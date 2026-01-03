Trvalé zhubnutí není otázkou krátkodobých diet, ale dlouhodobé, promyšlené strategie, změny životního stylu a návyků. České celebrity ukazují, že kombinace vyvážené stravy, pravidelného pohybu a disciplíny přináší skutečné výsledky – a navíc umožňuje váhu dlouhodobě udržet.
Přerušovaný půst, ketodieta nebo vyřazení lepku: Takhle zhubli slavní dietáři a váhu si konečně drží
Začátek nového roku je pro mnoho lidí startovní čárou v honbě za novým tělem bez nechtěných faldíků. Stejné trable řeší i české celebrity. Některé sáhly po dietním programu, jiné vsadily na přerušovaný půst nebo nízkosacharidovou stravu. Všechny ale spojuje touha zhubnout a váhu si udržet. Jak si poradila Dana Morávková, Martin Zounar či Jan Punčochář?
Jak se k nové postavě a vyššímu sebevědomí dopracovali slavní a co pro to museli obětovat, se dozvíte v naší infografice.
Anežka Rusevová
Herečka Anežka Rusevová, známá ze seriálu Ulice, se s nadváhou potýkala řadu let. Sama přiznávala, že jí kila navíc ubírala energii i sebevědomí a že opakovaně zkoušela různé způsoby hubnutí bez dlouhodobého úspěchu. Zlom nastal ve chvíli, kdy se rozhodla pro systematičtější přístup a jako start zvolila dietní program založený na „sáčkové“ dietě. Díky přesně danému režimu a jasným pravidlům se jí podařilo rychle shodit první kilogramy, což ji výrazně motivovalo ve změně životního stylu pokračovat. Po úvodní fázi postupně přešla na běžnou vyváženou stravu, zaměřila se na pravidelnost, rozumné porce a hlavně omezila přejídání. Do svého života zároveň zařadila více pohybu, především chůzi a lehké cvičení. Celý proces trval několik měsíců a vyústil v úbytek přibližně 20 kilogramů. Anežka dnes říká, že největší změnou nebyla samotná váha, ale lepší vztah k vlastnímu tělu. Dnes je z ní naprosto jiný člověk a váhu si drží.
Michal David
Zpěvák Michal David se s nadváhou potýkal řadu let, především kvůli nepravidelnému režimu, pracovním povinnostem a nedostatku pohybu. K rozhodnutí zhubnout ho přivedly zdravotní důvody i snaha cítit se lépe. V posledním roce výrazně změnil jídelníček, omezil cukry, vyřadil lepek i přílohy a alkohol. Začal jíst pravidelně a hlavně menší porce. Zároveň zařadil pohyb a cvičení s trenérem. Hubnutí nebylo otázkou krátké diety, ale postupné změny celého životního stylu, který trval několik měsíců. Výsledkem bylo shození přibližně 20 kilogramů, více energie a lepší kondice. Zpěvák sám říká, že klíčem byla disciplína a vytrvalost.
Alice Bendová
Herečka Alice Bendová bojovala s váhou opakovaně, zejména po zdravotních komplikacích a v období, kdy se cítila fyzicky i psychicky vyčerpaná. Zlom nastal ve chvíli, kdy se rozhodla pro razantnější řešení a vyzkoušela ketogenní stravování. Díky omezení sacharidů a důslednému dodržování režimu se jí podařilo nastartovat hubnutí a postupně shodit neuvěřitelných 18 kilogramů a získat figuru snů. Alice otevřeně přiznává, že začátky nebyly jednoduché, ale první výsledky ji motivovaly pokračovat. Kromě stravy přidala také pohyb, především chůzi a lehké cvičení. Hubnutí probíhalo několik měsíců a herečka dnes zdůrazňuje, že důležité bylo najít systém, který jí dlouhodobě vyhovuje.
