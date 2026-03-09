Přeskočit na obsah
9. 3. Františka
Zakázaná lesbická láska mezi ostnatými dráty. Příběh Mileny Jesenské, jak ji neznáte

Milena Jesenská
Milena JesenskáFoto: Wikimedia Commons - Jad Vašem (CC BY-SA 2.0)
Milena Jesenská
Milena JesenskáFoto: Wikimedia Commons - Jad Vašem (CC BY-SA 2.0)
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Milenu Jesenskou zná česká historie hlavně jako odvážnou novinářku a odbojářku. Méně se však mluví o lásce, která vznikla v nejtemnějším místě Evropy. V koncentračním táboře Ravensbrück se Jesenská zamilovala do své německé spoluvězeňkyně Margarete Buber-Neumannové. Zakázaný a nebezpečný vztah dvou žen mapuje nová kniha.

Milena Jesenská patří k nejvýraznějším osobnostem českých moderních dějin. Novinářka, překladatelka a žena, která se odmítla přizpůsobit své době. Po okupaci Československa ji zatklo gestapo. Její pražský byt totiž sloužil jako útočiště pro židovské uprchlíky a odbojáře – odvaha, která ji nakonec přivedla až do ženského koncentračního tábora Ravensbrück.

Právě tam se v roce 1940 setkala s Margarete Buber-Neumannovou. Němka ze středostavovské rodiny za sebou tehdy měla vlastní dramatickou cestu napříč evropskými totalitami. Pohybovala se v prostředí levicové politiky a po boku komunistického funkcionáře Heinze Neumanna odešla do Sovětského svazu. Během stalinských čistek byl Neumann popraven a Margarete strávila dva roky v gulagu. V roce 1940 ji pak v rámci dohody mezi Stalinem a Hitlerem sovětské úřady předaly nacistům. Jejím dalším cílem se stal Ravensbrück: koncentrační tábor určený výhradně pro ženy.

Milena Jesenská
Milena Jesenská
Foto: Wikimedia Commons - Jad Vašem (CC BY-SA 2.0)
V prostředí absolutního ponížení, hladu a neustálého strachu mezi oběma ženami vzniklo hluboké intimní pouto. Jejich vztah se stal zdrojem síly i důstojnosti ve světě, který měl obojí systematicky ničit. Milena a Margarete se milovaly s vědomím, že za takový vztah mohou zaplatit životem. Po válce však podobné příběhy do oficiální paměti nepatřily. Lesbické vztahy v koncentračních táborech byly stigmatizované a mnohé přeživší ženy o nich mlčely. Kapitola života Mileny Jesenské tak zůstala po desetiletí potlačená.

Příběh Mileny a Margarete mapuje nová kniha americké autorky Gwen Straussové. Na základě dopisů, svědectví a archivních pramenů skládá portrét Jesenské nejen jako známé veřejné osobnosti, ale také jako ženy z masa a kostí: nekonvenční, bisexuální feministky, která si dokázala uchovat vnitřní svobodu i v krajních podmínkách.

Výsledkem není jen příběh lásky z koncentračního tábora, ale také svědectví o ženské odvaze, solidaritě a paměti, která byla dlouho vytěsňována. Jak později napsala Margarete Buber-Neumannová: „Byla jsem vděčná, že mě poslali do Ravensbrücku, protože právě tam jsem poznala Milenu.“

Zdroj: Autorský text

Všechny štítky

