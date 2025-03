Jarní únava není mýtus. Připravte se na ni s předstihem, radí lékárnice

Mnozí lidé tento stav považují za mýtus, ale jarní únava je realitou, kterou nelze ignorovat. Není to nemoc, spíše přirozená reakce organismu na změny počasí, intenzity slunečního svitu a našich životních návyků. Po dlouhé zimě, kdy jsme trávívali více času uvnitř, se naše tělo potřebuje znovu přizpůsobit novým podmínkám. Tento proces může být doprovázen pocity únavy, podrážděnosti, častějšími bolestmi hlavy a kloubů. Je to období, kdy je třeba naslouchat svému tělu a připravit se na to, jak s těmito změnami bojovat.

