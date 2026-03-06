Paříž letos oslavuje kontrast mezi technologickou budoucností a návratem k poctivému řemeslu. Letošní kalendář je nabitý jmény, která hýbou světem. Nejsledovanějším okamžikem byl bezpochyby debut Matthieua Blazyho pro dům Chanel, který v Grand Palais vytvořil vlastní vesmír s maketou sluneční soustavy a představil mladší, dynamičtější pohled na klasický tvíd. Velkou pozornost vzbudil také Jonathan Anderson v čele Diora, jenž do zimní kolekce vnesl nečekanou lehkost a pastelové barvy. Emotivním vrcholem byla závěrečná přehlídka Véronique Nichanianové pro pánskou sekci Hermès, která po 38 letech v čele značky sklidila bouřlivé ovace vestoje za svou mistrovskou práci s kůží. Na scéně nechybí ani další giganti jako Louis Vuitton, Celine, Saint Laurent nebo Balmain, kde se svým prvním počinem debutoval Antonin Tron.
Zapomeňte na černou! Pařížský týden módy ovládla čokoládová a kancelářská smyslnost
Paříž se od 2. do 10. března 2026 opět stala středobodem módního vesmíru, kde 67 značek představuje své vize pro nadcházející sezónu podzim/zima. Letošní ročník ale není jen o oblečení na molech; je o energii, která pulzuje mezi Grand Palais a Jardin des Tuileries, a také o tom, jak se mění náš pohled na luxus.
Paříž letos oslavuje kontrast mezi technologickou budoucností a návratem k poctivému řemeslu. Letošní kalendář je nabitý jmény, která hýbou světem. Nejsledovanějším okamžikem byl bezpochyby debut Matthieua Blazyho pro dům Chanel, který v Grand Palais vytvořil vlastní vesmír s maketou sluneční soustavy a představil mladší, dynamičtější pohled na klasický tvíd. Velkou pozornost vzbudil také Jonathan Anderson v čele Diora, jenž do zimní kolekce vnesl nečekanou lehkost a pastelové barvy. Emotivním vrcholem byla závěrečná přehlídka Véronique Nichanianové pro pánskou sekci Hermès, která po 38 letech v čele značky sklidila bouřlivé ovace vestoje za svou mistrovskou práci s kůží. Na scéně nechybí ani další giganti jako Louis Vuitton, Celine, Saint Laurent nebo Balmain, kde se svým prvním počinem debutoval Antonin Tron.
Čokoládová hnědá a síla oversized střihu
Pokud si chcete letos dopřát kousek pařížské atmosféry, vsaďte na oversized sako v hluboké čokoládové nebo antracitové barvě. Saint Laurent pod Eiffelovou věží definoval trend „Boardroom Sensuality“ – tedy smyslnost v zasedací místnosti, kde přísné linie obleků doplňují průhledné krajky s efektem latexu. Pro uvolněný pařížský „chic“ look se tato saka nosí i bez košile přímo na tělo.
Drahokamy s nádechem historie
Právě v detailech se totiž skrývá to pravé kouzlo Fashion Weeku. Doplňte svůj outfit výrazným vintage šperkem. Saint Laurent například oživil masivní náušnice a náhrdelníky inspirované archivními kousky z konce 80. let. Šperky jsou letos vnímány jako ústřední bod celého outfitu a vyhledávaná investice, která neztrácí na hodnotě.
Praktická elegance: Fenomén scarf coat
Chcete-li letos vsadit na jeden klíčový kus svrchního oblečení, hledejte šálový kabát (scarf coat). Tento praktický a nesmírně elegantní kousek, který kombinuje kabát s integrovanou šálou, byl jedním z nejvýraznějších prvků pařížského street stylu a okamžitě povýší i ten nejjednodušší outfit.
Návrat dramatického peplumu
Nebojte se návratu peplumu (volánku v pase), který u Diora Jonathan Anderson rehabilitoval pro rok 2026. Anderson tento prvek, dříve považovaný za kontroverzní, vkusně zakomponoval do moderních sak a kabátů, čímž vytvořil dramatickou, ale přesto ženskou siluetu.
Technologický šperk pro vaše oči
V oblasti doplňků letos platí: čím větší brýle, tím lépe. Kromě čistě módních oversized obrub se ale hitem stává i smart eyewear – chytré brýle (např. Ray-Ban Meta), které propojují špičkový design s umělou inteligencí a stávají se nejrychleji rostoucí kategorií doplňků současnosti.
Na skok v Paříži
Ačkoliv se většina z nás právě teď nepohybuje přímo v kulisách proskleného Grand Palais nebo v zahradách Tuileries, pařížskou energii si můžeme dopřát, i když nejsme přímo v Paříži. Třeba tím, že se rozhodnete pro investici do nového vlněného kabátu (třeba s moderním šálovým límcem), doplníte svůj look výrazným vintage šperkem inspirovaným archivy konce 80. let nebo si jen s kamarádkou vychutnáte kávu ve své oblíbené kavárně a přenesete se v mysli do ikonického Café de Flore.