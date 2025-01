Každá může cvičit jako baletka. Barre kombinuje jógu a pilates a formuje tělo i mysl

Vůbec nevadí! Já hudbu používám k motivaci při lekci, energii a udržení tempa lekce. Ale vždy skupině lekci přizpůsobuji, takže klientky cvičí podle mě. Ne do rytmu. Jako instruktorka cvičím celou lekci s klientkami, takže se nikdo nemusí bát, že by nevěděl co dělat.