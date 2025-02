Stává se vám taky, že se oba v hádce rozžhavíte doběla kvůli maličkosti? Až se situace vymkne kontrole a hlučná hádka po italsku je na světě? Komu taky ne, jsme přece jen lidé. Zároveň by nám ale měla zablikat kontrolka, když se to děje stále častěji – může to totiž mít velmi nepříjemné důsledky.

Podívejte se do grafiky.