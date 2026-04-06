Pokud patříte mezi lidi se světlýma očima, možná byste měli zbystřit. Vědci totiž objevili fascinující, ale i znepokojivé souvislosti mezi pigmentací a rizikem vzniku melanomu. Co všechno o vás může barva vaší duhovky prozradit a proč byste se měli o své oči zajímat víc než kdy dřív?
Barva vašich očí může prozradit víc, než si myslíte. Vědci varují před nečekaným zdravotním rizikem
Oči jsou odjakživa považovány za „okno do duše“. Fascinují nás svou barevností, hloubkou a tím, jak dokážou beze slov komunikovat naše emoce. Nejnovější vědecké poznatky však naznačují, že barva našich očí může být mnohem víc než jen estetickým prvkem – může být klíčovým indikátorem našeho zdravotního stavu a genetických predispozic k závažným onemocněním, včetně vzácných forem rakoviny.
Přelomový objev: Nejde jen o slunce
Dlouhou dobu se věřilo, že hlavní příčinou vzniku melanomu, ať už kožního, nebo očního, je především nadměrné vystavování se UV záření. Nový výzkum publikovaný vědci z Ohio State University Wexner Medical Center a dalších institucí však přináší zcela nový pohled na věc. Vědci poprvé prokázali silnou souvislost mezi geny, které určují barvu očí, a rozvojem uveálního melanomu. Jde o vzácnou, ale velmi agresivní formu rakoviny oka, která vzniká v pigmentových buňkách duhovky, řasnatého tělesa nebo cévnatky. Ročně je ve Spojených státech diagnostikováno přibližně 2 500 lidí s tímto onemocněním. Zatímco klinická data již dříve naznačovala, že uveální melanom je častější u jedinců se světlou barvou očí, genetické mechanismy stojící za tímto jevem byly dosud záhadou. Dr. Mohamed Abdel-Rahman, oční patolog a onkogenetik, uvádí, že u očního melanomu může rozdíl v pigmentaci hrát přímou roli v rozvoji rakoviny, která nemusí souviset s ochranou před slunečním světlem. To představuje zásadní posun v tom, jak o riziku rakoviny přemýšlíme.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vitamín D pod lupou: Kdy se z pomocníka stává nepřítel? Pozor na kombinaci s dalšími doplňky
Společná hrozba pro kůži i oči
Jedním z nejvýznamnějších zjištění studie je fakt, že existuje sdílená genetická náchylnost jak pro kožní, tak pro uveální melanom. Vědci analyzovali 29 zděděných genetických mutací, které byly dříve spojeny s rizikem kožního melanomu. Zjistili, že pět těchto mutací je významně spojeno i s rizikem vzniku rakoviny oka. Tři z těchto nejsilnějších genetických asociací se vyskytují v oblasti, která přímo určuje barvu očí. To znamená, že barva očí není jen pasivním znakem, ale její genetický základ je úzce propojen s mechanismy, které mohou vést ke vzniku nádorového bujení.
Kdo je v největším ohrožení?
Ačkoliv geny hrají klíčovou roli, existuje hned celá řada dalších faktorů, které zvyšují pravděpodobnost vzniku očního melanomu. Mezi ty nejvýznamnější patří:
Barva očí a kůže: Lidé se světlýma očima (modré, zelené, šedé) a světlou pletí, která se snadno spálí nebo má sklon k pihám, čelí vyššímu riziku.
Věk a pohlaví: Riziko onemocnění stoupá s přibývajícím věkem a statisticky je o něco častější u mužů než u žen.
Dědičné syndromy: Vzácné stavy jako BAP1 cancer syndrome nebo syndrom dysplastických névů (atypických mateřských znamének) výrazně zvyšují riziko nejen očního melanomu, ale i rakoviny kůže, ledvin či mezoteliomu.
Pigmentové skvrny v oku: Různé typy névů (mateřských znamének) v oku, jako jsou choroidální nebo irisové névy, mohou být předzvěstí budoucích problémů.
Profese: Vyšší riziko bylo zaznamenáno u svářečů, kteří jsou při práci vystaveni intenzivnímu UV záření.
Víc než jen rakovina: Co dalšího prozradí barva očí?
Studie barvy očí a jejího vlivu na zdraví nekončí u rakoviny. Duhovka může být ukazatelem i pro mnoho dalších stavů:
Světloplachost (Fotofobie): Lidé s modrýma nebo zelenýma očima mají v duhovce méně pigmentu (melaninu), který by blokoval ostré světlo. To způsobuje, že více světla proniká až k sítnici, což vede k větší citlivosti a nepohodlí na jasném slunci.
Šedý zákal (Katarakta): Naopak lidé s hnědýma očima mohou mít podle některých studií vyšší riziko vzniku určitých typů šedého zákalu, což může souviset s tím, že hnědooké populace historicky žily blíže rovníku s vyšší intenzitou UV záření.
Cukrovka 1. typu: Některé výzkumy naznačují, že lidé s modrýma očima a světlou pletí mohou mít vyšší predispozici k tomuto autoimunitnímu onemocnění.
Vztah k alkoholu: Překvapivě bylo zjištěno, že lidé se světlýma očima (modrá, zelená, šedá) mají vyšší pravděpodobnost konzumace alkoholu nebo vzniku závislosti na něm ve srovnání s tmavookými jedinci.
Vitiligo: Zde mají světloocí lidé výhodu – studie naznačují, že u nich existuje nižší pravděpodobnost rozvoje vitiliga, tedy stavu, kdy kůže ztrácí pigment.
Jak se chránit?
I když svou genetickou výbavu a barvu očí změnit nemůžete, existují způsoby, jak rizika minimalizovat. Klíčem je prevence a ochrana:
Kvalitní sluneční brýle: Bez ohledu na barvu očí by měly být brýle s UV ochranou samozřejmostí, zejména pro lidi se světlýma očima, kteří trpí vyšší citlivostí na světlo.
Pravidelné prohlídky: Pokud patříte do rizikové skupiny (světlé oči, výskyt melanomu v rodině, atypické névy), pravidelná návštěva očního lékaře může pomoci odhalit případné změny včas.
Ochrana kůže: Vzhledem ke genetickému propojení mezi očním a kožním melanomem je používání opalovacích krémů s vysokým faktorem zcela nezbytné. A to celoročně!