Brněnský Ples v Intru znovu potvrdil, že patří k nejstylovějším společenským událostem sezony. Červený koberec zaplavily večerní róby, třpyt luxusních šperků i odvážné módní experimenty, které nenechaly nikoho chladným.
Když se rozsvítí křišťálové lustry hotelu International a foyer zaplní dlouhé šaty, smokingy a blesky fotoaparátů, je jasné, že společenská sezona je v plném proudu. Ples v Intru patří už od roku 1963 k událostem, na kterých se potkává noblesa s osobitým stylem – a letošní ročník nebyl výjimkou. Známé tváře z řad známých osobností, podnikatelů i politiků dorazily ve velkém stylu: někdo sáhl po osvědčené eleganci večerních rób, jiný se rozhodl vystoupit z komfortní zóny a přepsat plesový dress code po svém. Nechyběly luxusní šperky za statisíce, rafinované střihy ani modely, které vyvolaly vášnivé debaty. Jedno je ale jisté – nuda letos zůstala za dveřmi a Brno si užilo noc plnou módy, ženské krásy, stylu a sebevědomí. Na nejlepší modely z události, která pomalu, ale jistě uzavírá letošní plesovou sezonu, se můžete podívat v naší bohaté infografice.
Nela Slováková
Nela Slováková
Influencerka a podnikatelka Nela Slováková je zvyklá poutat pozornost – ať už svým vypracovaným tělem, nebo odvážnými módními kreacemi. Modely, které zvýrazňují ženské křivky a hrají si s odhalenou siluetou, jsou pro ni spíš denním chlebem než výjimkou. O to větší pozdvižení vyvolala její letošní plesová volba. Místo provokativních střihů překvapila velmi střídmým, ale dokonale promyšleným outfitem z dílny návrhářského dua Nikol a Jakub Ponerovi. Černý oblek v pánském stylu doplněný bílou košilí a výrazným motýlkem působil dokonale elegantně, sebevědomě a nečekaně přitažlivě. Nela tak jasně ukázala, že sex-appeal nemusí nutně stát na odhalené kůži či provokativních pózách.
Regina Řandová
Herečka vsadila na eleganci v teplých tónech hnědé a ukázala, že tahle barva blondýnkám padne jako ulitá. Její plesová róba působila sofistikovaně, jemně a velmi lichotivě, přičemž podtrhla její přirozený půvab a shozená kila. Volba barvy Mocha Mousse, která kralovala módním trendům roku 2025, tak v jejím podání dostala nový rozměr a potvrdila, že dobře zvolený odstín dokáže skvěle fungovat i o sezonu později.
Alena Schillerová
Také ministryně financí Alena Schillerová zvolila pro ples hnědé večerní šaty a dokázala, že tato barva má na poli módy své místo a může působit slavnostně a velmi elegantně. Odstín Mocha Mousse dodal jejímu outfitu noblesu a nadčasovost, zároveň však nepůsobil usedle – političce dodal na půvabu a šmrncu.
Eva Decastelo
Moderátorka na plese zazářila v sofistikovaných stříbřitě šedých šatech. Přiléhavý střih dokonale kopíroval její štíhlou postavu a jasně ukázal, že Eva na své kondici dlouhodobě pracuje. Model působil elegantně, čistě a velmi žensky – bez zbytečných efektů, ale s maximálním výsledkem. Pozornost však nepatřila jen samotným šatům. Nepřehlédnutelným detailem byly zapůjčené luxusní šperky – diamantový náhrdelník v hodnotě téměř půl milionu korun se stal dominantou celého looku, který dále doplnily diamantové náušnice a prsten. Celek působil luxusně, ale stále vkusně – přesně v duchu plesové elegance.
Eva Perkausová
Eva vsadila na sytě červenou večerní róbu, která vždy spolehlivě na plesové události funguje. Výrazná barva šatů podtrhla ženskost celého looku a přirozeně přitáhla pozornost, aniž by působila přehnaně. Zlaté psaníčko outfit příjemně oživilo.
Leoš Mareš
Leoš Mareš v moderním černém dvouřadém smokingu s kontrastními saténovými klopami zazářil. Tón v tónu – černá košile a motýlek – působí uhlazeně a lehce tajemně. Volnější střih kalhot reflektuje aktuální trendy a lakované boty doplňují elegantní dojem. Leoš má módu rád, vyzná se a je to vidět.
Lenka Dragounová
Podnikatelka se ve výrazných róbách vyžívá, a tak i tentokrát vsadila na odvážný glamour look. Černá transparentní róba s bohatým ornamentálním zdobením působila sebevědomě a luxusně a vytvářela dojem šperku přímo na těle.
Iva Kubelková a Natálie Jirásková
Iva s dcerou Natálií vsadily na klasickou černou eleganci. Moderátorčina jednoduchá róba s jemnou texturou působí noblesně a nadčasově. Natálie sáhla po výraznějším modelu – asymetrických šatech na jedno rameno s peřím a drobnými aplikacemi, které dodávají outfitu hravost a současně lichotí postavě. Silueta šatů je velmi příznivá a outfit působí svěže i sofistikovaně. Celkově tak duo působilo elegantně, s nádechem mladistvého stylu a módní kreativity.
Barbora Mottlová a David Pleva
Moderátorka a novopečená maminka Barbora Mottlová vsadila na romantickou bílou róbu s korzetem, který tvaruje postavu, a asymetrickou sukni s rozparkem dodávající lehkost. David Pleva zvolil klasický look s jemným moderním twistem: sako s decentním leskem, precizní střih a motýlek působí uhlazeně a elegantně.