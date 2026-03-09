Milena Jesenská patří k nejvýraznějším osobnostem českých moderních dějin. Novinářka, překladatelka a žena, která se odmítla přizpůsobit své době. Po okupaci Československa ji zatklo gestapo. Její pražský byt totiž sloužil jako útočiště pro židovské uprchlíky a odbojáře – odvaha, která ji nakonec přivedla až do ženského koncentračního tábora Ravensbrück.
Zakázaná lesbická láska mezi ostnatými dráty. Příběh Mileny Jesenské, jak ji neznáte
Milenu Jesenskou zná česká historie hlavně jako odvážnou novinářku a odbojářku. Méně se však mluví o lásce, která vznikla v nejtemnějším místě Evropy. V koncentračním táboře Ravensbrück se Jesenská zamilovala do své německé spoluvězeňkyně Margarete Buber-Neumannové. Zakázaný a nebezpečný vztah dvou žen mapuje nová kniha.
Právě tam se v roce 1940 setkala s Margarete Buber-Neumannovou. Němka ze středostavovské rodiny za sebou tehdy měla vlastní dramatickou cestu napříč evropskými totalitami. Pohybovala se v prostředí levicové politiky a po boku komunistického funkcionáře Heinze Neumanna odešla do Sovětského svazu. Během stalinských čistek byl Neumann popraven a Margarete strávila dva roky v gulagu. V roce 1940 ji pak v rámci dohody mezi Stalinem a Hitlerem sovětské úřady předaly nacistům. Jejím dalším cílem se stal Ravensbrück: koncentrační tábor určený výhradně pro ženy.
V prostředí absolutního ponížení, hladu a neustálého strachu mezi oběma ženami vzniklo hluboké intimní pouto. Jejich vztah se stal zdrojem síly i důstojnosti ve světě, který měl obojí systematicky ničit. Milena a Margarete se milovaly s vědomím, že za takový vztah mohou zaplatit životem. Po válce však podobné příběhy do oficiální paměti nepatřily. Lesbické vztahy v koncentračních táborech byly stigmatizované a mnohé přeživší ženy o nich mlčely. Kapitola života Mileny Jesenské tak zůstala po desetiletí potlačená.
Příběh Mileny a Margarete mapuje nová kniha americké autorky Gwen Straussové. Na základě dopisů, svědectví a archivních pramenů skládá portrét Jesenské nejen jako známé veřejné osobnosti, ale také jako ženy z masa a kostí: nekonvenční, bisexuální feministky, která si dokázala uchovat vnitřní svobodu i v krajních podmínkách.
Výsledkem není jen příběh lásky z koncentračního tábora, ale také svědectví o ženské odvaze, solidaritě a paměti, která byla dlouho vytěsňována. Jak později napsala Margarete Buber-Neumannová: „Byla jsem vděčná, že mě poslali do Ravensbrücku, protože právě tam jsem poznala Milenu.“
