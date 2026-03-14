Letošní ročník se odehrál v rozlehlých neofunkcionalistických prostorách, které působily oproti komornějšímu Rudolfinu téměř monumentálně. Hosté tak měli mnohem víc prostoru nejen na pohyb, ale téměř i na malé ztracení se v davu. Právě větší místo si pochvalovala i Aňa Geislerová, která byla letos ve hře hned o dvě ceny. Ještě před večerem s nadsázkou poznamenala, že se tam pohodlně vejdou i výraznější a objemnější róby.
Český lev 2026: Červený koberec ovládli muži. Některé ženy jim ale skvěle sekundovaly
Slavnostní večer Českého lva je opět tady a filmové hvězdy tentokrát zamířily do Kongresového centra. Po letech se tak ceremoniál přesunul z Rudolfina, jehož strmé schody byly pro řadu celebrit každoročně malou zkouškou elegance i rovnováhy. Kdo proměnil večer v módní triumf a kdo spíš v trapas?
Elizaveta Maximová pro tuto příležitost sáhla po šatech od české návrhářky Zuzany Kubíčkové, která patřila k nejvýraznějším jménům večera. Její tvorbu totiž oblékla i moderátorka ceremoniálu Bianca Cristovao, herečka Jana Plodková nebo režisérka Tereza Kopáčová.
Modely od Pipkové Loudové zvolila Barbora Kodetová Šporclová spolu se svou dcerou Sophií Šporclovou. Na stejnou návrhářku vsadily také herečky Milena Steinmasslová, Eva Hacurová a Luciana Tomášová. Výrazný autorský rukopis se objevil i u Kristýny Ryšky. Její outfit vytvořil Boris Kráľ, který vsadil na sukni z fuchsiového španělského hedvábí v tulipánovém tvaru a bílý sametový top bez rukávů, doplněný tmavě zelenými rukavičkami. Neobvykle pojatý outfit s kalhotami inspirovanými pánským střihem a korzetem zvolila pro Mariku Šoposkou návrhářka Radka Sirková. Táňa Pauhofová pak dala přednost slovenské značce Nehera.
Udílení filmových cen Český lev 2026 v Kongresovém centru v Praze si nemohla nechat ujít ani herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová. A opět dokázala, že jestli někdo diktuje módu na podobných akcích, je to ona. V dlouhých červených šatech se nesla jako královna a nikdo ji nemohl přehlédnout.