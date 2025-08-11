Dekolt si zaslouží pozornost v každém věku – jen se mění způsob, jak jej ukázat. Plnější poprsí nebo jemnější kůže nemusí být důvodem k zakrytí od brady dolů. Objevte střihy, tvary a triky, které zeštíhlí, omladí a dodají outfitu jiskru, aniž by působily vyzývavě.
S přibývajícími roky se naše tělo mění – a to je zcela přirozené. Oblast dekoltu může ztratit pevnost, kůže být jemnější a poprsí působit plněji, než bychom si přály. Není však nutné se výstřihů vzdávat. Stačí si jen vybrat ty, které lichotí postavě, působí elegantně a zároveň dodají sebevědomí. Správný tvar a hloubka dokážou odvést pozornost od drobných nedokonalostí, opticky zeštíhlit a prodloužit krk – a to bez jediného doteku estetické kliniky.
Véčkový výstřih
Opticky protáhne krk, zeštíhlí horní polovinu těla a působí přirozeně ženským dojmem. Ideální je spíš mělké „V“ než hluboký výstřih, aby působil kultivovaně.
Výstřih do tvaru srdce
Měkký a romantický tvar lichotí plnějšímu poprsí a jemně odhaluje dekolt, aniž by byl vyzývavý.
Otevřený lodičkový výstřih
Odhalí klíční kosti, přidá eleganci a rozšíří opticky ramena – ideální pro vyvážení širších boků.
Zakrytý, ale rafinovaný
Např. halenkový stojáček s rozepnutým horním knoflíčkem nebo top s jemným průsvitem u dekoltu dodá elegantní nádech a zároveň zakryje oblast, která nás trápí.
Pozor na kulaté a příliš těsné výstřihy
Mohou přidat na objemu a zbytečně upozornit na plnější tvary.
Materiál a barva hrají roli
Tmavější odstíny opticky zmenšují. Matné látky jsou lichotivější než lesklé, které zvýrazní každou nerovnost pokožky.