), Ophthalmo-Septonex (1MG/G OPH UNG 5G) a Heparoid (2MG/G CRM 100G). Uvedené šarže mají uvedené datum použitelnosti v průběhu roku 2026 a 2027.
V podrobnějším popisu problému ředitelka Odboru laboratorní kontroly Helena Puffrová uvádí, že šarže jsou závadné kvůli použití pomocné látky Cera Alba v rozporu s registrační dokumentací. Ve zveřejněném spisu se současně neobjevují bližší informace o možných zdravotních rizicích.
Součástí výpisu je také seznam konkrétních čísel šarží a odpovídající data trvanlivosti. Majitelům těchto přípravků se obecně doporučuje zkontrolovat, zda se jich stažení týká – a pokud ano, řídit se dalšími pokyny zdravotníka, případně se poradit v lékárně.