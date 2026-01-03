Přeskočit na obsah
4. 1. Diana
Přerušovaný půst, ketodieta nebo vyřazení lepku: Takhle zhubli slavní dietáři a váhu si konečně drží

Alice Bendová
Alice BendováFoto: Profimedia
Alice Bendová
Alice BendováFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Začátek nového roku je pro mnoho lidí startovní čárou v honbě za novým tělem bez nechtěných faldíků. Stejné trable řeší i české celebrity. Některé sáhly po dietním programu, jiné vsadily na přerušovaný půst nebo nízkosacharidovou stravu. Všechny ale spojuje touha zhubnout a váhu si udržet. Jak si poradila Dana Morávková, Martin Zounar či Jan Punčochář?

Trvalé zhubnutí není otázkou krátkodobých diet, ale dlouhodobé, promyšlené strategie, změny životního stylu a návyků. České celebrity ukazují, že kombinace vyvážené stravy, pravidelného pohybu a disciplíny přináší skutečné výsledky – a navíc umožňuje váhu dlouhodobě udržet.

Potraviny, které nastartují hubnutí
Potraviny, které nastartují hubnutí

Zapomeňte na Ozempic: Těchto 10 potravin aktivuje hormon sytosti a zaručeně rozjede hubnutí

Životní styl

Jak se k nové postavě a vyššímu sebevědomí dopracovali slavní a co pro to museli obětovat, se dozvíte v naší infografice.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Zhubnout boky v pase teď půjde snadno: Trenérka prozradila skutečně účinný cvik

Anežka Rusevová

Herečka Anežka Rusevová, známá ze seriálu Ulice, se s nadváhou potýkala řadu let. Sama přiznávala, že jí kila navíc ubírala energii i sebevědomí a že opakovaně zkoušela různé způsoby hubnutí bez dlouhodobého úspěchu. Zlom nastal ve chvíli, kdy se rozhodla pro systematičtější přístup a jako start zvolila dietní program založený na sáčkové dietě. Díky přesně danému režimu a jasným pravidlům se jí podařilo rychle shodit první kilogramy, což ji výrazně motivovalo ve změně životního stylu pokračovat. Po úvodní fázi postupně přešla na běžnou vyváženou stravu, zaměřila se na pravidelnost, rozumné porce a hlavně omezila přejídání. Do svého života zároveň zařadila více pohybu, především chůzi a lehké cvičení. Celý proces trval několik měsíců a vyústil v úbytek přibližně 20 kilogramů. Anežka dnes říká, že největší změnou nebyla samotná váha, ale lepší vztah k vlastnímu tělu. Dnes je z ní naprosto jiný člověk a váhu si drží.

