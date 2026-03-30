Jaro je v naší kultuře vnímáno jako symbol naděje, energie a restartu. Očekává se, že s prvním teplejším paprskem shodíme zimní kabáty i únavu a vrhneme se do nových projektů, sportovních výkonů a jarních úklidů. Jenže právě tento „povinný optimismus“ vytváří u mnoha lidí, zejména u perfekcionistů, neúnosný vnitřní tlak.
Jarní restart jako cesta k vyhoření: Proč delší dny u perfekcionistů spouští pocity selhání
Internet se plní jarními fotkami a motivačními citáty o nových začátcích. Pro tisíce lidí se přitom probouzející se příroda stává zdrojem úzkosti a totálního vyčerpání. Pokud patříte mezi perfekcionisty, může pro vás být jaro paradoxně tím nejnebezpečnějším obdobím v roce. Psycholožka Jana Schee vysvětluje, proč místo přívalu energie cítíte prázdnotu a jak s tím naložit a jaro ve zdraví přežít.
Past jarního ideálu
Perfekcionisté mají tendenci měřit svou vlastní hodnotu skrze výkon. Pro ně jaro neznamená jen kvetoucí třešně, ale především další arénu, ve které se dá selhat. Ve vzduchu totiž visí nevyřčená norma: měli bychom být aktivnější, spokojenější a v lepší formě. „Vzniká norma, podle které se lidé nevědomky poměřují – jak bych se měla cítit a co bych měla zvládat,“ popisuje psycholožka Jana Schee. U perfekcionistů se tento tlak rychle mění v úzkost a sebekritiku. Stačí jeden pohled na Instagram, kde sousedka už uběhla pět kilometrů a kamarádka vymalovala byt, a vnitřní kritik spustí lavinu: „Ostatní to zvládají, já zaostávám.“ Tento pocit se dostavuje i v situacích, kdy dotyčný objektivně funguje dobře, ale jeho vnitřní standardy jsou nastaveny nereálně vysoko.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vitamín D pod lupou: Kdy se z pomocníka stává nepřítel? Pozor na kombinaci s dalšími doplňky
Biologická zrada: Proč nám tělo hází klacky pod nohy?
Možná si říkáte, že je to jen v hlavě, ale věda mluví jasně – jaro je pro organismus obrovská zátěž. Změna světelných podmínek zásadně ovlivňuje naše cirkadiánní rytmy, spánek a regulaci nálady. Ačkoli nám sluníčko subjektivně dodává pocit, že máme víc sil, data ukazují, že s příchodem jara se lidem reálně zkracuje délka spánku. Pro perfekcionistu je to smrtící koktejl. „Rozhozený spánek zvyšuje emoční labilitu a podrážděnost,“ varuje Jana Schee. Perfekcionisté mají navíc sklon podávat výkon i přes únavu. Místo aby si odpočinuli, interpretují si své vyčerpání jako osobní selhání. Tím se roztáčí začarovaný kruh: únava vede k horšímu výkonu, horší výkon k větší sebekritice a sebekritika k ještě většímu stresu a další ztrátě energie. V extrémních případech může jít dokonce o tzv. reverse SAD (obrácenou sezonní afektivní poruchu), kdy se depresivní symptomy objevují právě v období s největším množstvím světla – víc světla totiž automaticky neznamená víc pohody.
Dva typy perfekcionismu: Který vás ničí?
Není perfekcionismus jako perfekcionismus. Psychologie rozlišuje dvě základní kategorie – perfekcionismus vysokých standardů a sebekritický perfekcionismus. Perfekcionismus vysokých standardů nás motivuje nás k růstu, ale nemusí být nutně destruktivní. Sebekritický perfekcionismus je spojen s častými obavami z chyb a pocity, že „nejsem dost“.
Příchod jara aktivuje především tu druhou, temnější stránku. S rozkvětem přírody se totiž prohlubuje vizuální kontrast mezi „zářivým světem venku“ a „unaveným světem uvnitř“. Místo abychom si řekli: „Jsem unavená, potřebuju zpomalit,“ nastoupí vnitřní kat: „Měla bych být nabitá, měla bych fungovat lépe.“ Člověk se pak necítí jen špatně, ale ještě si to vyčítá.
