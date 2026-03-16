Protože se na jednom místě sešla taková plejáda hvězd, bylo jasné, že i outfity na červeném koberci budou muset splnit vysoká očekávání. Některé celebrity vsadily na jarní motivy – například Arden Cho ze seriálu KPop Demon Hunters přivítala jaro v průsvitných černých šatech s výraznými zelenými rukávy zdobenými výšivkou. Nebyla přitom jediná, kdo sáhl po jednom z nejvýraznějších trendů sezóny.
Móda na Oscarech: Luxus, třpyt i odvážné střihy. Podívejte se na nejlepší modely večera
Největší hollywoodský večer sezóny je oficiálně tady. Na oslavu 98. ročníku udílení cen Akademie se sešla největší jména filmového průmyslu, aby uctila nejnovější řadu kritikou uznávaných filmů a všechny lidi, kteří za nimi stojí.
Další hvězdy se rozhodly pro elegantní monochromatický styl. Hudson Williams ze seriálu Spalující rivalita předvedl vytříbený vkus v klasickém černém obleku doplněném jednoduchou broží značky Bvlgari. Herečka Barbie Ferreira, známá ze seriálu Euphoria, naopak zvolila výrazné, rozevláté šaty v sytém kobaltově modrém odstínu. Jednou z nominovaných, která vsadila na mimořádně jednoduchý, ale velmi elegantní styl, byla herečka Renate Reinsve ze seriálu Citová hodnota.
Nicole Kidman na Oscarech pravidelně budí velká očekávání, zejména mezi lidmi z módní branže. Během let totiž na červeném koberci předvedla hned několik výrazných a dodnes připomínaných momentů. K těm nejikoničtějším patří například model od Johna Galliana pro značku Christian Dior z roku 1997 v odstínu chartreuse. Právě tento outfit bývá často spojován s tím, že pomohl otevřít oscarový červený koberec výrazněji i prestižním evropským módním domům.
Rose Byrne dorazila na slavnostní ceremoniál v černých šatech bez ramínek s působivou květinovou výšivkou.
Hosty po předávání Oscarů čeká japonské hovězí, kilogramy mořských plodů i sošky
Japonská kuchyně bude hrát na letošním udílení filmových cen Oscar hlavní roli. Slavný šéfkuchař a majitel restaurace Wolfgang Puck tuto kuchyni představí na párty po skončení 98. ročníku, kde připraví pohoštění pro více než 1500 předních osobností filmového průmyslu.
Puck a jeho syn Byron Lazaroff-Puck plánují podávat hranolky se steaky z hovězího masa z plemene černého skotu wagyu, které se chová v prefektuře Mijazaki na jihozápadě Japonska. Puck z hovězího masa také poprvé připraví nigiri, tedy druh sushi. „Všichni rádi používáme hovězí maso z Mijazaki. Je to to nejlepší hovězí na světě,“ řekl 76letý šéfkuchař.
Více než 100 kuchařů z Puckova týmu společně naservíruje přes 70 pokrmů z mezinárodní kuchyně. K dispozici budou mít bezmála 160 kilogramů hovězího masa, stovky kilogramů mořských plodů a sushi a 2000 čokoládových minioscarů, aby si každý z přítomných mohl domů odnést svou vlastní sošku.
Po hovězím, které si podle Pucka velmi oblíbili herci jako Benicio del Toro či Sean Penn, se na této akci pokaždé zapráší. Poprvé se na každoroční párty po slavnostním předávání cen objevilo v roce 2018. Mezi nápoji se bude nabízet například Dassai Blue, saké vyráběné v USA proslulým výrobcem Dassai z japonské prefektury Jamaguči, které bylo rozléváno i loni.