Zpěvačka Adele prozradila, jak zhubla 50 kilo. Štíhlá se dostala na titulku Vogue

Zpěvačka Adele nadělí svým fanouškům předčasný dárek k blížícím se Vánocům. Chce totiž vydat své čtvrté studiové album s názvem 30 ještě letos na podzim. Další hudební etapu odstartuje 15. října s novým videoklipem k písně Easy On Me.

Adele, která se na několik let stáhla z hudební branže, prozradila, že písně na nejnovější desce budou o jejím rozvodu, mateřství a úzkosti z médií a vlastní slávy. "Mám pocit, že toto album je sebedestrukce, pak sebereflexe a pak jakési vykoupení sebe samotné. Ale cítím, že jsem na to připravená. Opravdu chci, aby lidé tentokrát slyšeli moji verzi příběhu," řekla o svém chystaném albu v rozhovoru pro britskou verzi časopisu Vogue, na jehož titulní stranu se tento měsíc dostala. Na fotkách vypadá skvěle a je vidět, že je se svým tělem nadmíru spokojená.

Zpěvačka loni prohlásila, že album 30, na kterém začala pracovat už v roce 2018, vyjde v září 2020. Fanoušci byli velmi zklamaní, když se deska na pultech v době pandemie nakonec neobjevila. Adele se rozhodla vydání desky přesunout na letošní rok kvůli covidu-19. "Korona ještě neskončila. Jsem v karanténě. Noste roušku a buďte trpěliví," vzkázala svým fanouškům loni. Letos by už konečně mělo očekávané album vyjít. Oficiální datum však ještě nebylo uvedeno.

Změnila se k nepoznání

Snad ještě víc než nové album se posledních několik měsíců rozebírala její váha. Adele totiž za dva roky zhubla skoro padesát kilogramů. Štíhlou postavu získala hlavně cvičením.

"Trvalo to přes dva roky. Ale dělala jsem to kvůli úzkosti. Cvičila jsem, abych se prostě cítila lépe. Nikdy nešlo o hubnutí, chtěla jsem být silná a dopřát sama sobě co nejvíc času, který strávím bez telefonu. Začala jsem být na cvičení opravdu dost závislá," prozradila magazínu Vogue.

"Cvičila jsem dvakrát až třikrát denně. Ráno jsem posilovala, pak jsem šla na procházku nebo boxovala a večer bylo kardio cvičení." Zdůraznila, že žádné drastické diety nedrží a že klíčem ke spokojenému tělu byl pohyb.

"Lidé o mém těle mluví už 12 let. Mluvili o něm už než jsem zhubla. A víte co? Ať si o tom povídají, je mi to jedno," dodala britská zpěvačka.

Zpěvačka Adele, celým jménem Adele Laurie Blue Adkinsová, letos 5. května oslavila 33. narozeniny. Obrovskou slávu získala písněmi Hello, Rolling in the Deep a Someone Like You. Dosud vydala tři alba pojmenovaná vždy číslicí jejího věku, kdy album začala nahrávat - tedy 19, 21 a 25.

Letos v květnu se rozvedla se svým manželem Simonem Koneckim, se kterým byla deset let a mají devítiletého syna Angela Jamese Adkinse. Své soukromí si zpěvačka důsledně chrání. Nejen, že nikdy neoznámila a nepotvrdila datum sňatku, ale o narození syna se svět dozvěděl jen jednou krátkou zprávou. "Adele a Simon jsou nadšeni novým přírůstkem," uvedl tehdy nejmenovaný zdroj v britském Daily Mailu.

Po boku svého nového partnera, sportovního manažera Riche Paula, se nechala vyfotit právě pro britský Vogue a snímky sdílela na svém Instagramu. Dvojice byla již několikrát společně spatřena v Beverly Hills či v New Yorku.