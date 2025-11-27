Přeskočit na obsah
27. 11.
Jak se zbavit pneumatiky kolem pasu: Efektivní návod, který zvládne úplně každý

Břišní tuk
Břišní tuk
Petra Holakovská

Tuk uložený kolem břicha není jen estetický problém. Patří mezi nejrizikovější typy tuku, protože se často hromadí kolem vnitřních orgánů a zvyšuje riziko vzniku cukrovky, srdečních onemocnění nebo metabolického syndromu. Není divu, že mnoho lidí hledá způsob, jak se ho zbavit jednou provždy. Dobrou zprávou je, že řešení je jednoduché, dostupné a zvládne ho opravdu každý.

Podle odborníků existuje překvapivě jednoduchá a zároveň velmi účinná metoda, jak zredukovat tuk v oblasti pasu – obyčejná chůze. Jde o nenáročnou, finančně dostupnou a vědecky podloženou formu pohybu.

Studie publikovaná v odborné databázi PubMed ukázala, že pravidelná chůze s dostatečným energetickým výdejem vede ke zmenšení viscerálního tuku. Klíčová je přitom délka a pravidelnost, nikoliv samotná rychlost. Na rozdíl od běhu je chůze šetrná ke kloubům, podporuje celkovou fyzickou kondici, přispívá k růstu svalové hmoty a pozitivně ovlivňuje metabolismus.

Aby však chůze přinesla maximální výsledky a redukce tuku byla opravdu rychlá a viditelná, je potřeba dodržet několik jednoduchých zásad. Jaké to jsou? To vám přehledně ukáže připravená infografika.

Choďte denně

Odborníci na zdravý životní styl se shodují, že pro skutečný efekt je důležité chodit každý den. Doporučené množství se může lišit podle kondice, nicméně studie uvádějí, že 30–60 minut svižné chůze denně, případně přibližně 10 000 kroků, je pro viditelné výsledky ideální. Stejně důležité je dodržet správné tempo – chůze by měla být svižná, aby se zvýšila tepová frekvence, ale stále by měla umožnit plynulou konverzaci.

Dlouhodobé vědecké výzkumy potvrzují, že lidé, kteří pravidelně chodí okolo 10 000 kroků denně, dosahují významného snížení břišního tuku a zlepšení metabolických ukazatelů.

Hand,Holding,Smartphone,Displaying,10000,Steps,Counter,App,In,A
10 000 krokůFoto: Shutterstock
Zdroje: www.ncbi.nlm.nih.gov,pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, timesofindia.indiatimes.com