Srovnávání, které zabíjí radost
Na jaře se srovnávání s ostatními stává národním sportem, k čemuž vydatně přispívají sociální sítě. Perfekcionisté se přitom srovnávají téměř výhradně „směrem nahoru“ – tedy s lidmi, které vnímají jako úspěšnější nebo výkonnější. „Protože vždycky existuje někdo, kdo je v něčem lepší, je to nekonečná snaha,“ upozorňuje Jana Schee. Na sítích navíc nesledujeme realitu, ale pečlivě vykonstruovanou sebeprezentaci. Pro perfekcionistu pak není fotka z jarního výletu inspirací, ale spouštěčem potřeby dohnat tempo, které si sám nevybral a které možná ani nepotřebuje.
Kdy už to není jen „jarní únava“?
Je důležité umět rozlišit běžnou jarní únavu od vážnějších stavů. Běžná únava obvykle trvá pár dnů, maximálně dva až tři týdny, a postupně odezní. Člověk je sice unavený nebo podrážděný, ale stále zvládá práci a běžný život.
Zpozornět byste měli, pokud:
- Potíže přetrvávají většinu dne déle než dva týdny.
- Únava a vyčerpání výrazně zasahují do každodenního fungování, vztahů nebo péče o sebe.
- Cítíte výraznou ztrátu radosti, beznaděj nebo silnou úzkost.
- Objevují se poruchy spánku, které se nelepší.
Naprosto klíčovým varovným signálem jsou pak myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu – v takovém případě je nezbytné vyhledat odbornou pomoc bez odkladu.
Strategie přežití: Jak si dovolit „dost dobré“ jaro
Jak z tohoto tlaku ven? Psycholožka Jana Schee radí několik konkrétních kroků, jak zkrotit vnitřního perfekcionistu:
Pravidlo 70–80 %: Zapomeňte na stoprocentní výkon. U úkolů si dopředu určete, co je „dost dobré“ a dlouhodobě udržitelné. Trénujte fungování na snížený výkon – uvidíte, že svět se nezboří.
Test nejlepší kamarádky: Když se přistihnete při drsné sebekritice, zeptejte se sami sebe: „Mluvila bych takhle i na svou nejlepší kamarádku nebo na někoho, koho mám ráda?“ K sobě býváme mnohem přísnější než k ostatním.
Digitální detox: Omezte impulzivní srovnávání na sociálních sítích. Uvědomte si, že vidíte jen výsledek, nikoli celý kontext a úsilí za ním.
Priorita spánku: Hlídejte si kvalitu a délku spánku, je to základní pilíř vaší psychické odolnosti.
Odpočinek bez zásluh: Dovolte si odpočívat, i když jste ten den nic „neudělali“. Odpočinek není odměna za výkon, ale nezbytná potřeba.
Od výkonu k hodnotám
Nejdůležitější změna se však musí odehrát v našem nastavení. Místo neustálého řešení toho, co bychom „měli“, je potřeba se vrátit k sobě, ke svým skutečným hodnotám a potřebám. Vyberte si jednu nebo dvě priority, které jsou s vámi v souladu, a zbytek nechte být. Pamatujte, že vaše hodnota jako člověka nevzniká z výkonu, ale z toho, že jste. Jaro nemusí být obdobím rekordů. Může to být období, kdy se poprvé v životě naučíte být k sobě laskaví. Pokud cítíte, že vás perfekcionismus dlouhodobě omezuje a ničí vám náladu, nebojte se vyhledat psychoterapii. Důležité je najít terapeuta, se kterým si lidsky sednete a shodnete se na tom, kam chcete směřovat. Cesta k rovnováze mezi ambicemi a péčí o sebe je sice běh na dlouhou trať, ale je to jediná cesta, která nevede k vyhoření.
VIDEO: Britský chirurg Karan Rajan a jeho jednoduchý trik ke snížení stresu a úzkosti
Zdroj: autorský článek