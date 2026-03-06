Evropa zažívá návrat nemoci, kterou mnozí považovali za téměř vymýcenou. Podle dostupných evropských dat bylo v roce 2025 ve 30 zemích EU/EHP hlášeno 7655 případů spalniček a osm úmrtí: čtyři ve Francii, tři v Rumunsku a jedno v Nizozemsku. Nejvyšší počty případů zaznamenaly Polsko, Itálie, Rumunsko, Francie a Španělsko. Od začátku roku 2026 hlásí nové případy dalších osm zemí Evropské unie, mimo jiné Bulharsko, Irsko či Švédsko.
Signály, které není radno přehlížet: kašel, horečka a zarudnutí očí nejsou jarní klasika
V Evropě se znovu šíří spalničky. Česko zatím hlásí jen jednotlivé případy, odborníci ale varují, že kvůli mimořádné nakažlivosti viru může situace rychle nabrat spád. „Virus může v prostoru přetrvávat až dvě hodiny poté, co nakažený místnost opustí,“ vysvětluje epidemioložka Kateřina Fabiánová. Klíčovou roli hraje podle Státního zdravotního ústavu očkování a včasná reakce při prvních příznacích.
Česká republika je na tom zatím výrazně lépe. Ke 2. únoru 2026 evidovala tři případy onemocnění a epidemická situace je podle odborníků stabilní. Právě zkušenost ze zahraničí ale ukazuje, že vývoj se může změnit rychle – zejména pokud klesá proočkovanost populace.
„Spalničky patří mezi vysoce nakažlivá virová onemocnění. Virus se šíří vzduchem a může v prostoru přetrvávat až dvě hodiny poté, co nakažený místnost opustí,“ vysvětluje epidemioložka SZÚ Kateřina Fabiánová. Jeden nemocný může podle odborných údajů nakazit 12 až 18 dalších osob. Riziko je proto vysoké zejména v dětských kolektivech.
Onemocnění začíná nenápadně: kašlem, horečkou, zarudnutím očí. Typická vyrážka se objevuje až po několika dnech, obvykle třetí až pátý den nemoci, a šíří se od obličeje směrem dolů. Inkubační doba se pohybuje mezi 7 a 21 dny. Nemoc má sezonní charakter a častěji se objevuje na konci zimy a začátkem jara, kdy lidé tráví více času v uzavřených prostorách.
„Většina případů má nekomplikovaný průběh, zejména u jinak zdravých osob. Rizikové však mohou být spalničky pro malé děti, těhotné ženy nebo osoby s oslabenou imunitou. Pokud má člověk příznaky a podezření na toto onemocnění, měl by nejprve telefonicky kontaktovat svého lékaře a nechodit bez ohlášení do čekárny,“ doplňuje Fabiánová.
Nejlepší ochrana je očkování
Spalničky však nejsou jen „dětská vyrážka“. Mohou vést k zápalu plic, infekci mozku a v nejzávažnějších případech i k úmrtí. V roce 2025 tvořily 40 procent nemocných v Evropě děti mladší pěti let. Zásadní údaj je ale jiný: 80 procent případů se vyskytlo u neočkovaných osob. Podobný trend potvrzují i data z dalších regionů světa.
V regionu Ameriky bylo v roce 2025 zaznamenáno 14 891 případů a 29 úmrtí. Nejvíce nemocných hlásily Mexiko, Kanada a Spojené státy. V prvních třech týdnech roku 2026 přibylo dalších 1031 případů. Na Blízkém východě evidoval Izrael mezi roky 2025 a začátkem roku 2026 celkem 988 hospitalizací a 14 úmrtí. Ukrajina v roce 2025 zaznamenala 1502 případů spalniček.
Specifická antivirová léčba spalniček neexistuje, terapie se zaměřuje na zmírnění příznaků. Ke snížení horečky lze použít paracetamol nebo ibuprofen v dávkách odpovídajících věku a hmotnosti dítěte. Odborníci zároveň upozorňují, že kyselina acetylsalicylová, tedy například aspirin, se u dětí při virových onemocněních nepodává kvůli riziku Reyova syndromu – vzácné, ale závažné komplikace spojené s poškozením jater a mozku.
Nejúčinnější ochranou zůstává očkování. „Česká republika má dlouhodobě nastavený kvalitní očkovací program. Vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je bezpečná a vysoce účinná. Dvě dávky poskytují dlouhodobou ochranu. V situaci, kdy v Evropě registrujeme zvýšený výskyt spalniček, je vhodné si ověřit svůj očkovací status, zejména před cestou do zahraničí,“ uvádí hlavní hygienička ČR Barbora Macková.
Pro zajištění kolektivní ochrany populace je podle odborníků nutné dosáhnout alespoň 95% proočkovanosti. Účinnost očkování se plně rozvíjí přibližně dva týdny po aplikaci, proto je vhodné případné doplnění vakcinace řešit s předstihem.
Zdravotnické autority situaci průběžně monitorují a jsou připraveny reagovat na případné změny. Aktuální počty případů v České republice zůstávají nízké a většina populace je díky očkování chráněna. Právě vysoká proočkovanost je důvodem, proč se spalničky u nás dlouhodobě nevyskytují ve větším rozsahu. Data z Evropy i dalších regionů ale připomínají, že spalničky nezmizely. V globalizovaném světě, kde cestování patří k běžné součásti života, zůstává informovanost a prevence klíčovým nástrojem, jak zabránit jejich dalšímu šíření.