Regina Řandová
Herečka se rozhodla zatočit s neustálým kolotočem diet a následným jo jo efektem, které ji dlouhodobě psychicky vyčerpávaly. V posledním roce se rozhodla pro změnu přístupu a vyzkoušela přerušovaný půst, konkrétně režim 18:6. Díky omezenému časovému oknu pro jídlo se jí podařilo snížit kalorický příjem bez drastického odříkání. Zároveň se zaměřila na kvalitnější stravu a pravidelný denní režim. Hubnutí probíhalo pozvolna, během několika měsíců, a výsledkem byl úbytek přibližně pět kilogramů. Regina tentokrát vsadila na cestu k udržitelnějším návykům namísto krátkodobých diet a vyplatilo se. A nutno uznat, že jí to sekne.
Ewa Farna
Zpěvačka se s výkyvy váhy potýkala řadu let, především v období mateřství a při velmi náročném pracovním tempu. V posledním roce však překvapila výraznou proměnou, kdy se jí podařilo zhubnout přibližně 20 kilogramů. Nešlo přitom o žádnou extrémní dietu, ale o kombinaci vyváženého jídelníčku a pravidelného pohybu. Omezila sladkosti, jednoduché cukry a večerní přejídání, naopak zařadila více bílkovin a zeleniny. Důležitou roli sehrál i pohyb, který přizpůsobila svému programu. Hubnutí probíhalo postupně během několika měsíců. Výsledkem je nejen štíhlejší postava, ale i více energie a lepší fyzická kondice. A ta se mamince malých neposedů vždycky hodí.
Ilona Csáková
Zpěvačka Ilona Csáková bojovala s váhou snad celý život a s přibývajícím věkem pro ni bylo hubnutí stále obtížnější. V posledním období se však rozhodla pro zásadní změnu jídelníčku a vsadila na nízkosacharidovou stravu. Omezila pečivo, sladkosti a přílohy, zaměřila se na kvalitní bílkoviny a pravidelnost. Díky tomuto přístupu se jí podařilo postupně shodit výraznou část nadváhy a má postavičku jako dvacítka. Hubnutí nebylo rychlé, trvalo několik měsíců, během nichž si zpěvačka vytvořila nové stravovací návyky, které si osvojila, a váhu si drží i po zhubnutí.
Jan Punčochář
Šéfkuchař Jan Punčochář patřil dlouhá léta k výrazně korpulentním osobnostem českého showbyznysu. Kvůli pracovnímu vytížení a ochutnávání jídel se jeho váha postupně vyšplhala vysoko, což se začalo negativně podepisovat na zdraví. Rozhodl se proto pro radikální změnu životního stylu. Začal pravidelně sportovat, zejména běhat a cvičit, a upravil stravování – zařadil populární přerušovaný půst, výrazně zmenšil porce, omezil alkohol a také vsadil na kvalitu potravin. Výsledkem bylo hubnutí trvající zhruba rok, během kterého shodil téměř 40 kilogramů a je z něj nový člověk. V jeho hubnoucím procesu ho držela nad vodou zejména jeho milující rodina, která mu byla motivací i oporou.
Martin Zounar
Herec se s nadváhou potýkal dlouhodobě a opakovaně přiznával, že mu komplikovala běžný život i práci. Zlom přišel ve chvíli, kdy se ručička váhy vyšplhala ke 130 kilogramům. Tehdy se rozhodl pro systematickou změnu stravy a začal spolupracovat s odborníky na obezitologii. Omezil kaloricky vydatná jídla, sladkosti a alkohol, začal jíst pravidelně a přidal pohyb v posilovně. Hubnutí probíhalo postupně během několika měsíců a vyústilo v úbytek téměř 30 kilogramů.
Dana Morávková
Nechtěných kil navíc se podařilo zbavit také herečce a moderátorce Daně Morávkové. Dříve věčná dietářka tentokrát vsadila na populární přerušovaný půst, konkrétně režim 18:6, tedy laicky řečeno jí pouze v šestihodinovém okně. Dana konkrétně v čase od dvanácti do osmnácti hodin. Ani v povolenou dobu to ale s jídlem nepřehání a dbá na vyváženou stravu – více zeleniny a bílkovin a menší porce. Pokud má na něco chuť, dopřeje si, ale vždy v rozumné míře. Výsledkem je ultra štíhlá postava a příval energie, což samozřejmě pozitivně ovlivnilo i hereččin každodenní život.