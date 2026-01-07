Na sociálních sítích kolují fotky „před a po“, kde váha mizí závratným tempem — deset kilo za pár dní je u této diety běžným standardem. Zní to skoro jako sen. Protože, kdo by si nepřál postavičku jako lusk během týdne. Obzvláště po svátcích by to uvítala nejedna žena. Jenže právě tady by měl každý zbystřit. To, co vypadá jako zkratka ke štíhlosti, může být ve skutečnosti slepá ulička.
Hadí dieta slibuje zázraky. Opravdu funguje, nebo si jen koledujete o problém?
Už jste slyšeli o hadí dietě? Trend, který slibuje úbytek váhy snad ještě rychleji než horská dráha, ovládl internet. Deset kilo za čtyři dny? S hadí dietou žádný problém! O co vlastně jde a vážně se jedná o zdravé hubnutí, nebo jde jen o hazard se zdravím, který vám leda tak nabourá metabolismus?
Co je hadí dieta a odkud se vzala?
Hadí dieta je extrémní způsob stravování, který stojí na kombinaci ketogenní stravy a dlouhodobého půstu. Vymyslel ji kanadský fitness kouč Cole Robinson, který tvrdí, že lidské tělo funguje podobně jako tělo hada — tedy že nepotřebuje jíst pravidelně, ale zvládne dlouhé pauzy mezi jednotlivými „krmeními“. V praxi to znamená jediné – nejíte. A když už, tak jen minimálně.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Nekupujte ty srágory,“ varuje Patricie Solaříková před přípravky na hubnutí
Základní principy hadí diety
Ten spočívá v několika dnech půstu, během nichž nepřijímáte žádnou pevnou stravu. Povolena je pouze tzv. hadí šťáva — voda s rozpuštěnými elektrolyty, tedy solí, draslíkem a někdy hořčíkem. Po půstu následuje krátké okno, kdy si dáte jedno větší jídlo. A pak znovu půst. Žádné svačiny. Žádná snídaně. Žádná večeře. Jen hlad. A minerály.
Proč lidé na hadí dietu slyší?
Odpověď je jednoduchá: funguje. Tedy alespoň na váze. Když tělu přestanete dodávat energii, začne si brát ze zásob. Nejprve se vyčerpá glykogen (zásobní cukr), s nímž se váže velké množství vody. Váha proto během prvních dnů padá doslova raketově. Jenže číslo na váze není celý příběh.
Co se ve skutečnosti děje v těle?
Rychlý úbytek hmotnosti při hadí dietě je z velké části způsobený ztrátou vody a svalové hmoty, nikoliv čistého tuku. Tělo se dostává do stresového režimu a snaží se přežít. Při dlouhém hladovění dochází k několika věcem: zpomaluje se metabolismus, tělo začne šetřit energií, ubývá svalová hmota, chybí bílkoviny, vitamíny i stopové prvky. A právě tady se láme chleba. Krátkodobý efekt může vypadat skvěle, ale dlouhodobé následky mohou být velmi nepříjemné.
ČTĚTE TAKÉ: Žádné diety a hladovění. Zpěvačka Adele prozradila, jak zhubla 50 kilo
Hadí šťáva: spása, nebo alibi pro hladovění?
Zastánci hadí diety často argumentují tím, že hadí šťáva zabrání kolapsu organismu. Elektrolyty mají pomoci udržet rovnováhu tekutin, zabránit křečím a únavě. Problém je, že neobsahuje žádné bílkoviny, vitaminy, živiny, ani energii. Navíc vysoký příjem soli může zatěžovat srdce a ledviny, což je rizikové zejména pro lidi s vysokým krevním tlakem nebo skrytými zdravotními potížemi. Výživoví specialisté se shodují v tom, že takové stravování není z dlouhodobého hlediska zdravé ani bezpečné a může vést k poruchám metabolismu, hormonální nerovnováze a také k tolik obávanému jojo efektu. Psychologové navíc upozorňují, že extrémní půsty mohou podporovat poruchy příjmu potravy.
Jaký je rozdíl mezi půstem a hadí dietou?
Je důležité to neplést. Existují formy přerušovaného půstu, které mají smysl a jsou relativně dobře prozkoumané — například režim 16:8 nebo půst jeden den v týdnu. Tyto metody ale stále počítají s pravidelným a kvalitním příjmem živin. Navíc jakmile se po hadí dietě vrátíte k běžnému jídlu, tělo zahájí obrannou reakci a po období hladovění začne pěkně vše, co dostane, ukládat do zásob, protože neví, kdy přijde další „krize“. Tedy klasický jojo efekt, který zná snad každý, kdo někdy držel drastickou dietu.
Lepší cesta existuje
Ano. Jen není tak sexy jako 10 kilo za 4 dny. Zdravé a udržitelné hubnutí nestojí na extrémech, ale na vyváženém jídelníčku s dostatečným příjmem bílkovin v každém jídle, pravidelném pohybu a také na realistických očekáváních.