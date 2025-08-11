Reklama
Výstřihy, které uberou kila i roky. Nechte vyniknout svůj dekolt bez laciného efektu

Dvě ženy, blondýna a bruneta
Dvě ženy, blondýna a brunetaFoto: Shutterstock
Prohlédnout grafiku
Daniela Straková
Daniela Straková

Dekolt si zaslouží pozornost v každém věku – jen se mění způsob, jak jej ukázat. Plnější poprsí nebo jemnější kůže nemusí být důvodem k zakrytí od brady dolů. Objevte střihy, tvary a triky, které zeštíhlí, omladí a dodají outfitu jiskru, aniž by působily vyzývavě.

přibývajícími roky se naše tělo mění – a to je zcela přirozené. Oblast dekoltu může ztratit pevnost, kůže být jemnější a poprsí působit plněji, než bychom si přály. Není však nutné se výstřihů vzdávat. Stačí si jen vybrat ty, které lichotí postavě, působí elegantně a zároveň dodají sebevědomí. Správný tvar a hloubka dokážou odvést pozornost od drobných nedokonalostí, opticky zeštíhlit a prodloužit krk – a to bez jediného doteku estetické kliniky.

Véčkový výstřih
Opticky protáhne krk, zeštíhlí horní polovinu těla a působí přirozeně ženským dojmem. Ideální je spíš mělké „V než hluboký výstřih, aby působil kultivovaně.

Výstřih do tvaru srdce

Měkký a romantický tvar lichotí plnějšímu poprsí a jemně odhaluje dekolt, aniž by byl vyzývavý.

Otevřený lodičkový výstřih
Odhalí klíční kosti, přidá eleganci a rozšíří opticky ramena – ideální pro vyvážení širších boků.

Zakrytý, ale rafinovaný

Např. halenkový stojáček s rozepnutým horním knoflíčkem nebo top s jemným průsvitem u dekoltu dodá elegantní nádech a zároveň zakryje oblast, která nás trápí.

Pozor na kulaté a příliš těsné výstřihy
Mohou přidat na objemu a zbytečně upozornit na plnější tvary.

Materiál a barva hrají roli
Tmavější odstíny opticky zmenšují. Matné látky jsou lichotivější než lesklé, které zvýrazní každou nerovnost pokožky.

Hledáte výstřih, který vám sedí? Na inspiraci se podívejte do galerie.

Prohlédnout grafiku
