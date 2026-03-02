Přeskočit na obsah
2. 3. Anežka
Slováková ve smokingu, Decastelo ověšená brilianty a Schillerová v loňském hitu: Tyhle outfity ovládly Ples v Intru

Eva Decastelo
Eva Decastelo
Eva Decastelo
Eva Decastelo
Petra Holakovská

Brněnský Ples v Intru znovu potvrdil, že patří k nejstylovějším společenským událostem sezony. Červený koberec zaplavily večerní róby, třpyt luxusních šperků i odvážné módní experimenty, které nenechaly nikoho chladným.

Když se rozsvítí křišťálové lustry hotelu International a foyer zaplní dlouhé šaty, smokingy a blesky fotoaparátů, je jasné, že společenská sezona je v plném proudu. Ples v Intru patří už od roku 1963 k událostem, na kterých se potkává noblesa s osobitým stylem – a letošní ročník nebyl výjimkou. Známé tváře z řad známých osobností, podnikatelů i politiků dorazily ve velkém stylu: někdo sáhl po osvědčené eleganci večerních rób, jiný se rozhodl vystoupit z komfortní zóny a přepsat plesový dress code po svém. Nechyběly luxusní šperky za statisíce, rafinované střihy ani modely, které vyvolaly vášnivé debaty. Jedno je ale jisté – nuda letos zůstala za dveřmi a Brno si užilo noc plnou módy, ženské krásy, stylu a sebevědomí. Na nejlepší modely z události, která pomalu, ale jistě uzavírá letošní plesovou sezonu, se můžete podívat v naší bohaté infografice.

Nela Slováková

Influencerka a podnikatelka Nela Slováková je zvyklá poutat pozornost – ať už svým vypracovaným tělem, nebo odvážnými módními kreacemi. Modely, které zvýrazňují ženské křivky a hrají si s odhalenou siluetou, jsou pro ni spíš denním chlebem než výjimkou. O to větší pozdvižení vyvolala její letošní plesová volba. Místo provokativních střihů překvapila velmi střídmým, ale dokonale promyšleným outfitem z dílny návrhářského dua Nikol a Jakub Ponerovi. Černý oblek v pánském stylu doplněný bílou košilí a výrazným motýlkem působil dokonale elegantně, sebevědomě a nečekaně přitažlivě. Nela tak jasně ukázala, že sex-appeal nemusí nutně stát na odhalené kůži či provokativních pózách.

Nela Slováková
Foto: Profimedia
Zdroj: iDNES.cz

