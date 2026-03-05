Většina z nás věnuje obrovské množství času péči o svůj zevnějšek. Ladíme outfity, dbáme na úpravu vlasů a investujeme do kosmetiky, abychom se cítili lépe a působili sebevědomě. Přesto často zapomínáme na to nejzákladnější – na naše chodidla, která nás nosí celý život. Skutečný klíč k vnitřní síle, zdraví a vitalitě totiž neleží v doplňcích stravy ani v drahých parfémech, ale v tom, jak se naše tělo dotýká země. Jak se totiž ukazuje, zdravá chůze není jen otázkou pohodlí, ale komplexním nástrojem, který dokáže bez nadsázky „probudit“ celé naše tělo.
Sexualita, plodnost i sebevědomí začínají u chodidel: Fyzioterapeut vysvětluje, proč nám lodičky ničí život
Věděli jste, že naše chůze ovlivňuje nejen naše zdraví, ale i psychiku, sexualitu a dokonce i postoj k životu? Fyzioterapeut Lukáš Klimpera odhaluje, proč jsou nevhodné boty pro tělo pohromou, jak souvisí chůze s pánevním dnem a inkontinencí, i proč operace vbočeného palce nemusí být jediné řešení. Zjistěte, jak se díky správnému obouvání cítit lépe, zdravěji a svobodněji v každém svém kroku.
Většina z nás věnuje obrovské množství času péči o svůj zevnějšek. Ladíme outfity, dbáme na úpravu vlasů a investujeme do kosmetiky, abychom se cítili lépe a působili sebevědomě. Přesto často zapomínáme na to nejzákladnější – na naše chodidla, která nás nosí celý život. Skutečný klíč k vnitřní síle, zdraví a vitalitě totiž neleží v doplňcích stravy ani v drahých parfémech, ale v tom, jak se naše tělo dotýká země. Jak se totiž ukazuje, zdravá chůze není jen otázkou pohodlí, ale komplexním nástrojem, který dokáže bez nadsázky „probudit“ celé naše tělo.
Sebevědomí začíná od paty: Jak postoj těla mění naši mysl
Možná to znáte – stačí nechat tělo na chvíli „zhroutit“ nad telefonem, schoulit ramena a hned cítíte, jak vaše vnitřní energie i nálada začínají klesat. Není to náhoda. Tělo a mysl fungují jako spojené nádoby. Podle Lukáše Klimpery náš postoj vysílá jasný signál nejen našemu okolí, ale i našemu vlastnímu mozku. Pokud je totiž náš stoj fyziologicky správný, tělo se přirozeně napřímí a uvolní. „Je to zásadní. Když někam přijdete napřímení, uvolnění a vnitřně v pohodě, lidé na vás budou reagovat úplně jinak, než když přijdete s hlavou skloněnou,“ vysvětluje.
Správný postoj tedy není jen o tom, jak vypadáte v zrcadle, ale o vašem hlubokém vnitřním nastavení a vyzařování. Zkuste si malý experiment, který Lukáš doporučuje: projděte se po ulici se sklopeným zrakem a schoulenými rameny. Jak se v tu chvíli cítíte? Pravděpodobně nic moc, jako byste chtěli být neviditelní. A teď se narovnejte. „Když se člověk napřímí, uvolní a rozdýchá, najednou se cítí mnohem pevnější, sebevědomější, jasnější a otevřenější,“ popisuje fyzioterapeut. Tento „dobrý pocit“ má totiž i svůj čistě biologický základ. Přirozená chůze zajistí napřímení trupu, uvolnění dechu a tím i optimální prostor pro fungování vašich vnitřních orgánů. Právě tento vnitřní soulad a lehkost v pohybu jsou zdrojem oné kýžené pohody a autentického sebevědomí, které z vás bude vyzařovat v každém kroku.
Past jménem lodičky: Proč pro krásu (ne)musíme trpět?
Tady narážíme na velký ženský paradox. Milujeme lodičky. Milujeme ten pocit, když nám vysoký podpatek prodlouží nohy a opticky zeštíhlí postavu. Jenže za tuto estetiku platíme vysokou daň, kterou si často ani neuvědomujeme.
Lukáš Klimpera se jako fyzioterapeut netají tím, že mu z odborného hlediska není jasné, proč se nám líbí něco, co je pro tělo zcela devastační. „Mně do dneška nejde do hlavy, jak je možné, že se nám líbí něco, co je naprosto patologické? Mně se taky líbí, když je žena v hezkých lodičkách, ale když deformujete prsty a deformujete nohu, tak se pak zkroutí celé tělo,“ varuje zakladatel Ahinsa shoes.
Pokud je noha uvězněna v úzké špičce a na podpatku, nemůže plnit svou funkci. Výsledkem je přetěžování kolen, kyčlí a zad. Mnoho žen se barefoot obuvi brání, protože mají pocit, že v nich noha vypadá „rozpláclá“ nebo jako „ploutev“. Lukáš Klimpera však upozorňuje, že je to právě tato „rozpláclost“, která umožňuje noze pracovat a nést nás. Bolesti zad, které nás trápí, tak mohou mít původ právě v těch „krásných“ botách, které jsme si ráno obuly.
