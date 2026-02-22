Přeskočit na obsah
22. 2. Petr
Pozor: SÚKL stahuje vadné masti a krémy. Zkontrolujte, jestli je nemáte doma

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozornil na stažení vybraných šarží oblíbených mastí a krémů z trhu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozornil na stahování vybraných mastí a krémů z trhu. Důvodem je vada v jakosti, která se týká několika běžně používaných přípravků – mimo jiné Framykoinu, Fungicidinu Léčiva, Hydrocortisonu Léčiva či Heparoidu. Některá dotčená balení mohou mít dobu použitelnosti až do roku 2027, proto se vyplatí zkontrolovat, zda je nemáte doma.

SÚKL v pátek 20. února zveřejnil spis související se stažením konkrétních šarží. Podle oznámení se opatření týká těchto přípravků: Framykoin (3300IU/G+250IU/G UNG 1X10G), Fungicidin Léčiva (100000IU/G UNG 10G), Hydrocortison Léčiva (10MG/G UNG 10G), Ophthalmo-Septonex (1MG/G OPH UNG 5G) a Heparoid (2MG/G CRM 100G). Uvedené šarže mají uvedené datum použitelnosti v průběhu roku 2026 a 2027.

V podrobnějším popisu problému ředitelka Odboru laboratorní kontroly Helena Puffrová uvádí, že šarže jsou závadné kvůli použití pomocné látky Cera Alba v rozporu s registrační dokumentací. Ve zveřejněném spisu se současně neobjevují bližší informace o možných zdravotních rizicích.

Součástí výpisu je také seznam konkrétních čísel šarží a odpovídající data trvanlivosti. Majitelům těchto přípravků se obecně doporučuje zkontrolovat, zda se jich stažení týká – a pokud ano, řídit se dalšími pokyny zdravotníka, případně se poradit v lékárně.

Zdroj: SÚKL

