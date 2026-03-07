Změny v těle, které přicházejí po třicátém roce života, jsou často nenápadné, ale postupně začínají být znát. Ženy si více všímají únavy, pomalejší regenerace, větší citlivosti na stres nebo prvních změn na pleti. Není proto překvapivé, že právě doplňky stravy patří mezi časté téma konzultací s odborníky na zdraví.
Jediný správný způsob, jak po třicítce nabrat energii a zpomalit první známky stárnutí
Po třicítce začíná mnoho žen víc přemýšlet o energii, regeneraci i o tom, jak si co nejdéle udržet zdraví a kondici. Právě otázky na vhodné doplňky stravy patří mezi nejčastější témata, která ženy řeší s odborníky. Farmaceuti a specialisté na výživu vysvětlují, které látky podle nich dávají v tomto období největší smysl.
Podle farmaceutky Pavly Horákové ženy v tomto věku často hledají především způsob, jak stabilizovat energii během dne a lépe zvládat psychickou i fyzickou zátěž. Jednou z látek, na kterou se v této souvislosti často upozorňuje, je koenzym Q10.
„Koenzym Q10 je přirozenou součástí buněk a hraje zásadní roli při tvorbě buněčné energie. Nejvíce se nachází v orgánech s vysokou spotřebou energie – například v srdci, mozku a svalech. Po třicátém roce jeho přirozená produkce postupně klesá,“ vysvětluje Horáková.
Doplňování této látky tak může podle ní přispět k vyrovnanější energii během dne i lepší regeneraci po zátěži. Vedle toho se často zmiňuje také možný pozitivní vliv na pokožku. Koenzym Q10 totiž pomáhá chránit kožní buňky před oxidativním stresem a podporuje jejich elasticitu. Za běžnou denní dávku se považuje přibližně 60 až 100 miligramů. Pokud je cílem výraznější podpora energie, lze krátkodobě užívat i vyšší dávku, například dvakrát denně 100 miligramů.
Hořčík proti podrážděnosti?
Dalším minerálem, který ženy podle odborníků často podceňují, je hořčík. Přitom patří mezi nejdůležitější látky pro fungování lidského organismu. „Hořčík se účastní více než tří set enzymatických reakcí v těle. Pomáhá regulovat stresovou reakci organismu, uvolňuje svaly i nervový systém a může přispět ke snadnějšímu usínání,“ říká Horáková.
U některých žen může pomoci také při podrážděnosti, svalových křečích nebo bolestech hlavy spojených s premenstruačním syndromem. Doporučená denní dávka se pohybuje zhruba mezi 200 až 400 miligramy elementárního hořčíku, ideálně užívaného večer.
Vedle doplňků zaměřených na energii upozorňují odborníci i na význam přírodních látek a základních vitaminů. Podle farmaceutky Kamily Horníčkové může být překvapivě užitečnou součástí domácí lékárničky například heřmánek. „Má mnoho hojivých a komplexních účinků na lidské tělo a můžeme ho bez obav mít jako první pomoc v lékárničce, pokud na něj člověk není alergický,“ říká Horníčková.
V posledních letech se navíc zkoumá jedna z látek, kterou heřmánek obsahuje – flavonoid apigenin. Ten je předmětem výzkumu kvůli svým antioxidačním a neuroprotektivním vlastnostem a také kvůli potenciálním účinkům spojeným s procesy stárnutí.
Velmi důležitou roli podle odborníků hraje také dostatek vitaminu D. V české populaci je jeho nedostatek poměrně častý, zejména v období od podzimu do jara, kdy je méně slunečního světla. Ženy by si přitom měly hladinu tohoto vitaminu hlídat i z hlediska prevence osteoporózy. Vitamin D totiž pomáhá tělu hospodařit s vápníkem a je důležitý pro zdraví kostí. Často se proto doporučuje jeho forma D3, tedy cholekalciferol, někdy v kombinaci s vitaminem K2, který pomáhá směrovat vápník do kostí.
Preventivní dávka se většinou pohybuje mezi 1000 až 2000 IU denně. Odborníci ale upozorňují, že ideální dávkování by mělo vycházet z aktuální hladiny vitaminu D v krvi, kterou lze zjistit laboratorním vyšetřením.
Do výčtu důležitých látek patří i vitamin C. Ten se podílí na tvorbě kolagenu, podporuje imunitní systém a chrání buňky před oxidačním stresem. Základem by však měla být především pestrá a vyvážená strava, která dokáže většinu potřeb pokrýt. Pokud je ale potřeba imunitu více podpořit, lze podle odborníků sáhnout po přírodní formě vitaminu C.
Jednu věc nenahradí žádný doplněk
Třetí oblastí, kterou ženy po třicítce často řeší, jsou změny kvality pleti nebo regenerace pojivových tkání. V této souvislosti se často mluví o kolagenu. „Kolagen patří mezi základní stavební bílkoviny lidského těla a podílí se na zdraví kloubů, vazů i kvalitě pokožky. Po třicátém roce jeho přirozená produkce postupně klesá,“ vysvětluje specialista na výživu Ondřej Pleskot.
Jako vhodná forma doplňku se často uvádí hydrolyzovaný kolagen, který je pro organismus lépe využitelný. Běžně se prodává ve formě prášku pro přípravu nápoje, ale existují i kapslové varianty. Pro lepší využití v těle bývá kolagen kombinován například s kyselinou hyaluronovou nebo vitaminem C. Tyto látky mohou podpořit jeho účinek a zapojení do procesů obnovy tkání.
Kolagen lze podle odborníků užívat dlouhodobě. Praktickým režimem může být například takzvaný systém 5 + 2 – tedy pět dní užívání během pracovního týdne a dvoudenní pauza o víkendu. Zhruba po měsíci je pak možné značku doplňku změnit.
Odborníci se přitom shodují na jedné věci: doplňky stravy mohou být užitečnou podporou, neměly by ale nahrazovat základ zdravého životního stylu. Vyvážená strava, dostatek pohybu, kvalitní spánek a zvládání stresu zůstávají i po třicítce tím nejdůležitějším základem péče o zdraví.