Tajemství pánevního dna: Od inkontinence k lepšímu sexu
Fascinují je také propojení chodidel a pánevního dna. Pro ženy je to přitom naprosto zásadní oblast, která ovlivňuje nejen fyzické zdraví, ale i sexualitu a plodnost. Můžete cvičit nespočet kurzů na aktivaci pánevního dna, ale pokud vaše boty nedovolí noze fungovat přirozeně, výsledek bude vždy jen poloviční. Jak to funguje v praxi?
Klimpera vysvětluje, že boty samy o sobě nic nevyřeší, ale ty správné umožní noze, aby se opřela a začala nás nést. „V momentě, kdy se opře a začne vás nést, tak se přes svalové řetězení srovná i pánev. My většinou máme pánev naklopenou moc dopředu. A pak je i pánevní dno je naklopené dopředu. Takže tlak vnitřních orgánů je víc na přední část pánevního dna,“ popisuje fyzioterapeut. Mozek na tento nerovnoměrný tlak zareaguje zvýšením napětí v dané oblasti.
Pokud tento stav trvá dlouho, stává se chronickým. „Vy pak můžete cvičit, posilovat, uvolňovat, relaxovat s pánevním dnem. Ale pokud zbytek dne stojíte špatně díky nevhodné obuvi a pánev je naklopená dopředu, tak prostě mozek na to musí zareagovat tím, že napětí v dané oblasti zvýší,“ vysvětluje Lukáš. Správná obuv a přirozený stoj umožní pánvi i pánevnímu dnu svalové napětí zoptimalizovat a tím vystoupit ze začarovaného kruhu. Důsledky jsou přitom až nečekaně silné. Zdravá chůze totiž funguje jako naprosto zásadní prevence proti inkontinenci, a to jak u žen, tak u mužů. Tím to ale zdaleka nekončí – pokud jsou orgány v pánvi v harmonii a bez zbytečného napětí, přímo to ovlivňuje kvalitu našeho sexuálního života, intenzitu prožitků i plodnost.
Jak začít s barefoot? Vyzkoušejte „tichý test“
Pokud vás láká přechod na přirozenou chůzi, Lukáš Klimpera doporučuje individuální přístup. Pro ty, kteří se na radikální změnu hned necítí, existují i přechodné modely, které jsou ještě měkčí a lehčí. Důležité je naučit se své tělo vnímat. K tomu slouží skvělé diagnostické cvičení Test zacpaných uší: „Jste naboso na tvrdé podlaze, zacpete si uši a jdete se projít. Když si zacpete uši, slyšíte svůj dech. Pokud ale slyšíte tvrdé dopady, naučte se nejprve správným způsobem krátit krok, hezky nohu ukládat, odrážet se od prstů, aby to bylo úplně neslyšné,“ radí expert. Tvrdý dopad na patu v barefoot botách na tvrdém povrchu by vám totiž mohl spíše uškodit.
Vbočený palec: Operace jako poslední možnost
Další strašák, který trápí obrovské množství žen milující boty do špičky, je vbočený palec (hallux valgus). Často žijeme v přesvědčení, že jde o genetickou vadu, kterou vyřeší až skalpel chirurga. Lukáš Klimpera však nabízí mnohem nadějnější pohled. „Základ samozřejmě je dát noze prostor, nenosit stahující elastické ponožky, mít dostatečně prostorné boty a pak je velká šance, když ta noha bude pracovat přirozeně, že se ten palec srovná,“ říká. Klíčem je zjistit, kam nás pustí struktura kosti a kloubu. Lukáš radí jednoduchý test: chytit palec a zkusit, zda jde pasivně srovnat do roviny. „Pokud se ho podaří pasivně, bezbolestně, úplně jemňounce srovnat do roviny, tak operace není nutná a je potřeba cvičit,“ dodává. Navíc zdůrazňuje, že i po případné operaci je cvičení nezbytné, aby se problém nevrátil.
Děti a chůze naboso: Nechte je být!
Jako matky často podléháme tlaku, že musíme dětem pořídit „pořádnou pevnou obuv“. Boty by však měly dítě jen chránit před horkem nebo chladem, nikoliv svazovat jeho kotník nebo klenbu. Pozor i na příliš těsné ponožky, které by mohly dětskou nožku škrtit. A co chození naboso doma po tvrdé podlaze? Pokud vaše děti odmítají doma nosit pantofle či bačkory, nenuťte je. „Je to ten nejpřirozenější pohyb,“ říká Lukáš. Důležité je jen to, aby se i děti naučily chodit „tichým“ způsobem a nedupaly tvrdě na paty. Pantofle totiž problém s tvrdým dopadem neodstraní, pouze ho zamaskují.
Kdo je Lukáš Klimpera
Fyzioterapeut Lukáš Klimpera dlouho hledal etické boty, ve kterých by lidé chodili stejně zdravě jako bosky. Nenašel, a tak se rozhodl je vyrobit sám. Dnes jeho boty nosí zákazníci po celém světě. Vznikají ručně z nezničitelných veganských materiálů a mají důležitý úkol: Osvobodit vaše nohy. A to se jim daří – jak potvrdila i studie na Masarykově univerzitě. Návrhy a testovací modely vznikají v Česku. O samotnou ruční výrobu se starají chorvatští kolegové Rogan a Štefica se svým týmem. Jejich rodina žije obuvnickým řemeslem už po desetiletí.
