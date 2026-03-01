Pila jsem svůj druhý bylinkový čaj, když se ozvalo tiché a váhavé zaklepání na dveře. Otevřela jsem a tam stála mladá žena, možná šestadvacet, možná o rok méně. Černý kabát měla rozepnutý, i když venku foukal ledový únorový vítr, a pod očima měla stíny, které nezakryje žádný make-up. Studené ruce si nervózně třela o sebe, jako by se snažila zahřát něco uvnitř. „Dobrý den, jmenuji se Irena. Opravdu potřebuji vaši pomoc.."
Flashbacky a panika, jako by se vše dělo znovu. Nehodu přežila, ale její život ovládl strach
Irena přežila těžkou autonehodu a požár. Jenže od té doby nezvládá jezdit autem ani MHD – spouštějí se jí flashbacky, zrychlený tep a panika, jako by se vše dělo znovu. Chce, aby to „přešlo samo“, ale trauma se obvykle jen tak nevypaří.
Usadila se na bílou dřevěnou židli naproti mně, ale seděla jen na krajíčku, jako kdyby se každou chvíli chystala vyskočit a utéct. Dlouho mlčela, jen zírala na ubrus s vyšitými pentagramy. Pak začala mluvit, pomalu, jako by každé slovo bolelo.
„Před rokem a půl jsem bourala na dálnici. Strašně pršelo, silnice byla kluzká a kamion přede mnou najednou začal brzdit. Auto se se mnou otočilo, narazila jsem do svodidel, pak do středního pásu. Vůz se převrátil na bok a pak… začal hořet. Cítila jsem to, kouř mi lezl do plic, žár na kůži. Slyšela jsem praskání plastů, sirény z dálky. Někdo mě vytáhl a zachránili mě, ale něco ze mně zůstalo uvnitř toho auta.” Odmlčela se. Prsty si mačkala klouby, až to praskalo. „Teď nemůžu vůbec jezdit v autě, ani v MHD. Když nastoupím do tramvaje nebo autobusu, začne se mi zrychlovat tep, až ho sama v sobě slyším. Taky ten zvuk – jako když praská lak na plechu, cítím kouř, i když tam není, vidím plameny na sedadlech a na oknech. Minule jsem vystoupila uprostřed mostu, protože jsem měla pocit, že se ta tramvaj každou vteřinou vznítí. Šla jsem pak radši v chumelenici pěšky přes celé město hodinu a půl. Pro mě to ale bylo lepší než sedět uvnitř.“
Podívala se na mě prosebně. „Já vím, že to zní šíleně, ale nejsem blázen. Nechci brát oblbovací prášky, ležet na pohovce u nějakého doktora a vykládat mu, jak jsem se bála jet tramvají. To přece musí nějak přejít!“
Nechala jsem ji to celé doříct a pak jsem pomalu vzala do rukou balíček starých tarotových karet, který mi slouží už přes dvacet let. „Ireno,“ řekla jsem tiše, „rozhodně nejste blázen. Jste člověk, který prožil něco, co lidská psychika nebyla schopna zpracovat za pár měsíců. To, co popisujete, je následek traumatu, který jste prožila. Flashbacky, panické ataky, vyhýbání se spouštěčům, to všechno je normální reakce na netypickou událost. Ano, může to přejít samo, ale u většiny lidí to bez pomoci nezmizí, jen se to schová hlouběji a pak to vybuchne jindy – v noci, v práci, při sebemenším zvuku sirény.“
Viděla jsem, jak se jí zvedají ramena v obranném gestu. „Psycholog není trest,“ pokračovala jsem. „Není to přiznání slabosti, je to jako když si zlomíte nohu – jdete na sádru a pak na rehabilitaci. Tady je rozbitá duše a dobrý terapeut vám pomůže najít způsoby, jak ji zas spravit.“
Zavrtěla hlavou. „Ale já chci, aby mi karty řekly, že to bude dobrý a že to zmizí samo.“
„Karty nelžou,“ odpověděla jsem. „Ale taky nebudou lhát, že ta cesta bude krátká a snadná. Pojďme se tedy podívat.“ Zamíchala jsem balíček pomalu, nechala ji i sebe se na něj soustředit a pak jsem rozložila tři karty na stůl, jednu po druhé.
První byla Věž, ohnivá, rozpadající se stavba, symbol náhlého chaosu a traumatu. „Toto je vaše minulost,“ vysvětlila jsem. „Autonehoda, ten požár, který otřásl vaším světem. Trauma je opravdu hluboko zakořeněné, jako blesk, který zasáhne bez varování.“
Jako druhou kartu jsem vytáhla Měsíc, ten je temný, plný iluzí a strachů. „Přítomnost. Ty panické ataky, strach v autě a MHD. Jsou to stíny vaší mysli, které vás mučí. Psychické problémy, které se projevují jako noční můry za bílého dne, ale pod povrchem je touha po světle.“
A pak přišla třetí karta, Mág. Silný, sebevědomý, s nástroji před sebou. „Budoucnost. Mág představuje lékaře, psychologa, který vám pomůže ovládnout ty síly. Je to o zklidnění, o zaměření se na sebe sama. Naučíte se ovládat svůj strach, najít vnitřní sílu. Cesta to bude dlouhá, nečekejte zázraky přes noc. Budete muset pracovat na sobě, krok za krokem, možná s terapií, meditacemi nebo nacvičováním dýchání. Není to ale nemožné a to je dobrá zpráva. Mág říká, že máte v sobě všechny nástroje, abyste to překonala. Stačí je aktivovat s pomocí odborníka.“
Sklidila jsem karty a podívala se na přímo na ni. „Ireno, karty neříkají ‚počkejte a bude líp‘. Říkají: ‚Jděte za pomocí. Najděte Mága, ať už to bude psycholožka, psychiatr nebo traumaterapeut. Zároveň pracujte na sobě každý den malý kousek. Dnes jeďte tramvají jen jednu zastávku, zítra dvě. Naučte se dýchat tak, aby vás to zklidnilo. A hlavně nebuďte na to sama.‘“
Dlouho mlčela, ale ruce už měla uvolněné. „Možná… možná to zkusím.. A taky zavolám na tu linku, co mi dávala kamarádka. Pak uvidím.“
Přikývla jsem. „To je ten největší první krok. Já vám budu držet palce, i když to neuvidíte“
Když odcházela, usmála se na mě a pevně mi stiskla ruku. Venku pořád foukal vítr, ale já věděla, že se v ní něco pohnulo. Malý plamínek, který nebyl ničivý, ale ten, co svítí. To stačí, aby se člověk vydal na cestu domů. Krok za krokem.
Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky“. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.
Zdroj: autorský text