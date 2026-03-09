Pokud hledáte způsob, jak do svého šatníku vnést svěžest a přitom zůstat v pohodlí bez ohledu na vrtkavé počasí, jste na správném místě. Připravili jsme pro vás přehled těch nejzajímavějších trendů, od městské klasiky až po nadčasový minimalismus, které vám pomohou ovládnout přechodovou módu s naprostou lehkostí.
Průvodce jarní sezonou: Jak kombinovat stylové svršky od prošívaných bund po nadčasové kabáty
Zatímco rána nás ještě vítají chladem, odpolední vzduch už začíná vonět jarem. Právě teď nastává ten pravý čas na módní alchymii zvanou vrstvení. Správně zvolený svršek dokáže z obyčejného outfitu vytvořit promyšlený look, ve kterém se budete cítit sebevědomě po celý den.
Městská klasika: Prošívání v hlavní roli
Lehké, praktické a neuvěřitelně stylové – takové jsou prošívané bundy, kterým letos dominuje takzvaný urban styl. Pokud hledáte kousek, který snadno zkombinujete s džínami, pletenými šaty i širokými kalhotami, sáhněte po pohodlném oversize střihu. Vybírat můžete z délek do pasu i variant pod zadek, které oceníte během aktivnějších dnů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jaro 2026 na nehtech: pastelové odstíny a dechberoucí trendy, které musíte vyzkoušet
Krátké střihy pro výrazný šmrnc
Pro první jarní dny jsou ideální volbou krátké bundy do pasu, které dodají vaší siluetě ženskost. Máte-li ráda textury, vsaďte na modely z umělé kůže nebo hřejivé umělé kožešiny. Tyto kousky vypadají skvěle v kombinaci s kalhotami s vysokým pasem nebo se sukní a teplejšími punčocháčemi.
Ponča a kardigany: Mistři v mezivrstvách
Hledáte něco mezi kabátem a svetrem? Kabátová ponča a zavinovací kardigany jsou perfektní mezivrstvou. Během teplejších dnů je unosíte samostatně, ale v mrazivých ránech poslouží jako stylová vrstva pod váš oblíbený oversize kabát.
Minimalismus s pánským charakterem
Pokud dáváte přednost nadčasovosti, vaší volbou budou kabáty v pánském stylu. Letošní trendy sází na minimalismus s výraznými detaily – v kurzu jsou velké knoflíky, županové střihy se širokými pásky a klopami nebo modely inspirované vojenským stylem. Kromě hladkých materiálů se ke slovu hlásí i kostka a kohoutí stopa, tedy vzory, které z módy nikdy nevyjdou.
Barvy: Neutrální základ i odvážné akcenty
Barevná paleta letošní sezony přeje minimalismu. Dominují neutrální tóny, jako je béžová, krémová, šedá, černá nebo khaki, které snadno zapadnou do každého šatníku. Pokud však chcete svůj outfit rozzářit, nebojte se sáhnout po svěžích pastelových tónech, sofistikované bordó nebo lahvově zelené.
Stylová péče i u vás doma
Vaše svrchníky si zaslouží péči i poté, co překročíte práh domova. Aby si bundy a kabáty zachovaly svůj tvar a mohly se po celém dni dostatečně provětrat, dopřejte jim důstojné místo. I v malé chodbě může udělat velkou parádu designový stojan nebo věšák, který udrží váš vstup do bytu v čistotě a eleganci.