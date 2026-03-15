Bylo teprve půl jedenácté, venku svítilo bledé březnové slunce a já seděla u svého stolku a pila si svůj dopolední heřmánkový čaj. Uslyšela jsem tiché zaklepání, spíš jako když se někdo omlouvá, že vůbec existuje. Vešla mladá žena, která měla na levém oku monokl. Ne ten staromódní kulatý, ale ten fialovo-černo-žlutý otisk pěsti, který se snažila zakrýt pramenem vlasů. Oči měla veliké, modré a ustrašené jako srnče, co právě uslyšelo lupnutí větve.
Přišla se strachem v očích a modřinou na tváři. Poprvé uslyšela, že za násilí nemůže
Mladá matka, která dlouhé měsíce žila ve strachu, konečně našla odvahu vyslovit nahlas to, co doma prožívala. Silné setkání dvou žen ukazuje, jak těžké je udělat první krok pryč od násilníka – a jak zásadní je v pravou chvíli uslyšet, že vina neleží na oběti.
„Dobrý den, můžu dál?“ zašeptala a zůstala stát ve dveřích. „Samozřejmě, pojďte a sedněte si.“ Ukázala jsem na židli naproti mě. Ruce se jí třásly, když si sundávala kabát. Pod ním měla mikinu s kapucí, rukávy stažené přes dlaně – klasický způsob, jak schovat modřiny na předloktí.
„Mám malýho syna, čtyři a půl roku. Teď je ve školce, tak jsem mohla přijít. Už nevím, co mám dělat.“ Hlas se jí lámal na každé druhé slabice. „On… když pije, tak… a když nepije, tak stejně. Bojím se, že když odejdu, tak mi vezmou syna. On říká, že má lepší práci, že jsem hysterka, že soud vždycky dává dítě otci, když matka nemá kde bydlet a nemá peníze. Opravdu nemám kam jít.“ Rozplakala se a schovala hlavu do dlaní.
Dlouze jsem se na ni zadívala. Někdy člověk nemusí ani tasit karty, aby viděl. Ona je ale chtěla. Potřebovala rituál, něco, co by jí dalo svolení uvěřit, že může něco změnit. „Tak dobře,“ řekla jsem tiše. „Podíváme se, co na to karty.“
Pomalu jsem míchala karty a nechala sebe i ji se na ně soustředit. „Sejměte balíček levou rukou na dvě hromádky ” Zavřela oči a viděla jsem, jak se jí pod víčky hýbou panenky, jako by se dívala na nějaký vnitřní film hrůzy.
Rozložila jsem pět karet do kříže a chvíli mlčela. Ne proto, že bych nevěděla, co říct, ale proto, že někdy je třeba nechat pravdu nejdřív dopadnout na člověka jako studenou vodu.
„Tady je vaše podstata,“ ukázala jsem na Císařovnu. „Vy jste matka a nejenom biologicky. Nesete si dítě v sobě pořád – v hrudi, v hlavě, v každém dechu. To je vaše nejsilnější karta. Ne on, ale vy.“
Pak jsem otočila Krále mečů vzhůru nohama. „Tohle je on. Ne teď, jak vypadá, když křičí nebo udeří, ale když je ‚v pohodě‘. Chladný rozum, který vám vysvětluje, proč jste na vině vy. Ať už jsou to právnické věty, hrozby. ‚Soud ti ho nevezme? To si piš, že vezme.‘ Krade vám autoritu slovy dřív, než vůbec zvedne ruku.“ Další karta byla Desítka holí. „Tohle je váš každodenní stav, kdy nesete všechno na svých bedrech. Dítě, strach, domácnost, jeho nálady, jeho výčitky. Snažíte se vypadat, že to zvládáte, ale už to nejde. Tělo i duše říkají – dost.“
Sedmička mečů. „Tady je ta nepříjemná pravda. On lže, sobě i vám a nejspíš i ostatním. Možná má někoho dalšího, možná si v práci a mezi známými vymýšlí historky, aby vypadal jako oběť. Vy to přeci víte, jen to zatím nechcete pojmenovat, protože kdybyste se přestala bát a začala jednat, musela byste přiznat, jak dlouho jste to nechávala být. Ale vše má svůj čas a jak s oblibou říkám, každé jablko musí dozrát.“
Nakonec padla karta Spravedlnost. „Tohle je budoucnost, kterou teď můžete začít tvořit. Ne spravedlnost jakože ‚on bude potrestán‘. Spravedlnost jako váha, která se konečně přestane naklánět na jeho stranu. Začněte sbírat důkazy, fotit modřiny, ukládat si zprávy. Mluvte s lidmi, kteří vám věří. Zkuste jít na OSPOD, na policii, k právníkovi specializovanému na domácí násilí. Ne proto, abyste ho zničila, ale abyste zachránila sebe a dítě.“
Podívala se na mě a poprvé se jí v očích mihlo něco jiného než strach. Byl tam zlomek zlosti a to je dobrý začátek. „Můžu to vůbec zvládnout?“ zašeptala. „Císařovna na prvním místě neznamená ‚bude to mít šťastný konec jako v pohádce‘. Znamená, že je ve vás pořád ta síla, která rodí, chrání a přežívá. Ta síla teď potřebuje přestat chránit jeho image a začít chránit vás dva.“
Vzala jsem ji za ruku, ale opatrně, aby to nezabolelo. „Dneska už nic nedělejte. Jen si to zkuste pustit do hlavy, že ten monokl není vaše vina a že soud nebere děti matkám proto, že odešly od násilníka.“
Vstala a ještě se trochu třásla, ale o kousíček se narovnala. „Děkuju,“ řekla tiše. „Až budete připravená, přijďte znovu. Ne kvůli kartám, ale abyste mi ukázala fotku dítěte, jak se směje. To je to podstatné.“
Odešla a dveře se za ní zavřely tišeji, než se otevřely. Ještě dlouho jsem se koukala na Spravedlnost uprostřed stolu, váhu, která čeká, až na ni někdo položí pravdu.
Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky“. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.
Zdroj: autorský text